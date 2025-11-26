Průvodce integrací
Nastavení proxy v prohlížeči Brave
Nastavte proxy v prohlížeči Brave snadno v několika jednoduchých krocích
Jak nastavit proxy server v prohlížeči Brave
Brave je prohlížeč založený na Chromiu a jeho vestavěná možnost proxy jednoduše otevře nastavení proxy vašeho operačního systému. Jinými slovy, Brave nenabízí plnohodnotnou samostatnou konfiguraci proxy přímo v prohlížeči.
Pokud preferujete nastavení na úrovni systému, postupujte podle návodu pro váš OS: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Pokud však proxy potřebujete pouze pro běžné prohlížení webu, nedoporučujeme nastavovat celosystémovou proxy. Ovlivňuje ostatní aplikace ve vašem zařízení a chování může být nekonzistentní — zejména ve Windows, kde jsou vestavěná nastavení proxy omezená a nespolehlivě zvládají proxy s autentizací. Pro každodenní prohlížení v Brave je obvykle lepší nakonfigurovat proxy přímo v rozšíření prohlížeče. Systémová nastavení zůstanou nedotčená a přepínání proxy bude mnohem jednodušší.
Doporučené rozšíření pro Brave: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
V tomto návodu se zaměříme nastavení pomocí rozšíření, protože je to nejpraktičtější možnost prohlížení v Brave (proxy profily, rychlé přepínání a žádné změny systémových nastavení).
Použijte rozšíření Proxy Switcher v Brave
Nainstalujte rozšíření ProxySwitcher
Klikněte na ikonu nabídky (☰) → Rozšíření → Navštívit Chrome Web Store. Vyhledejte Proxy Switcher a přejděte na jeho stránku. Klikněte na “Přidat do Brave”. Potvrďte instalaci a rozšíření se přidá na váš panel nástrojů.
Otevřete nastavení ProxySwitcher
Klikněte na ikonu “Rozšíření” → ProxySwitcher → (☰) → Nastavení
Nastavení proxy
Přejděte na záložku “Manual” → Zapněte “Manual proxy” Zadejte adresu proxy a port (1080 pro SOCKS5) Zapněte autentizaci a zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde.
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Pokud potřebujete pokročilé směrování proxy nejen prohlížeč, ale i pro konkrétní desktopové aplikace, doporučujeme použít Proxifier.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Nastavení proxy v prohlížeči Brave?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Nastavení proxy v prohlížeči Brave funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Nastavení proxy v prohlížeči Brave nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.