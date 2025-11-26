Brave में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे सेट करें

Brave एक Chromium-आधारित ब्राउज़र है, और इसका बिल्ट-इन प्रॉक्सी विकल्प बस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलता है। दूसरे शब्दों में, Brave ब्राउज़र के अंदर पूर्ण स्वतंत्र प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन प्रदान नहीं करता।

अगर आप सिस्टम-लेवल मेथड पसंद करते हैं, तो यहाँ OS गाइड्स फ़ॉलो करें: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

हालाँकि, अगर आपको सिर्फ़ बेसिक वेब ब्राउज़िंग के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो हम सिस्टम-वाइड प्रॉक्सी सेट करने की सलाह नहीं देते। यह आपके डिवाइस की अन्य ऐप्स को भी प्रभावित करता है और इनकंसिस्टेंट हो सकता है—खासकर Windows पर, जहाँ बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स सीमित हैं और ऑथेंटिकेटेड प्रॉक्सी सेटअप को रिलाएबली हैंडल नहीं करतीं। Brave में रोज़मर्रा की ब्राउज़िंग के लिए, प्रॉक्सी को सीधे ब्राउज़र एक्सटेंशन में कॉन्फ़िगर करना आमतौर पर बेहतर होता है। इससे आपकी सिस्टम सेटिंग्स अनटच्ड रहती हैं और प्रॉक्सी स्विचिंग बहुत आसान हो जाती है।

इस गाइड में, हम एक्सटेंशन मेथड से सेटअप पर फ़ोकस करेंगे, क्योंकि Brave में ब्राउज़िंग के लिए यह सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है (प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल, क्विक स्विचिंग, और सिस्टम सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं)।

Brave में Proxy Switcher एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें

Step 1 ProxySwithcer Extension इंस्टॉल करें मेन्यू आइकन (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store पर क्लिक करें। Proxy Switcher खोजें और उसके पेज पर जाएँ। “Add to Brave” पर क्लिक करें। एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें। Click the image to view it in full size.

Step 2 ProxySwitcher सेटिंग्स खोलें “Extensions” आइकन पर क्लिक करें → ProxySwitcher → (☰) → Settings Click the image to view it in full size.

Step 3 प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें “Manual” टैब पर जाएँ → “Manual proxy” टॉगल करें अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (SOCKS5 के लिए 1080) Authentication इनेबल करें और अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सर्विस का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ पा सकते हैं यहाँ. Click the image to view it in full size.

Step 4 रिज़ल्ट चेक करें जाँचें कि आपकी प्रॉक्सी का IP डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। Click the image to view it in full size.