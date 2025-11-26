連携ガイド
Braveのプロキシ設定
簡単な数ステップでBraveのプロキシを設定
Braveでプロキシサーバーを設定する方法
BraveはChromiumベースのブラウザであり、内蔵のプロキシオプションはOSのプロキシ設定を開くだけです。つまり、Braveにはブラウザ単体で完結するプロキシ設定機能は搭載されていません。
システムレベルの方法をご希望の場合は、以下のOSガイドをご参照ください： Windows 10/11： https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ マックOS： https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
ただし、基本的なウェブブラウジングのためだけにプロキシが必要な場合、システム全体のプロキシ設定はおすすめしません。デバイス上の他のアプリにも影響を及ぼし、動作が不安定になることがあります。特にWindowsでは、内蔵のプロキシ設定は機能が限られており、認証付きプロキシを安定して処理できません。Braveでの日常的なブラウジングには、ブラウザ拡張機能でプロキシを直接設定する方が便利です。システム設定はそのままで、プロキシの切り替えもはるかに簡単になります。
Braveにおすすめの拡張機能: プロキシスイッチャー: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
このガイドでは、Braveでのブラウジングに最も実用的な拡張機能を使った方法に焦点を当てます（プロキシプロファイル、素早い切り替え、システム設定の変更不要）。
BraveでProxy Switcher拡張機能を使用する
ProxySwitcher拡張機能をインストール
メニューアイコン（☰）をクリック → Extensions → Chrome Web Storeにアクセスします。Proxy Switcherを検索してそのページを開きます。“Add to Brave”をクリックします。インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。
ProxySwitcherの設定を開く
“Extensions”アイコンをクリック → ProxySwitcher → (☰) → Settings
プロキシを設定する
“Manual”タブに移動 → “Manual proxy”を有効化 プロキシアドレスとポートを入力してください（SOCKS5の場合は1080） 認証を有効にし、ご利用中のプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はこちらで確認できます こちら.
結果を確認
プロキシのIPが検出されていないか確認します。
ブラウザだけでなく特定のデスクトップアプリケーションにも高度なプロキシルーティングが必要な場合は、Proxifierの使用をおすすめします。
Braveのプロキシ設定で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Braveのプロキシ設定のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Braveのプロキシ設定がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。