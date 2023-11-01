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Centre d’intégration

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Guides de configuration unifiés pour les systèmes d’exploitation, navigateurs, extensions, navigateurs antidétection et extraits de code.

Guides27 configurations publiques
CouvertureSystèmes · navigateurs · outils · code

Choisissez votre configuration.
Suivez un parcours clair.

Chaque guide suit la même structure éditoriale : exigences, étapes numérotées avec captures d’écran, dépannage et vérification finale de la connexion.

Utilisez les proxys uniquement pour des cibles et flux autorisés. Consultez notre Politique d’utilisation acceptable avant le déploiement.

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Configurer pour 48 heures