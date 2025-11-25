tích hợp proxy GoLogin

Step 2

Cấu hình profile của bạn

Di chuyển đến tab proxy Nhập địa chỉ proxy và port của bạn (1080 cho SOCKS5) Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây. Nhấp Tạo hồ sơ