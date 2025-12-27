Instrukcja integracji
Poradnik konfiguracji Proxifier
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak korzystać z Proxifier
Proxifier to zaawansowany klient proxy dla Windows i macOS, który umożliwia kierowanie wybranych aplikacji przez proxy, podczas gdy pozostałe aplikacje łączą się bezpośrednio. Jest przydatny, gdy potrzebujesz routingu per aplikacja, obsługi SOCKS5 z uwierzytelnianiem za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub bardziej przewidywalnego działania proxy niż to, co oferują ustawienia systemowe.
Proxifier to płatna aplikacja, więc jeśli nie potrzebujesz routingu per aplikacja, zazwyczaj nie ma powodu, by go instalować. Do codziennego przeglądania stron wystarczy skonfigurować proxy bezpośrednio w przeglądarce.
Zainstaluj i uruchom Proxifier
Pobierz najnowszą wersję Proxifier ze oficjalna strona internetowa. Uruchom instalator i dokończ instalację → Uruchom Proxifier Następnie przejdź do Profile → Proxy Servers…
Dodawanie serwera proxy SOCKS5
Kliknij Add w oknie Proxy Servers W polu Address wpisz adres IP lub nazwę hosta proxy (użyj portu 1080 dla proxy SOCKS5) Wybierz SOCKS5 protokół i włącz Uwierzytelnianie Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz w panelu klienta: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Włączanie tunelowania systemowego
Aby przekierować cały ruch wychodzący przez proxy SOCKS5, zaktualizuj regułę Default: Przejdź do Profile → Proxification Rules… Wybierz regułę Default, a następnie wskaż swoje proxy z listy rozwijanej Action Kliknij OK
Kierowanie ruchu tylko wybranych aplikacji
Możesz też używać proxy tylko dla wybranych programów, a resztę pozostawić na bezpośrednim połączeniu: Otwórz Profile → Proxification Rules… → Add W sekcji Applications kliknij Browse i wybierz plik wykonywalny aplikacji, którą chcesz kierować przez proxy. W polu Action wybierz Proxy, a następnie wskaż swoje proxy SOCKS5 i kliknij OK, aby zapisać regułę.
Możesz powtórzyć ten proces dla dowolnych aplikacji, które mają korzystać z proxy. Proxifier przetwarza reguły od góry do dołu. Umieść reguły specyficzne dla aplikacji powyżej reguły Default.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Poradnik konfiguracji Proxifier?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Poradnik konfiguracji Proxifier działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Poradnik konfiguracji Proxifier nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.