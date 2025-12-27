Hướng dẫn tích hợp
hướng dẫn cài đặt proxifier
Cấu hình proxy nhanh chóng và dễ dàng.
Cách Sử Dụng Proxifier
Proxifier là một ứng dụng proxy client nâng cao dành cho Windows và macOS, cho phép bạn định tuyến các ứng dụng cụ thể qua proxy trong khi các ứng dụng khác vẫn kết nối trực tiếp. Công cụ này đặc biệt hữu ích khi bạn cần định tuyến theo từng ứng dụng, sử dụng SOCKS5 với xác thực tên người dùng/mật khẩu, hoặc cần hành vi proxy ổn định hơn so với cài đặt hệ thống mặc định.
Proxifier là một ứng dụng trả phí, nên nếu bạn không đặc biệt cần định tuyến theo từng app, thường không cần phải cài đặt nó. Cho việc duyệt web hàng ngày, thường chỉ cần thiết lập proxy trực tiếp trong trình duyệt là đủ.
Cài đặt và chạy Proxifier
Tải xuống phiên bản mới nhất của Proxifier từ trang web chính thức. chạy trình cài đặt và hoàn tất setup → khởi chạy proxifier Sau đó vào Profile → Proxy Servers…
Thêm Máy Chủ Proxy SOCKS5
Click Add trong cửa sổ Proxy Servers Điền Address bằng IP proxy hoặc hostname của bạn (sử dụng port 1080 cho proxy SOCKS5) Chọn SOCKS5 protocol and enable Xác thực Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của dịch vụ proxy đang hoạt động (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ trong khu vực client: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Kích Hoạt Tunneling Toàn Hệ Thống
Để định tuyến toàn bộ lưu lượng ra ngoài qua proxy SOCKS5, hãy cập nhật quy tắc Default: đi đến profile → proxification Rules… Chọn quy tắc Default, sau đó chọn proxy của bạn từ menu thả xuống Action Click OK
Định tuyến chỉ các ứng dụng được chọn
Bạn cũng có thể sử dụng proxy chỉ cho một số chương trình nhất định trong khi các chương trình khác vẫn kết nối trực tiếp: Mở Profile → Proxification Rules… → Add Trong mục Applications, nhấp Browse và chọn tệp thực thi của ứng dụng bạn muốn định tuyến qua proxy. Trong mục Action, chọn Proxy, sau đó chọn proxy SOCKS5 của bạn và nhấn OK để lưu quy tắc.
Bạn có thể lặp lại quy trình này cho bất kỳ ứng dụng nào cần sử dụng proxy. Proxifier xử lý các quy tắc từ trên xuống dưới. Đặt các quy tắc dành riêng cho ứng dụng phía trên quy tắc Default.
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho hướng dẫn cài đặt proxifier ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy hướng dẫn cài đặt proxifier đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu hướng dẫn cài đặt proxifier không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.