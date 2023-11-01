Proxy Nhanh

FineProxy vận hành trên bộ xử lý cấp server AMD EPYC với tổng uplink 80 Gbps. Khi bạn mua dịch vụ proxy tốc độ cao, tốc độ thực tế phụ thuộc vào phần cứng mà lưu lượng của bạn đi qua, khoảng cách giữa bạn và server, cùng số lượng hop định tuyến nằm giữa. Những nhãn quảng cáo như “turbo” hay “siêu nhanh” không nói lên điều gì. Thông số server mới là thứ quan trọng.

Phần cứng quyết định giới hạn trần

Mỗi request đều liên quan đến mã hóa, định tuyến và chuyển tiếp. Mỗi bước đều tốn chu kỳ CPU. Trên phần cứng lỗi thời, những chu kỳ này tích lũy lại — riêng TLS handshake có thể thêm 5–15 ms cho mỗi kết nối trên các bộ xử lý cũ. Nhiều nhà cung cấp proxy chạy trên chip Intel Xeon Gold tái chế, mua với giá phế liệu từ các datacenter đã ngừng hoạt động. Những bộ xử lý này từng là hàng đầu cách đây năm năm, nhưng chúng tụt hậu rõ rệt so với AMD EPYC hiện đại về cả hiệu suất đơn luồng lẫn thông lượng TLS. Chip AMD EPYC xử lý hàng nghìn thao tác TLS đồng thời với khả năng tăng tốc phần cứng chuyên dụng — giảm overhead trên mỗi request ngay cả dưới tải nặng.

Server của FineProxy kết nối qua các kênh 80 Gbps. Hầu hết nhà cung cấp quảng cáo "lên đến 1 Gbps" trên trang chủ, nhưng khi tìm hiểu tài liệu thực tế, bạn sẽ thấy hoặc không có gì, hoặc một ghi chú rằng đó là uplink server được chia sẻ cho mọi IP trên máy đó. Trong các bài kiểm tra thực tế, proxy FineProxy đạt tới 500 Mbps trên kết nối internet gia đình và 700–800 Mbps khi kiểm tra từ server đặt trong datacenter. Chúng tôi nâng cấp phần cứng thường xuyên — thế hệ EPYC mới nhất đã thay thế hệ trước nhằm cải thiện hiệu suất đơn luồng và thông lượng TLS.

Proxy server tốc độ cao nhất không phải là những server có trang quảng cáo hào nhoáng nhất. Mà là những server có phần cứng được thiết kế cho tải đồng thời, chứ không phải lắp ráp từ linh kiện tái chế.

Khoảng cách và định tuyến — quy luật vật lý mà bạn không thể bỏ qua

Ánh sáng trong cáp quang di chuyển khoảng 200 km mỗi mili giây. New York đến Frankfurt thêm khoảng 40 ms độ trễ cơ bản trước khi bất kỳ điều gì khác xảy ra. Không phần cứng nào khắc phục được điều này. Giải pháp duy nhất: chọn vị trí proxy gần với mục tiêu của bạn.

Định tuyến trực tiếp từ nhà cung cấp cũng quan trọng không kém. Khi bạn mua qua đại lý, lưu lượng truy cập đi theo đường: bạn → cổng đại lý → nhà cung cấp gốc → đích. Đó là thêm một chặng trung gian — có thể tăng thêm 10–30 ms. FineProxy sở hữu máy chủ riêng và pool IP hơn 100.000 địa chỉ. Lưu lượng của bạn đi theo đường: bạn → máy chủ của chúng tôi → đích. Một chặng duy nhất. Không qua trung gian.

Đối với một địa chỉ IP và cổng trả phí tốc độ cao, đường đi vật lý của dữ liệu quan trọng hơn bất kỳ nhãn tốc độ nào trên trang bán hàng.

Tại sao proxy datacenter là loại nhanh nhất

Proxy residential được định tuyến qua các thiết bị người dùng và mạng ISP. Proxy mobile được định tuyến qua các trạm phát sóng di động. Cả hai đều thêm độ trễ mà proxy datacenter đơn giản là không có. Proxy datacenter đặt trong trung tâm dữ liệu có kết nối backbone trực tiếp — hạ tầng mạng cấp doanh nghiệp với số hop tối thiểu đến các điểm trao đổi internet lớn.

Các IP datacenter của FineProxy liên tục mang lại độ trễ thấp nhất và throughput cao nhất. Không phải thủ thuật phần mềm — chỉ là đường truyền dữ liệu ngắn hơn và phần cứng nhanh hơn. Cho scraping, monitoring, tải hàng loạt, hay bất kỳ tác vụ nào mà tốc độ quan trọng hơn phân loại IP, datacenter luôn thắng.

Băng thông không giới hạn nghĩa là không ai giới hạn tốc độ của bạn

Các nhà cung cấp tính phí theo GB có động lực tài chính để làm chậm bạn khi sử dụng quy mô lớn. Bạn đang trả theo dung lượng — nếu họ throttle, bạn tạo ra chi phí thấp hơn trên mạng của họ. FineProxy tính phí theo IP, không theo gigabyte. Dù bạn dùng 10 GB hay 10 TB — tốc độ vẫn như nhau. Điều duy nhất cần lưu ý: mỗi gói có giới hạn tốc độ khuyến nghị cho mỗi proxy. Các giới hạn này tồn tại để mọi khách hàng đều có tốc độ ổn định ngay cả trong giờ cao điểm — không phải để hạn chế bạn, mà để giữ hạ tầng công bằng cho tất cả người dùng trên cùng server.

Máy chủ proxy nhanh, giá hợp lý với lưu lượng không giới hạn tồn tại bởi vì chi phí băng thông thực tế cho proxy datacenter là rất thấp. Mô hình tính phí theo GB là chiến lược lợi nhuận, không phải điều bắt buộc.

"Nhanh" nghĩa là gì với từng tác vụ khác nhau

Phát trực tuyến — proxy video tốc độ cao cần thông lượng ổn định, không chỉ độ trễ thấp. Proxy xử lý tốt lưu lượng đột biến nhưng nghẽn khi phát HD liên tục thì vô dụng ở đây. Băng thông không giới hạn với tổng dung lượng 80 Gbps giữ cho luồng phát mượt mà, không bị buffering.

Tải xuống — proxy nhanh để tải file nghĩa là băng thông thô. File 2 GB của bạn không nên phải tranh giành với hàng nghìn người dùng khác trên cùng một đường truyền hẹp.

Mở khóa internet nhanh — truy cập nội dung bị khóa theo vùng chủ yếu phụ thuộc vào độ trễ. Chọn proxy tại quốc gia đích và kết nối gần như tự nhiên.

Web scraping quy mô lớn — hàng nghìn request đồng thời cần một server không xếp hàng chờ xử lý. Vi xử lý AMD EPYC xử lý tốt điều này vì chúng được thiết kế chính xác cho loại workload song song này. Một proxy hoạt động tốt mà không bị nghẽn dưới tải nặng sẽ tiết kiệm chi phí hơn về lâu dài so với proxy miễn phí làm rớt một nửa kết nối của bạn.