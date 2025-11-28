Hướng dẫn tích hợp
Cài đặt proxy trên Linux
Cấu hình proxy nhanh chóng và dễ dàng.
Cách thiết lập proxy trên Linux
Giao diện người dùng có thể khác nhau tùy theo bản phân phối Linux của bạn, tuy nhiên hầu hết các desktop GNOME trông khá tương tự. Hình minh họa dưới đây được chụp trên Fedora Linux (GNOME/KDE).
mở cài đặt mạng (networks settings)
Nhấp vào góc trên bên phải → Nhấp vào biểu tượng Cài đặt (bánh răng) Chuyển đến tab Network → Chuyển đến cài đặt Proxy
Cấu hình Proxy hệ thống
Bật công tắc Network Proxy Chọn Cấu hình thủ công Nhập địa chỉ IP và port của bạn
Cài đặt proxy tích hợp sẵn của GNOME không hỗ trợ xác thực tên đăng nhập/mật khẩu SOCKS5 một cách đáng tin cậy, vì vậy cách tiếp cận an toàn hơn là định tuyến lưu lượng qua một lớp proxy cục bộ. Một giải pháp phổ biến là Redsocks, có thể chuyển hướng minh bạch các kết nối TCP đến máy chủ SOCKS5 từ xa với xác thực đúng cách.
Thiết lập nâng cao với Redsocks
Nếu bạn muốn sử dụng proxy SOCKS5 với xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu, bạn có thể cài đặt thông qua Redsocks làm proxy toàn hệ thống.
Cài đặt Redsocks
Mở Terminal (thường là Ctrl-Alt-T) nhập: sudo dnf install redsocks (cần mật khẩu sudo)
dnf được sử dụng trên Fedora, RHEL và CentOS Stream. Đối với các bản phân phối phổ biến khác: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Cấu hình Proxy
mở file cấu hình redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Nhấn Alt + \ để nhảy về đầu tệp, sau đó tiếp tục nhấn Ctrl + K cho đến khi mọi thứ đều được gỡ bỏ hết Dán cấu hình chính xác (được liệt kê bên dưới) và điền thông tin đăng nhập từ dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây Nhấn Ctrl + X, sau đó Y, sau đó Nhập để tiết kiệm Chạy trong terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Cấu hình nftables
Dán vào terminal: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Dán bảng phù hợp (được liệt kê bên dưới) trong terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Nhấn Ctrl+X, sau đó nhấn Y để lưu Chạy trong terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Cấu hình DNS qua TCP
Mở file: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf dán đoạn sau: [main] dns=none Mở file: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf dán đoạn sau: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Chạy trong terminal: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho Cài đặt proxy trên Linux ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy Cài đặt proxy trên Linux đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu Cài đặt proxy trên Linux không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.