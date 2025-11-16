Windows 10 & 11 पर प्रॉक्सी सर्वर कैसे सेट करें

शुरू करने से पहले तय करें कि आप प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए करना चाहते हैं — इससे Windows पर सबसे उपयुक्त सेटअप मेथड तय होता है। 1. यदि आप स्टैटिक IP एड्रेस वाले ऑफ़िस कंप्यूटर पर हैं और आपको केवल बेसिक प्रॉक्सी सपोर्ट चाहिए, तो आप Windows सेटिंग्स के ज़रिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह विकल्प सीमित है और साधारण HTTP उपयोग के अलावा अन्य स्थितियों में ठीक से काम नहीं कर सकता। 2. यदि आपका उद्देश्य सामान्य वेब ब्राउज़िंग है (वेबसाइटें, स्ट्रीमिंग वीडियो, मैसेंजर आदि), तो सबसे स्थिर तरीका है कि प्रॉक्सी को सीधे अपने ब्राउज़र में कॉन्फ़िगर करें। रोज़मर्रा की ब्राउज़िंग के लिए यह आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता है। प्रॉक्सी कैसे सेट करें Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. अगर आपको बारीक कंट्रोल चाहिए — जैसे कि कुछ ऐप्स और ब्राउज़र को प्रॉक्सी से रूट करना और बाकी को डायरेक्ट कनेक्शन पर रखना — तो Windows पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन है Proxifier. यह एडवांस रूटिंग के लिए सबसे भरोसेमंद सेटअप देता है, लेकिन यह एक पेड ऐप्लिकेशन है।

⚠️ ध्यान दें: Windows की बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स सीमित हैं और अस्थिर हो सकती हैं। एक स्टेबल सेटअप के लिए, हम Proxy Switcher, Proxifier, या ProxyCap जैसे डेडिकेटेड प्रॉक्सी मैनेजर की ज़ोरदार सिफ़ारिश करते हैं — खासकर अगर आपको SOCKS5, username/password ऑथेंटिकेशन, UDP, या ऐप-स्पेसिफ़िक रूटिंग की ज़रूरत है।

क्लासिक प्रॉक्सी सेटअप

Step 1 Windows प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलें यहां जाएं: Settings → Network & Internet → Proxy Manual proxy setup पर जाएँ Click the image to view it in full size.

Step 2 अपनी प्रॉक्सी डिटेल्स दर्ज करें "प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करें" टॉगल ऑन करें और दर्ज करें: Address: आपकी प्रॉक्सी का IP या hostname Port: आपका प्रॉक्सी पोर्ट (HTTP प्रॉक्सी के लिए पोर्ट 8080 इस्तेमाल करें) Click the image to view it in full size.

यह एकमात्र सेटअप है जहाँ Windows का बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स कमोबेश ठीक से काम करता है। दुर्भाग्य से, Windows अपनी नेटिव सेटिंग्स के ज़रिए अन्य प्रॉक्सी पोर्ट या प्रोटोकॉल को भरोसेमंद तरीके से सपोर्ट नहीं करता। बेहतर अनुभव और ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, हम एक डेडिकेटेड प्रॉक्सी मैनेजर इस्तेमाल करने की ज़ोरदार सिफ़ारिश करते हैं — ये टूल्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को काफ़ी आसान बनाते हैं और कनेक्शन समस्याओं से बचने में मदद करते हैं।

रेकमेंडेड सेटअप: Proxifier (सिस्टम-वाइड + ऐप रूटिंग)

अगर आपको SOCKS5, username/password ऑथेंटिकेशन, या ज़्यादा रिलायबल प्रॉक्सी परफ़ॉर्मेंस चाहिए, तो हम आपकी प्रॉक्सी को सेटअप करने की सलाह देते हैं Proxifier. यह आपको प्रॉक्सी को सिस्टम-वाइड चलाने की सुविधा देता है और साथ ही आप चुन सकते हैं कि कौन से ऐप्स प्रॉक्सी इस्तेमाल करें और कौन से डायरेक्ट (बिना प्रॉक्सी के) कनेक्ट हों। Windows पर पूरी फंक्शनैलिटी और स्टेबल रूटिंग पाने का यह सबसे आसान तरीका है।

Step 1 Proxifier इंस्टॉल और रन करें ऑफ़िशियल वेबसाइट से Proxifier का लेटेस्ट वर्शन डाउनलोड करें। इंस्टॉलर चलाएँ और सेटअप पूरा करें → Proxifier लॉन्च करें फिर Profile → Proxy Servers… पर जाएँ Click the image to view it in full size.

Step 2 SOCKS5 प्रॉक्सी सर्वर जोड़ना Proxy Servers विंडो में Add पर क्लिक करें Address फ़ील्ड में अपनी प्रॉक्सी IP या hostname भरें (पोर्ट के लिए 1080 SOCKS5 प्रॉक्सी के लिए) का चयन करें SOCKS5 प्रोटोकॉल और इनेबल करें ऑथेंटिकेशन अपनी एक्टिव प्रॉक्सी सर्विस का username और password डालें (यह आपके अकाउंट पासवर्ड से अलग है)। आप अपनी सर्विसेज़ अपने क्लाइंट एरिया में देख सकते हैं: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 सिस्टम-वाइड टनलिंग इनेबल करना सभी आउटबाउंड ट्रैफ़िक को अपने SOCKS5 प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने के लिए Default रूल अपडेट करें: Profile → Proxification Rules… पर जाएँ Default रूल सेलेक्ट करें, फिर Action ड्रॉपडाउन से अपनी प्रॉक्सी चुनें OK पर क्लिक करें Click the image to view it in full size.

Step 4 सिर्फ़ चुनिंदा एप्लिकेशन को रूट करना आप प्रॉक्सी को केवल कुछ विशेष प्रोग्रामों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य प्रोग्राम सीधे कनेक्शन पर बने रहें: Open Profile → Proxification Rules… → Add Applications के अंतर्गत, Browse पर क्लिक करें और उस ऐप की executable फ़ाइल सेलेक्ट करें जिसे आप प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करना चाहते हैं। Action के अंतर्गत, Proxy चुनें, फिर अपनी SOCKS5 प्रॉक्सी सेलेक्ट करें और रूल सेव करने के लिए OK पर क्लिक करें। Click the image to view it in full size.