Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Brave

Brave to przeglądarka oparta na Chromium, a jej wbudowana opcja proxy po prostu otwiera ustawienia proxy Twojego systemu operacyjnego. Innymi słowy, Brave nie oferuje pełnej, samodzielnej konfiguracji proxy wewnątrz przeglądarki.

Jeśli wolisz metodę na poziomie systemu, skorzystaj z poniższych instrukcji dla swojego systemu operacyjnego: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Jeśli jednak potrzebujesz proxy jedynie do podstawowego przeglądania stron, nie zalecamy ustawiania proxy na poziomie całego systemu. Wpływa to na inne aplikacje na Twoim urządzeniu i może działać niestabilnie — szczególnie w Windows, gdzie wbudowane ustawienia proxy są ograniczone i nie obsługują niezawodnie konfiguracji proxy z uwierzytelnianiem. Do codziennego przeglądania w Brave lepiej skonfigurować proxy bezpośrednio w rozszerzeniu przeglądarki. Dzięki temu ustawienia systemowe pozostają nienaruszone, a przełączanie proxy jest znacznie łatwiejsze.

Zalecane rozszerzenie dla Brave: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

W tym poradniku skupimy się na konfiguracji za pomocą rozszerzenia, ponieważ jest to najbardziej praktyczna opcja do przeglądania w Brave (profile proxy, szybkie przełączanie i brak zmian w ustawieniach systemowych).

Użyj rozszerzenia Proxy Switcher w Brave

Step 1 Zainstaluj rozszerzenie ProxySwitcher Kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Odwiedź Chrome Web Store. Wyszukaj Proxy Switcher i przejdź na jego stronę. Kliknij “Dodaj do Brave”. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi. Click the image to view it in full size.

Step 2 Otwórz ustawienia ProxySwitcher Kliknij ikonę “Rozszerzenia” → ProxySwitcher → (☰) → Ustawienia Click the image to view it in full size.

Step 3 Skonfiguruj proxy Przejdź do zakładki “Ręczne” → Włącz “Ręczne proxy” Wprowadź adres proxy i port (1080 dla SOCKS5) Włącz uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do Twojego konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Click the image to view it in full size.

Step 4 Sprawdź wynik Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane. Click the image to view it in full size.