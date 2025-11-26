BraveはChromiumベースのブラウザであり、内蔵のプロキシオプションはOSのプロキシ設定を開くだけです。つまり、Braveにはブラウザ単体で完結するプロキシ設定機能は搭載されていません。

ただし、基本的なウェブブラウジングのためだけにプロキシが必要な場合、システム全体のプロキシ設定はおすすめしません。デバイス上の他のアプリにも影響を及ぼし、動作が不安定になることがあります。特にWindowsでは、内蔵のプロキシ設定は機能が限られており、認証付きプロキシを安定して処理できません。Braveでの日常的なブラウジングには、ブラウザ拡張機能でプロキシを直接設定する方が便利です。システム設定はそのままで、プロキシの切り替えもはるかに簡単になります。