Cách Sử Dụng Proxifier

Proxifier là một ứng dụng proxy client nâng cao dành cho Windows và macOS, cho phép bạn định tuyến các ứng dụng cụ thể qua proxy trong khi các ứng dụng khác vẫn kết nối trực tiếp. Công cụ này đặc biệt hữu ích khi bạn cần định tuyến theo từng ứng dụng, sử dụng SOCKS5 với xác thực tên người dùng/mật khẩu, hoặc cần hành vi proxy ổn định hơn so với cài đặt hệ thống mặc định.

Proxifier là một ứng dụng trả phí, nên nếu bạn không đặc biệt cần định tuyến theo từng app, thường không cần phải cài đặt nó. Cho việc duyệt web hàng ngày, thường chỉ cần thiết lập proxy trực tiếp trong trình duyệt là đủ.

Hướng dẫn thiết lập trình duyệt: Google Chrome: đây. Mozilla Firefox: đây. Opera: đây.

Step 1 Cài đặt và chạy Proxifier Tải xuống phiên bản mới nhất của Proxifier từ trang web chính thức. chạy trình cài đặt và hoàn tất setup → khởi chạy proxifier Sau đó vào Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Thêm Máy Chủ Proxy SOCKS5 Click Add trong cửa sổ Proxy Servers Điền Address bằng IP proxy hoặc hostname của bạn (sử dụng port 1080 cho proxy SOCKS5) Chọn SOCKS5 protocol and enable Xác thực Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của dịch vụ proxy đang hoạt động (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ trong khu vực client: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Kích Hoạt Tunneling Toàn Hệ Thống Để định tuyến toàn bộ lưu lượng ra ngoài qua proxy SOCKS5, hãy cập nhật quy tắc Default: đi đến profile → proxification Rules… Chọn quy tắc Default, sau đó chọn proxy của bạn từ menu thả xuống Action Click OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Định tuyến chỉ các ứng dụng được chọn Bạn cũng có thể sử dụng proxy chỉ cho một số chương trình nhất định trong khi các chương trình khác vẫn kết nối trực tiếp: Mở Profile → Proxification Rules… → Add Trong mục Applications, nhấp Browse và chọn tệp thực thi của ứng dụng bạn muốn định tuyến qua proxy. Trong mục Action, chọn Proxy, sau đó chọn proxy SOCKS5 của bạn và nhấn OK để lưu quy tắc. Click the image to view it in full size.