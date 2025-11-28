Cách thiết lập proxy trên Linux

Step 4

Cấu hình Proxy

mở file cấu hình redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Nhấn Alt + \ để nhảy về đầu tệp, sau đó tiếp tục nhấn Ctrl + K cho đến khi mọi thứ đều được gỡ bỏ hết Dán cấu hình chính xác (được liệt kê bên dưới) và điền thông tin đăng nhập từ dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây Nhấn Ctrl + X, sau đó Y, sau đó Nhập để tiết kiệm Chạy trong terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks