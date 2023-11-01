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Proxy Bắc Mỹ

Proxy Static Bắc Mỹ IPv4 đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99,9%, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại Bắc Mỹ và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Bắc Mỹ
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Ứng dụng này đã làm cho hoạt động kinh doanh trên internet của tôi diễn ra suôn sẻ, không bị theo dõi và bị hack, vị trí của tôi đã được đặt ở chế độ riêng tư.

Ay LinNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Mọi thứ từ lần dùng thử đầu tiên đến nạp tiền vào số dư đều diễn ra suôn sẻ. Giá của các proxy ISP Châu Âu chất lượng cao này rất cạnh tranh. Ngày nay thật khó để tìm được những IP sạch với thanh toán minh bạch như vậy.

yuan zhangDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.

synk.pitNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.

Nemanja DuricSaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Proxy Bắc Mỹ là gì?Proxy Bắc Mỹ

Proxy Bắc Mỹ là các endpoint proxy đặt tại Hoa Kỳ hoặc Canada. Chúng cung cấp cho ứng dụng của bạn một IP cấp quốc gia tại địa phương, giúp bạn kiểm tra giao diện cửa hàng, giá cả, logic vận chuyển và trải nghiệm media theo khu vực với các phiên (session) ổn định và hiệu suất dự đoán được — luôn tuân thủ điều khoản của trang web và pháp luật địa phương.

Proxy Bắc Mỹ hoạt động như thế nào?Trung gian 2-phía

Proxy nằm giữa client của bạn và trang đích, chuyển tiếp request và response thông qua một IP Mỹ hoặc Canada. IP thật của bạn được che giấu trong khi HTTPS vẫn được mã hóa đầu-cuối giữa client của bạn và website. FineProxy cung cấp ba dòng sản phẩm bao gồm vị trí tại Bắc Mỹ: Static Datacenter IPv4 — nhanh và tiết kiệm chi phí cho các lần đọc lặp lại và API. Static ISP (static-residential) IPv4 — IP được cấp phát bởi ISP tiêu dùng cho các luồng giống người dùng (đăng nhập/giỏ hàng/thanh toán). Rotating Datacenter — xoay theo từng request cho thu thập dữ liệu quy mô lớn, chỉ đọc. Tất cả các gói đều bao gồm băng thông không giới hạn, kích hoạt tức thì, HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP theo yêu cầu) và một REST API duy nhất.

Những quốc gia nào có trong các gói Bắc Mỹ?Mỹ và Canada

Hoa Kỳ và Canada.

Proxy Bắc Mỹ tăng cường bảo mật và quyền riêng tư như thế nào?Tự vận hành

Chúng tôi vận hành phần cứng riêng và các dải IPv4 sở hữu trực tiếp (không phải mua lại), đảm bảo uptime 99,9%, hỗ trợ IP allowlisting và/hoặc xác thực username/password, và không ghi log nội dung lưu lượng. Chúng tôi cũng chặn các cổng email và truy cập vào domain chính phủ để giữ mạng sạch và tuân thủ quy định.

Proxy Bắc Mỹ có ảnh hưởng đến tốc độ internet không?Thêm một bước

Bất kỳ proxy nào cũng thêm một bước định tuyến, nhưng hạ tầng của chúng tôi được xây dựng trên các máy chủ AMD Threadripper thế hệ mới nhất với uplink 10–40 Gbit/s; mỗi endpoint có thể đạt tới ~500 Mbit/s khi trang đích cho phép. Trên thực tế, khách hàng ghi nhận mức overhead tối thiểu khi thiết lập pacing và concurrency hợp lý.

Proxy Bắc Mỹ trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Bắc Mỹ miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
172 trực tuyến·Cần thêm? →
98.182.147.97:4145
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 giờ trước
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 giờ trước
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 giờ trước
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 giờ trước
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 giờ trước
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 giờ trước
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 giờ trước
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 giờ trước
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 giờ trước
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 giờ trước
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 giờ trước
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
986 Kbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 giờ trước
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 giờ trước
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
854 Kbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
854 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
806 Kbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
886 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
885 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
888 Kbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
889 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
886 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
886 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
879 Kbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
879 Kbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
887 Kbps
100.0%
1 giờ trước
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 giờ trước
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 giờ trước
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States
445 Kbps
36.0%
1 giờ trước
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 giờ trước
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 giờ trước
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