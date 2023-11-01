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Windows 10 & 11
- Configurez le proxy natif de Windows
- Utilisez Proxifier pour SOCKS5 et le routage par application
Centre d’intégration
Guides de configuration unifiés pour les systèmes d’exploitation, navigateurs, extensions, navigateurs antidétection et extraits de code.
Chaque guide suit la même structure éditoriale : exigences, étapes numérotées avec captures d’écran, dépannage et vérification finale de la connexion.
Démarrage rapide
Remplacez USER, PASS, HOST et PORT par les identifiants affichés dans votre service FineProxy.
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
Utilisez les proxys uniquement pour des cibles et flux autorisés. Consultez notre Politique d’utilisation acceptable avant le déploiement.
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.