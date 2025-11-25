Guía de integración
Integración de proxy con GoLogin
Configure su proxy de forma rápida y sencilla.
Cómo configurar y usar proxies en el navegador antidetect GoLogin
Crear un perfil
Clic Agregar perfil en la esquina superior derecha.
Configure su perfil
Vaya a la pestaña Proxy Introduzca la dirección del proxy y el puerto (1080 para SOCKS5) introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Clic Crear perfil
Inicie una sesión de navegación
Haga clic en el botón Run de su perfil de proxy. Se abrirá la ventana de navegación.
Verificar el resultado
Compruebe si se está detectando la IP de su proxy.
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales FineProxy para Integración de proxy con GoLogin?
Abra su servicio activo en el panel de control FineProxy. Utilice el host proxy, puerto, nombre de usuario y contraseña mostrado para ese servicio.
¿Debo introducir mi contraseña de cuenta FineProxy?
No. Utilice la contraseña de autenticación de proxy de su servicio activo, no la contraseña que utiliza para iniciar sesión en su cuenta FineProxy.
¿Cómo puedo verificar que la configuración del proxy Integración de proxy con GoLogin funciona?
Abra un sitio web de verificación IP después de activar el proxy. La IP y la ubicación detectadas deben coincidir con el proxy que ha configurado.
¿Qué debo comprobar si Integración de proxy con GoLogin no puede conectarse a través del proxy?
Confirme primero los detalles del host, puerto, protocolo y autenticación. Después desactive cualquier perfil VPN o proxy en conflicto y vuelva a conectarse.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.