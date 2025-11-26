Instrukcja integracji
Ustawienia proxy w Brave
Skonfiguruj proxy w Brave w kilku prostych krokach
Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Brave
Brave to przeglądarka oparta na Chromium, a jej wbudowana opcja proxy po prostu otwiera ustawienia proxy Twojego systemu operacyjnego. Innymi słowy, Brave nie oferuje pełnej, samodzielnej konfiguracji proxy wewnątrz przeglądarki.
Jeśli wolisz metodę na poziomie systemu, skorzystaj z poniższych instrukcji dla swojego systemu operacyjnego: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Jeśli jednak potrzebujesz proxy jedynie do podstawowego przeglądania stron, nie zalecamy ustawiania proxy na poziomie całego systemu. Wpływa to na inne aplikacje na Twoim urządzeniu i może działać niestabilnie — szczególnie w Windows, gdzie wbudowane ustawienia proxy są ograniczone i nie obsługują niezawodnie konfiguracji proxy z uwierzytelnianiem. Do codziennego przeglądania w Brave lepiej skonfigurować proxy bezpośrednio w rozszerzeniu przeglądarki. Dzięki temu ustawienia systemowe pozostają nienaruszone, a przełączanie proxy jest znacznie łatwiejsze.
Zalecane rozszerzenie dla Brave: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
W tym poradniku skupimy się na konfiguracji za pomocą rozszerzenia, ponieważ jest to najbardziej praktyczna opcja do przeglądania w Brave (profile proxy, szybkie przełączanie i brak zmian w ustawieniach systemowych).
Użyj rozszerzenia Proxy Switcher w Brave
Zainstaluj rozszerzenie ProxySwitcher
Kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Odwiedź Chrome Web Store. Wyszukaj Proxy Switcher i przejdź na jego stronę. Kliknij “Dodaj do Brave”. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.
Otwórz ustawienia ProxySwitcher
Kliknij ikonę “Rozszerzenia” → ProxySwitcher → (☰) → Ustawienia
Skonfiguruj proxy
Przejdź do zakładki “Ręczne” → Włącz “Ręczne proxy” Wprowadź adres proxy i port (1080 dla SOCKS5) Włącz uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do Twojego konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Jeśli potrzebujesz zaawansowanego routingu proxy nie tylko dla przeglądarki, ale również dla konkretnych aplikacji desktopowych, zalecamy użycie Proxifier.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w Brave?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w Brave działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w Brave nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.