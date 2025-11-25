Step 2

Configurez votre profil

Accédez à l'onglet Proxy Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (1080 pour SOCKS5) saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Cliquer Créer un profil