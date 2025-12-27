Jak korzystać z Proxifier

Proxifier to zaawansowany klient proxy dla Windows i macOS, który umożliwia kierowanie wybranych aplikacji przez proxy, podczas gdy pozostałe aplikacje łączą się bezpośrednio. Jest przydatny, gdy potrzebujesz routingu per aplikacja, obsługi SOCKS5 z uwierzytelnianiem za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub bardziej przewidywalnego działania proxy niż to, co oferują ustawienia systemowe.

Proxifier to płatna aplikacja, więc jeśli nie potrzebujesz routingu per aplikacja, zazwyczaj nie ma powodu, by go instalować. Do codziennego przeglądania stron wystarczy skonfigurować proxy bezpośrednio w przeglądarce.

Przewodniki konfiguracji przeglądarek: Google Chrome: tutaj. Mozilla Firefox: tutaj. Opera: tutaj.

Step 1 Zainstaluj i uruchom Proxifier Pobierz najnowszą wersję Proxifier ze oficjalna strona internetowa. Uruchom instalator i dokończ instalację → Uruchom Proxifier Następnie przejdź do Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Dodawanie serwera proxy SOCKS5 Kliknij Add w oknie Proxy Servers W polu Address wpisz adres IP lub nazwę hosta proxy (użyj portu 1080 dla proxy SOCKS5) Wybierz SOCKS5 protokół i włącz Uwierzytelnianie Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz w panelu klienta: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Włączanie tunelowania systemowego Aby przekierować cały ruch wychodzący przez proxy SOCKS5, zaktualizuj regułę Default: Przejdź do Profile → Proxification Rules… Wybierz regułę Default, a następnie wskaż swoje proxy z listy rozwijanej Action Kliknij OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Kierowanie ruchu tylko wybranych aplikacji Możesz też używać proxy tylko dla wybranych programów, a resztę pozostawić na bezpośrednim połączeniu: Otwórz Profile → Proxification Rules… → Add W sekcji Applications kliknij Browse i wybierz plik wykonywalny aplikacji, którą chcesz kierować przez proxy. W polu Action wybierz Proxy, a następnie wskaż swoje proxy SOCKS5 i kliknij OK, aby zapisać regułę. Click the image to view it in full size.