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Máy chủ proxy SIP

Proxy SOCKS5 hỗ trợ đầy đủ UDP cho SIP signaling và lưu lượng thoại RTP — IP chuyên dụng, hạ tầng datacenter, IP tĩnh trong suốt thời gian thuê.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy SIP.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng tại Mỹ hỗ trợ UDP cho một SIP trunk
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép cho lệnh gọi API
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ

ZainDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.

Nemanja DuricSaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tôi có thể sử dụng HTTP proxy cho cuộc gọi VoIP không?Không

Không. HTTP proxy chỉ xử lý lưu lượng web (HTTP/HTTPS). Cuộc gọi thoại sử dụng UDP để truyền âm thanh, và HTTP proxy không hỗ trợ giao thức đó. Bạn sẽ có một kết nối trông như hoạt động — cuộc gọi thậm chí có thể "đổ chuông" — nhưng sẽ không có âm thanh. Bạn cần SOCKS5 có hỗ trợ UDP relay.

Độ trễ bao nhiêu là chấp nhận được cho cuộc gọi?Dưới 150ms

Dưới 150ms một chiều là mức thoải mái — cuộc hội thoại diễn ra tự nhiên. Từ khoảng 150-300ms, bạn bắt đầu nhận thấy độ trễ. Trên 300ms, mọi người liên tục nói chồng lên nhau. Proxy Datacenter thường chỉ thêm 5-30ms tùy theo khoảng cách, giữ mọi thứ nằm trong vùng thoải mái.

Nhà cung cấp VoIP của tôi có phát hiện proxy không?IP proxy hiện

Nhà cung cấp chỉ thấy IP của proxy, không phải IP của bạn. Nếu IP proxy sạch (không bị gắn cờ lạm dụng), nhà cung cấp sẽ xử lý như bất kỳ kết nối bình thường nào. Dedicated proxy đảm bảo không ai khác sử dụng địa chỉ của bạn — không có rủi ro thừa kế danh tiếng xấu từ người khác.

Tôi cần bao nhiêu proxy cho một tổng đài cuộc gọi?Một mỗi trunk

Một proxy cho mỗi SIP trunk, hoặc một cho mỗi nhóm agent nếu nhà cung cấp không giới hạn kết nối theo IP. 10 trunk đến các nhà cung cấp khác nhau thì cần 10 dedicated proxy. 50 agent gọi qua một trunk thì một proxy có đủ băng thông thường là đủ — lưu lượng thoại rất nhẹ, khoảng 80–100 Kbps cho mỗi cuộc gọi đồng thời.

FineProxy có hỗ trợ UDP cho SIP không?

Có. Proxy SOCKS5 của chúng tôi hỗ trợ đầy đủ UDP relay — cả SIP signaling và lưu lượng thoại RTP đều đi qua một kết nối proxy duy nhất. Điều này hoạt động với các softphone và nền tảng PBX phổ biến như Zoiper, Asterisk và FreePBX. Đây chính xác là những gì ứng dụng VoIP cần, và không phải nhà cung cấp proxy nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Hướng dẫn

Proxy cho cuộc gọi VoIP và SIP: giải pháp nào hiệu quả và giải pháp nào không

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Cuộc gọi thoại qua IP nhạy cảm với một yếu tố hơn tất cả: độ trễ (latency). Chỉ cần độ trễ 200ms và cuộc hội thoại của bạn biến thành cảnh lúng túng — hai người liên tục nói chồng lên nhau. Đó là lý do việc chọn đúng proxy cho lưu lượng SIP quan trọng hơn hầu hết mọi use case khác.

Vì sao proxy thông thường không hoạt động

Cuộc gọi SIP bao gồm hai luồng riêng biệt. SIP signaling (thiết lập cuộc gọi, đổ chuông, ngắt máy) đi qua TCP hoặc UDP trên cổng 5060. Giọng nói thực tế — âm thanh bạn nghe — truyền dưới dạng các gói RTP qua UDP trên các cổng được gán động.

HTTP hoặc HTTPS proxy xử lý lưu lượng web. Nó không hiểu UDP và không thể chuyển tiếp các gói thoại. Nếu bạn cố định tuyến softphone VoIP như Zoiper hay Linphone qua HTTP proxy, signaling có thể hoạt động một phần, nhưng sẽ không có âm thanh. Cuộc gọi kết nối trên danh nghĩa nhưng hoàn toàn im lặng.

Cho các cuộc gọi SIP, bạn cần một SIP proxy server hỗ trợ SOCKS5 với UDP relay. Giao thức này tunnel cả signaling lẫn luồng giọng nói qua proxy, giữ toàn bộ cuộc gọi nguyên vẹn.

Những gì SOCKS5 với UDP relay thực sự làm

Khi softphone hoặc PBX của bạn — dù là Asterisk, FreePBX hay ứng dụng desktop như Zoiper — kết nối qua proxy SOCKS5 có hỗ trợ UDP, proxy sẽ xử lý cả hai tầng:

  • SIP signaling: INVITE, ACK, BYE — tất cả các thông điệp thiết lập và kết thúc cuộc gọi
  • RTP media: các gói âm thanh thực tế truyền theo hai hướng

Proxy còn giải quyết các vấn đề NAT. SIP được thiết kế cho giao tiếp ngang hàng trực tiếp và nhúng các địa chỉ IP riêng vào thông điệp signaling. Phía sau NAT, những địa chỉ này không thể truy cập từ bên ngoài. Một SIP outbound proxy viết lại kết nối để cả hai phía có thể trao đổi âm thanh bình thường — không cần STUN server, không cần các quy tắc firewall phức tạp.

Những trường hợp cần thiết

Các tổng đài hoạt động xuyên biên giới là trường hợp phổ biến nhất. Agent của bạn đặt tại một nước, số điện thoại và SIP trunk của bạn nằm tại nước khác. Định tuyến cuộc gọi qua proxy tại khu vực của số điện thoại giúp giữ latency thấp và khiến lưu lượng trông như lưu lượng nội địa đối với nhà cung cấp.

Doanh nghiệp vận hành nhiều SIP trunk đôi khi cần IP riêng cho từng trunk — nhà cung cấp theo dõi IP nào kết nối đến hệ thống của họ, và việc dùng chung một địa chỉ cho nhiều trunk có thể kích hoạt cảnh báo gian lận. Một dedicated proxy cho mỗi trunk giúp mọi thứ luôn sạch sẽ.

Chặn VoIP là một trường hợp khác. Một số mạng và quốc gia throttle hoặc chặn hoàn toàn lưu lượng SIP. Định tuyến qua proxy tại một vị trí không bị hạn chế sẽ bypass được điều này — mạng chỉ thấy lưu lượng mã hóa thông thường thay vì các gói SIP.

Những yếu tố cần xét khi chọn proxy cho cuộc gọi VoIP

Độ trễ là yếu tố quan trọng nhất. Với web scraping, 500ms mỗi request là chấp nhận được. Nhưng với cuộc gọi điện thoại, bất kỳ độ trễ một chiều nào vượt quá 150ms đều cảm nhận được rõ. Proxy Datacenter chiến thắng trong trường hợp này — chúng đặt tại các trung tâm dữ liệu với đường truyền trực tiếp và số hop tối thiểu. Proxy residential hoặc mobile thêm các điểm chuyển tiếp, làm tăng độ trễ.

Sự ổn định cũng quan trọng không kém. Một proxy bị mất kết nối trong nửa giây khi đang scrape thì không vấn đề gì — script sẽ thử lại. Nhưng giữa cuộc gọi, đó là một cuộc gọi bị ngắt. Static IP trên hạ tầng đáng tin cậy giúp ngăn chặn điều này.

FineProxy cung cấp SOCKS5 đầy đủ với UDP relay — cả signaling lẫn giọng nói đều đi qua một kết nối duy nhất. Hạ tầng Datacenter đảm bảo độ trễ thấp, còn Static IP giữ nguyên suốt thời gian thuê proxy. Cho các cài đặt cần mã hóa trên tầng signaling, HTTPS proxy của chúng tôi với chứng chỉ SSL riêng cho từng IP sẽ xử lý vấn đề này.