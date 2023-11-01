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Proxy do weryfikacji reklam

Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 300 adresów IP datacenter w wybranych krajach docelowych
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy reklamowych
  • Eksportuj moje regionalne listy proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi proxy miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Często podróżuję, więc korzystam z produktów tego sprzedawcy! Jakość i stosunkowo niska cena mi odpowiadają! Biznes wymaga częstych wizyt w krajach, gdzie strony w moim regionie są zablokowane! Korzystanie z tych proxy rozwiązuje problem!

Cergei VoloskovWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Głównie używam FineProxy do omijania ograniczeń geograficznych i sprawdzania reklam w różnych regionach i wszystko działa bez zarzutu. Brak captcha, brak zablokowanych IP — przynajmniej na razie. Stało się to moją główną usługą proxy i już poleciłem ją kilku znajomym.

lltr6SaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Używam Fineproxy od jakiegoś czasu i ich usługa jest niesamowicie niezawodna. Prędkości połączeń są konsekwentnie szybkie, a czas działania praktycznie idealny. Gorąco polecam każdemu, kto potrzebuje stabilnych proxy!

RehanNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Cena jest uczciwa, a serwery proxy działają bez zarzutu. API także łatwo skonfigurować. W tej cenie zdecydowanie warto polecić!

Felix KernerTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Bardzo wygodna usługa dla tych, którzy potrzebują proxy bez skomplikowanej konfiguracji. Wszystko uruchamia się szybko, dostępne są różne kraje i przyzwoity wybór planów. Używałem proxy do analiz i pracy automatyzacyjnej i byłem całkowicie zadowolony z wyników.

EvgeniyDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Ile proxy potrzebuję do weryfikacji reklam?Zależy od skali

Zależy od skali. Do sprawdzania kampanii w 10 krajach wystarczy na początek 10–20 adresów IP (jeden lub dwa na lokalizację docelową). Przy automatycznej weryfikacji tysięcy umiejscowień potrzebujesz większych pul — setek adresów IP obejmujących wszystkie docelowe geolokalizacje.

Czy mogę użyć proxy datacenter, czy potrzebuję proxy rezydenckich?Zwykle datacenter

Do większości zadań związanych z weryfikacją reklam proxy datacenter w zupełności wystarczą. Są szybsze i tańsze. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy sieci reklamowe sprawdzają typ połączenia i serwują inną treść adresom IP z centrów danych. W takim przypadku proxy ISP rozwiązują problem — wyglądają jak połączenia domowe, ale bez limitów transferu.

Na czym dokładnie polega ładowanie AdSense przez proxy?Podgląd z lokalizacji

Chodzi o odwiedzanie własnej strony (lub dowolnej innej) przez proxy z określonego kraju, aby zobaczyć, jakie reklamy Google AdSense wyświetlają się odwiedzającym w danej lokalizacji. Wydawcy wykorzystują to, aby zrozumieć swój asortyment reklamowy w różnych regionach. Zespoły zajmujące się arbitrażem używają tej metody do badania, które oferty są aktywne na poszczególnych rynkach, zanim uruchomią kampanie.

Czy sieci reklamowe zablokują moje adresy IP do weryfikacji?Rotacja pomaga

Możliwe, jeśli wysyłasz zbyt wiele zapytań z jednego adresu z rzędu. Rotacja w ramach puli IP rozwiązuje ten problem — po Twojej stronie lub za pośrednictwem usługi proxy. W przypadku proxy z centrów danych możesz równomiernie rozłożyć zapytania na tysiące adresów IP.

Czy weryfikacja reklam jest legalna?Tak

Tak. Sprawdzanie, gdzie i jak wyświetlają się Twoje reklamy, to standardowa praktyka branżowa. Monitorowanie umiejscowień reklam konkurencji na publicznie dostępnych stronach jest również legalne — widzisz te same treści, które widzi każdy zwykły odwiedzający.

Czy to działa z platformami weryfikacyjnymi takimi jak DoubleVerify, IAS lub MOAT?Tak

Tak. Te platformy często wspierają niestandardowe konfiguracje proxy lub pozwalają na wprowadzenie danych zebranych za pośrednictwem Twojej własnej infrastruktury. Możesz kierować skrypty weryfikacyjne przez adresy IP FineProxy i wysyłać wyniki — zrzuty ekranu, tagi reklam, adresy URL umiejscowień — do paneli DoubleVerify, IAS lub MOAT za pośrednictwem ich API. Jest to szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz kontroli specyficznych dla danego regionu geograficznego, które wykraczają poza to, co platforma domyślnie obejmuje, lub gdy chcesz mieć niezależną warstwę weryfikacji, aby zestawić ją z własnymi raportami platformy.

Instrukcja

Jak naprawdę działa weryfikacja reklam — i gdzie wchodzą proxy

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Wydajesz 10 000 $ miesięcznie na reklamy displayowe. Dashboard pokazuje wzrost wyświetleń, CTR wygląda zdrowo. Ale jaka część tego ruchu to prawdziwi ludzie widzący Twoje banery we właściwych miejscach?

Oszustwa reklamowe kosztują branżę około 65 miliardów dolarów rocznie. Farmy kliknięć, niewidoczne umiejscowienia reklam, boty udające ludzi, strony fałszujące swoją tożsamość, aby sprzedawać „premium

Główny problem, który rozwiązują proxy

Sieci reklamowe wyświetlają różne treści w zależności od tego, kto je ogląda. Odwiedzający z Teksasu widzi jeden zestaw reklam, ktoś z Niemiec — zupełnie inny. A gdy sprawdza znany serwis weryfikacyjny — oszuści mogą wykryć jego IP i zamiast zwykłych śmieci wyświetlić perfekcyjnie czystą stronę.

Proxy do weryfikacji reklam pozwala sprawdzać umiejscowienie reklam tak, jakbyś był zwykłym użytkownikiem z dowolnej lokalizacji. Żadnych specjalnych flag, żadnego wykrywania — po prostu normalnie wyglądające zapytanie z konkretnego miasta lub kraju.

Co właściwie sprawdzasz

Dokładność geograficzna to największy problem. Zapłaciłeś za wyświetlenia w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Czy reklamy faktycznie się tam wyświetlają? Bez samodzielnego sprawdzenia z tych lokalizacji polegasz na raportach samej sieci reklamowej — a to tak, jakbyś pytał lisa, czy kurnik jest bezpieczny.

Oprócz geolokalizacji liczy się jakość umiejscowienia. Baner Twojej marki obok wątpliwych treści szkodzi reputacji, nawet jeśli nikt nie kliknie. Weryfikacja wychwytuje to, zanim przerodzi się w problem wizerunkowy.

Poza tym dochodzi samo oszustwo: reklamy nałożone na siebie, z których widoczna jest tylko jedna, jednopikselowe banery, które technicznie się “ładują”, ale nikt ich nie widzi, ruch botów zawyżający liczbę wyświetleń. Wszystko to pochłania Twój budżet przy zerowym zwrocie.

Skalowanie weryfikacji

Ręczne wyrywkowe kontrole z przeglądarki przez proxy — to wystarczy przy małej kampanii. Ale jeśli prowadzisz reklamy w 15 krajach w wielu sieciach, potrzebujesz automatyzacji. Skrypty, które ładują strony przez proxy z docelowych lokalizacji, robią zrzuty ekranu umiejscowień reklam i porównują je z oczekiwanymi kreacjami.

Proxy datacenter sprawdzają się doskonale w tego rodzaju masowej weryfikacji. Odwiedzasz strony serwujące reklamy na dużą skalę, zbierasz dane — to bliższe scrapingowi niż zarządzaniu kontami, więc szybkość i liczba adresów IP datacenter mają większe znaczenie niż imitowanie domowego użytkownika. Setki adresów IP w różnych lokalizacjach pozwalają objąć wszystkie rynki docelowe w jednym przebiegu.

W przypadkach, gdy sieć reklamowa aktywnie próbuje wykryć ruch weryfikacyjny — zwłaszcza przy zaawansowanych systemach antyfraudowych — proxy ISP dodają warstwę wiarygodności. Wyglądają jak połączenia domowe, ale działają na infrastrukturze klasy datacenter.

AdSense i weryfikacja po stronie wydawcy

Jeśli jesteś wydawcą, chcesz wiedzieć, jakie reklamy Google faktycznie wyświetla na Twoich stronach w różnych krajach. Najlepsze proxy do sprawdzania ładowania AdSense to szybkie połączenie z docelowego regionu — ładujesz własną stronę przez proxy i widzisz dokładnie to, co widzą Twoi odwiedzający. Pomaga to wykryć reklamodawców niskiej jakości, nieodpowiednie treści lub problemy z geotargetowaniem, które wpływają na Twoje przychody.

Zespoły zajmujące się arbitrażem stosują to samo podejście: sprawdzają, jakie oferty i reklamy wyświetlają się w konkretnych lokalizacjach geograficznych, zanim skierują tam ruch.

Monitoring reklam konkurencji

Najlepsze proxy do weryfikacji reklam to nie tylko kwestia Twoich własnych kampanii. Obserwacja tego, co uruchamiają konkurenci, jakie kreacje testują, gdzie umieszczają reklamy — wszystko to wymaga ładowania stron z tych samych lokalizacji, na które celują Twoi konkurenci, bez wykrycia i blokowania. Pula dedykowanych proxy obejmująca kluczowe rynki w pełni to zapewnia.

W praktyce zespoły wykorzystują to w konkretnych scenariuszach, które bezpośrednio wpływają na strategię. Śledź, jak konkurent zmienia kreacje w okolicach Czarnego Piątku, powrotu do szkoły czy sezonu świątecznego — co tydzień ładuj strony wydawców z docelowych regionów geograficznych i rób zrzuty ekranu umiejscowień reklam, aby zbudować oś czasu zmian w ich przekazie. Monitoruj, kiedy nowy gracz wchodzi na Twój rynek, obserwując nieznane marki pojawiające się w miejscach reklamowych w Twoich kluczowych regionach; nagły wzrost obecności nowego reklamodawcy w Niemczech i Francji mówi Ci, że się rozszerzają, zanim ukaże się jakikolwiek komunikat prasowy. Możesz też porównać mix umiejscowień reklam konkurenta w różnych regionach geograficznych — może prowadzą video pre-roll w USA, ale polegają na natywnym displayu w Azji Południowo-Wschodniej — co ujawnia alokację budżetu i priorytety kanałów, których możesz użyć, aby usprawnić własny plan mediowy.