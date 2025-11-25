GoLoginプロキシ連携

Step 2

プロファイルの設定

「プロキシ」タブに移動 プロキシのアドレスとポートを入力します（SOCKS5の場合は1080） 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. クリック プロフィールを作成