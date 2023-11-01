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Proxy Nhanh

Phần cứng AMD EPYC, uplink 80 Gbps, lên đến 500 Mbps mỗi proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, lưu lượng không giới hạn, cấp phát tức thì qua API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói với proxy nhanh và bảo mật.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 IP datacenter tốc độ cao tại Châu Âu
  • Xuất danh sách proxy nhanh dạng JSON
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy tốc độ cao
  • Xem dịch vụ proxy nhanh nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy nhanh
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ

ZainDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác

esta bazaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Proxy của FineProxy nhanh đến mức nào?700–800 Mbps

Trong các bài kiểm tra thực tế: lên đến 500 Mbps trên kết nối internet gia đình thông thường, 700–800 Mbps khi kiểm tra giữa hai server trong datacenter. Tổng dung lượng server đạt 80 Gbps trên phần cứng AMD EPYC. Với hầu hết các tác vụ — scraping, tải dữ liệu, streaming — giới hạn nằm ở website đích hoặc ISP của bạn, chứ không phải proxy của chúng tôi. Cái mà nhiều người gọi là proxy turbo siêu nhanh không phải về một con số kỳ diệu nào đó — mà là về hiệu suất ổn định ngay cả khi tải tăng đột biến.

Tại sao một số proxy vẫn chậm dù được gắn nhãn "tốc độ cao"?Phần cứng, routing

Ba lý do phổ biến. Nhà cung cấp chạy trên phần cứng tái chế — chip Xeon Gold cũ mua với giá phế liệu, lắp ráp thành server không thể đáp ứng TLS hiện đại và tải đồng thời. Họ định tuyến lưu lượng qua trung gian, mỗi hop bổ sung đều làm tăng độ trễ. Hoặc họ quảng cáo "lên đến 1 Gbps" nhưng khi xem tài liệu thực tế thì hóa ra đó là tổng uplink của server được chia sẻ cho mọi IP trên máy đó. FineProxy loại bỏ cả ba vấn đề: server AMD EPYC riêng, định tuyến trực tiếp, lưu lượng không giới hạn trên mọi gói dịch vụ.

SOCKS5 hay HTTP — cái nào nhanh hơn?Chênh lệch nhỏ

Trên phần cứng hiện đại, sự khác biệt là không đáng kể. SOCKS5 có overhead thấp hơn một chút vì không cần phân tích HTTP header, nhưng thời gian TLS handshake chi phối cả hai giao thức. Hãy chọn giao thức mà công cụ của bạn hỗ trợ tốt nhất. FineProxy hỗ trợ cả hai với cùng mức giá và không có chênh lệch tốc độ.

Proxy có thực sự tăng tốc kết nối của tôi được không?Một số case

Trong một số trường hợp cụ thể, có. Nếu ISP của bạn throttle một số loại lưu lượng nhất định (streaming, tải file lớn), định tuyến qua proxy sẽ vượt qua giới hạn vì ISP không thể xác định bạn đang làm gì. Nếu CDN của website định tuyến bạn đến server xa, proxy đặt đúng vị trí sẽ kết nối đến CDN node gần hơn. Ngoài ra, proxy thêm một hop và theo quy luật vật lý không thể nhanh hơn kết nối trực tiếp.

Làm thế nào để kiểm tra tốc độ proxy?Đo tốc độ

Tải một file test qua proxy và đo throughput. Sử dụng các file có kích thước khác nhau để kiểm tra cả tốc độ burst lẫn tốc độ duy trì. Dưới đây là các lệnh sẵn sàng copy-paste — thay IP:PORT bằng địa chỉ proxy của bạn:

Kiểm tra nhanh (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n" http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Kiểm tra thông lượng (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Tốc độ duy trì (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n" http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Nếu proxy sử dụng login/password: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

Giá trị speed_download tính bằng byte mỗi giây. Chia cho 125.000 để có đơn vị Mbps. TTFB (time to first byte) cho biết độ trễ — dưới 100 ms đối với máy chủ cùng khu vực nghĩa là proxy hoạt động tốt. Chạy mỗi bài test 3–5 lần và lấy giá trị trung vị.

Các máy chủ test của Tele2 đặt tại Châu Âu; đối với các khu vực khác, sử dụng Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin cho US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin cho Phần Lan) hoặc OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat cho Pháp).

Một proxy ẩn danh tốc độ cao từ FineProxy có thể dễ dàng đạt 400–500 Mbps từ kết nối internet gia đình trong các bài kiểm tra này. Nếu bạn thấy kết quả thấp hơn đáng kể, hãy kiểm tra tốc độ ISP của bạn trước — proxy không phải là nút thắt cổ chai.

Hướng dẫn

Điều Gì Thực Sự Khiến Proxy Nhanh

6 phút đọcNhóm mạng FineProxy

FineProxy vận hành trên bộ xử lý cấp server AMD EPYC với tổng uplink 80 Gbps. Khi bạn mua dịch vụ proxy tốc độ cao, tốc độ thực tế phụ thuộc vào phần cứng mà lưu lượng của bạn đi qua, khoảng cách giữa bạn và server, cùng số lượng hop định tuyến nằm giữa. Những nhãn quảng cáo như “turbo” hay “siêu nhanh” không nói lên điều gì. Thông số server mới là thứ quan trọng.

Phần cứng quyết định giới hạn trần

Mỗi request đều liên quan đến mã hóa, định tuyến và chuyển tiếp. Mỗi bước đều tốn chu kỳ CPU. Trên phần cứng lỗi thời, những chu kỳ này tích lũy lại — riêng TLS handshake có thể thêm 5–15 ms cho mỗi kết nối trên các bộ xử lý cũ. Nhiều nhà cung cấp proxy chạy trên chip Intel Xeon Gold tái chế, mua với giá phế liệu từ các datacenter đã ngừng hoạt động. Những bộ xử lý này từng là hàng đầu cách đây năm năm, nhưng chúng tụt hậu rõ rệt so với AMD EPYC hiện đại về cả hiệu suất đơn luồng lẫn thông lượng TLS. Chip AMD EPYC xử lý hàng nghìn thao tác TLS đồng thời với khả năng tăng tốc phần cứng chuyên dụng — giảm overhead trên mỗi request ngay cả dưới tải nặng.

Server của FineProxy kết nối qua các kênh 80 Gbps. Hầu hết nhà cung cấp quảng cáo "lên đến 1 Gbps" trên trang chủ, nhưng khi tìm hiểu tài liệu thực tế, bạn sẽ thấy hoặc không có gì, hoặc một ghi chú rằng đó là uplink server được chia sẻ cho mọi IP trên máy đó. Trong các bài kiểm tra thực tế, proxy FineProxy đạt tới 500 Mbps trên kết nối internet gia đình và 700–800 Mbps khi kiểm tra từ server đặt trong datacenter. Chúng tôi nâng cấp phần cứng thường xuyên — thế hệ EPYC mới nhất đã thay thế hệ trước nhằm cải thiện hiệu suất đơn luồng và thông lượng TLS.

Proxy server tốc độ cao nhất không phải là những server có trang quảng cáo hào nhoáng nhất. Mà là những server có phần cứng được thiết kế cho tải đồng thời, chứ không phải lắp ráp từ linh kiện tái chế.

Khoảng cách và định tuyến — quy luật vật lý mà bạn không thể bỏ qua

Ánh sáng trong cáp quang di chuyển khoảng 200 km mỗi mili giây. New York đến Frankfurt thêm khoảng 40 ms độ trễ cơ bản trước khi bất kỳ điều gì khác xảy ra. Không phần cứng nào khắc phục được điều này. Giải pháp duy nhất: chọn vị trí proxy gần với mục tiêu của bạn.

Định tuyến trực tiếp từ nhà cung cấp cũng quan trọng không kém. Khi bạn mua qua đại lý, lưu lượng truy cập đi theo đường: bạn → cổng đại lý → nhà cung cấp gốc → đích. Đó là thêm một chặng trung gian — có thể tăng thêm 10–30 ms. FineProxy sở hữu máy chủ riêng và pool IP hơn 100.000 địa chỉ. Lưu lượng của bạn đi theo đường: bạn → máy chủ của chúng tôi → đích. Một chặng duy nhất. Không qua trung gian.

Đối với một địa chỉ IP và cổng trả phí tốc độ cao, đường đi vật lý của dữ liệu quan trọng hơn bất kỳ nhãn tốc độ nào trên trang bán hàng.

Tại sao proxy datacenter là loại nhanh nhất

Proxy residential được định tuyến qua các thiết bị người dùng và mạng ISP. Proxy mobile được định tuyến qua các trạm phát sóng di động. Cả hai đều thêm độ trễ mà proxy datacenter đơn giản là không có. Proxy datacenter đặt trong trung tâm dữ liệu có kết nối backbone trực tiếp — hạ tầng mạng cấp doanh nghiệp với số hop tối thiểu đến các điểm trao đổi internet lớn.

Các IP datacenter của FineProxy liên tục mang lại độ trễ thấp nhất và throughput cao nhất. Không phải thủ thuật phần mềm — chỉ là đường truyền dữ liệu ngắn hơn và phần cứng nhanh hơn. Cho scraping, monitoring, tải hàng loạt, hay bất kỳ tác vụ nào mà tốc độ quan trọng hơn phân loại IP, datacenter luôn thắng.

Băng thông không giới hạn nghĩa là không ai giới hạn tốc độ của bạn

Các nhà cung cấp tính phí theo GB có động lực tài chính để làm chậm bạn khi sử dụng quy mô lớn. Bạn đang trả theo dung lượng — nếu họ throttle, bạn tạo ra chi phí thấp hơn trên mạng của họ. FineProxy tính phí theo IP, không theo gigabyte. Dù bạn dùng 10 GB hay 10 TB — tốc độ vẫn như nhau. Điều duy nhất cần lưu ý: mỗi gói có giới hạn tốc độ khuyến nghị cho mỗi proxy. Các giới hạn này tồn tại để mọi khách hàng đều có tốc độ ổn định ngay cả trong giờ cao điểm — không phải để hạn chế bạn, mà để giữ hạ tầng công bằng cho tất cả người dùng trên cùng server.

Máy chủ proxy nhanh, giá hợp lý với lưu lượng không giới hạn tồn tại bởi vì chi phí băng thông thực tế cho proxy datacenter là rất thấp. Mô hình tính phí theo GB là chiến lược lợi nhuận, không phải điều bắt buộc.

"Nhanh" nghĩa là gì với từng tác vụ khác nhau

Phát trực tuyến — proxy video tốc độ cao cần thông lượng ổn định, không chỉ độ trễ thấp. Proxy xử lý tốt lưu lượng đột biến nhưng nghẽn khi phát HD liên tục thì vô dụng ở đây. Băng thông không giới hạn với tổng dung lượng 80 Gbps giữ cho luồng phát mượt mà, không bị buffering.

Tải xuống — proxy nhanh để tải file nghĩa là băng thông thô. File 2 GB của bạn không nên phải tranh giành với hàng nghìn người dùng khác trên cùng một đường truyền hẹp.

Mở khóa internet nhanh — truy cập nội dung bị khóa theo vùng chủ yếu phụ thuộc vào độ trễ. Chọn proxy tại quốc gia đích và kết nối gần như tự nhiên.

Web scraping quy mô lớn — hàng nghìn request đồng thời cần một server không xếp hàng chờ xử lý. Vi xử lý AMD EPYC xử lý tốt điều này vì chúng được thiết kế chính xác cho loại workload song song này. Một proxy hoạt động tốt mà không bị nghẽn dưới tải nặng sẽ tiết kiệm chi phí hơn về lâu dài so với proxy miễn phí làm rớt một nửa kết nối của bạn.

Bạn muốn thử dịch vụ với khối lượng công việc thực tế của mình? Hãy cấu hình và thanh toán Proxy trong 48 giờ, sau đó chạy các phép đo ở trên với tác vụ của bạn.