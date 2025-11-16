Cách thiết lập máy chủ proxy trên Windows 10 & 11

Before you start, decide what you want to use the proxy for—this affects the best setup method on Windows. 1. Nếu bạn sử dụng máy tính công sở với địa chỉ IP tĩnh và chỉ cần hỗ trợ proxy cơ bản, bạn có thể cấu hình proxy thông qua cài đặt Windows. Lưu ý rằng tùy chọn này còn hạn chế và có thể không hoạt động ổn định cho bất kỳ mục đích nào ngoài các use case HTTP đơn giản. 2. Nếu mục tiêu của bạn là duyệt web thông thường (truy cập website, xem video trực tuyến, ứng dụng nhắn tin, v.v.), cách ổn định nhất là cấu hình proxy trực tiếp trong trình duyệt. Đây thường là lựa chọn tốt nhất cho việc duyệt web hàng ngày. Cách thiết lập proxy trong Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Nếu bạn cần kiểm soát chi tiết — định tuyến các ứng dụng và trình duyệt cụ thể qua proxy trong khi giữ các ứng dụng khác kết nối trực tiếp — giải pháp tốt nhất trên Windows là Proxifier. Setup này cung cấp cấu hình đáng tin cậy nhất cho việc định tuyến nâng cao, nhưng đây là một phần mềm có trả phí.

⚠️ Lưu ý: Cài đặt proxy tích hợp của Windows còn hạn chế và có thể không ổn định. Để có setup ổn định, chúng tôi đặc biệt khuyên dùng proxy manager chuyên dụng như Proxy Switcher, Proxifier, hoặc ProxyCap — đặc biệt nếu bạn cần SOCKS5, xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu, UDP, hoặc định tuyến theo app.

Cấu hình proxy cổ điển

Step 1 Mở cài đặt proxy trên Windows Di chuyển đến: Settings → Network & Internet → Proxy Đi đến Manual proxy setup Click the image to view it in full size.

Step 2 nhập thông tin proxy của bạn Toggle Use a proxy server and enter: Địa chỉ: IP proxy hoặc hostname của bạn port: cổng proxy của bạn (sử dụng port 8080 cho HTTP proxy) Click the image to view it in full size.

Đây là setup duy nhất mà cài đặt proxy tích hợp của Windows hoạt động tương đối ổn định. Đáng tiếc, Windows không hỗ trợ đáng tin cậy các cổng hoặc giao thức proxy khác thông qua cài đặt gốc. Để có trải nghiệm mượt mà và ổn định hơn, chúng tôi đặc biệt khuyên dùng một proxy manager chuyên dụng — các công cụ này giúp cấu hình proxy dễ dàng hơn rất nhiều và ngăn ngừa các sự cố kết nối.

Recommended Setup: Proxifier (System-Wide + App Routing)

If you need SOCKS5, username/password authentication, or more reliable proxy performance, we recommend setting up your proxy through Proxifier. Công cụ này cho phép bạn chạy proxy trên toàn hệ thống và cũng lựa chọn những app nào sử dụng proxy, app nào kết nối trực tiếp (không qua proxy). Đây là cách dễ nhất để có đầy đủ tính năng và định tuyến ổn định trên Windows.

Step 1 Cài đặt và chạy Proxifier Tải phiên bản mới nhất của Proxifier từ trang web chính thức. chạy trình cài đặt và hoàn tất setup → khởi chạy proxifier Sau đó vào Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Thêm Máy Chủ Proxy SOCKS5 Click Add trong cửa sổ Proxy Servers Điền Address bằng IP proxy hoặc hostname của bạn (sử dụng port 1080 cho proxy SOCKS5) Chọn SOCKS5 protocol and enable Xác thực Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của dịch vụ proxy đang hoạt động (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ trong khu vực client: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Kích Hoạt Tunneling Toàn Hệ Thống Để định tuyến toàn bộ lưu lượng ra ngoài qua proxy SOCKS5, hãy cập nhật quy tắc Default: đi đến profile → proxification Rules… Chọn quy tắc Default, sau đó chọn proxy của bạn từ menu thả xuống Action Click OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Định tuyến chỉ các ứng dụng được chọn Bạn cũng có thể sử dụng proxy chỉ cho một số chương trình nhất định trong khi các chương trình khác vẫn kết nối trực tiếp: Mở Profile → Proxification Rules… → Add Trong mục Applications, nhấp Browse và chọn tệp thực thi của ứng dụng bạn muốn định tuyến qua proxy. Trong mục Action, chọn Proxy, sau đó chọn proxy SOCKS5 của bạn và nhấn OK để lưu quy tắc. Click the image to view it in full size.