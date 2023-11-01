Wydajesz 10 000 $ miesięcznie na reklamy displayowe. Dashboard pokazuje wzrost wyświetleń, CTR wygląda zdrowo. Ale jaka część tego ruchu to prawdziwi ludzie widzący Twoje banery we właściwych miejscach?
Oszustwa reklamowe kosztują branżę około 65 miliardów dolarów rocznie. Farmy kliknięć, niewidoczne umiejscowienia reklam, boty udające ludzi, strony fałszujące swoją tożsamość, aby sprzedawać „premium
Główny problem, który rozwiązują proxy
Sieci reklamowe wyświetlają różne treści w zależności od tego, kto je ogląda. Odwiedzający z Teksasu widzi jeden zestaw reklam, ktoś z Niemiec — zupełnie inny. A gdy sprawdza znany serwis weryfikacyjny — oszuści mogą wykryć jego IP i zamiast zwykłych śmieci wyświetlić perfekcyjnie czystą stronę.
Proxy do weryfikacji reklam pozwala sprawdzać umiejscowienie reklam tak, jakbyś był zwykłym użytkownikiem z dowolnej lokalizacji. Żadnych specjalnych flag, żadnego wykrywania — po prostu normalnie wyglądające zapytanie z konkretnego miasta lub kraju.
Co właściwie sprawdzasz
Dokładność geograficzna to największy problem. Zapłaciłeś za wyświetlenia w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Czy reklamy faktycznie się tam wyświetlają? Bez samodzielnego sprawdzenia z tych lokalizacji polegasz na raportach samej sieci reklamowej — a to tak, jakbyś pytał lisa, czy kurnik jest bezpieczny.
Oprócz geolokalizacji liczy się jakość umiejscowienia. Baner Twojej marki obok wątpliwych treści szkodzi reputacji, nawet jeśli nikt nie kliknie. Weryfikacja wychwytuje to, zanim przerodzi się w problem wizerunkowy.
Poza tym dochodzi samo oszustwo: reklamy nałożone na siebie, z których widoczna jest tylko jedna, jednopikselowe banery, które technicznie się “ładują”, ale nikt ich nie widzi, ruch botów zawyżający liczbę wyświetleń. Wszystko to pochłania Twój budżet przy zerowym zwrocie.
Skalowanie weryfikacji
Ręczne wyrywkowe kontrole z przeglądarki przez proxy — to wystarczy przy małej kampanii. Ale jeśli prowadzisz reklamy w 15 krajach w wielu sieciach, potrzebujesz automatyzacji. Skrypty, które ładują strony przez proxy z docelowych lokalizacji, robią zrzuty ekranu umiejscowień reklam i porównują je z oczekiwanymi kreacjami.
Proxy datacenter sprawdzają się doskonale w tego rodzaju masowej weryfikacji. Odwiedzasz strony serwujące reklamy na dużą skalę, zbierasz dane — to bliższe scrapingowi niż zarządzaniu kontami, więc szybkość i liczba adresów IP datacenter mają większe znaczenie niż imitowanie domowego użytkownika. Setki adresów IP w różnych lokalizacjach pozwalają objąć wszystkie rynki docelowe w jednym przebiegu.
W przypadkach, gdy sieć reklamowa aktywnie próbuje wykryć ruch weryfikacyjny — zwłaszcza przy zaawansowanych systemach antyfraudowych — proxy ISP dodają warstwę wiarygodności. Wyglądają jak połączenia domowe, ale działają na infrastrukturze klasy datacenter.
AdSense i weryfikacja po stronie wydawcy
Jeśli jesteś wydawcą, chcesz wiedzieć, jakie reklamy Google faktycznie wyświetla na Twoich stronach w różnych krajach. Najlepsze proxy do sprawdzania ładowania AdSense to szybkie połączenie z docelowego regionu — ładujesz własną stronę przez proxy i widzisz dokładnie to, co widzą Twoi odwiedzający. Pomaga to wykryć reklamodawców niskiej jakości, nieodpowiednie treści lub problemy z geotargetowaniem, które wpływają na Twoje przychody.
Zespoły zajmujące się arbitrażem stosują to samo podejście: sprawdzają, jakie oferty i reklamy wyświetlają się w konkretnych lokalizacjach geograficznych, zanim skierują tam ruch.
Monitoring reklam konkurencji
Najlepsze proxy do weryfikacji reklam to nie tylko kwestia Twoich własnych kampanii. Obserwacja tego, co uruchamiają konkurenci, jakie kreacje testują, gdzie umieszczają reklamy — wszystko to wymaga ładowania stron z tych samych lokalizacji, na które celują Twoi konkurenci, bez wykrycia i blokowania. Pula dedykowanych proxy obejmująca kluczowe rynki w pełni to zapewnia.
W praktyce zespoły wykorzystują to w konkretnych scenariuszach, które bezpośrednio wpływają na strategię. Śledź, jak konkurent zmienia kreacje w okolicach Czarnego Piątku, powrotu do szkoły czy sezonu świątecznego — co tydzień ładuj strony wydawców z docelowych regionów geograficznych i rób zrzuty ekranu umiejscowień reklam, aby zbudować oś czasu zmian w ich przekazie. Monitoruj, kiedy nowy gracz wchodzi na Twój rynek, obserwując nieznane marki pojawiające się w miejscach reklamowych w Twoich kluczowych regionach; nagły wzrost obecności nowego reklamodawcy w Niemczech i Francji mówi Ci, że się rozszerzają, zanim ukaże się jakikolwiek komunikat prasowy. Możesz też porównać mix umiejscowień reklam konkurenta w różnych regionach geograficznych — może prowadzą video pre-roll w USA, ale polegają na natywnym displayu w Azji Południowo-Wschodniej — co ujawnia alokację budżetu i priorytety kanałów, których możesz użyć, aby usprawnić własny plan mediowy.