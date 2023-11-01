Proxy ISP
IPv4 residential tĩnh từ các ISP thực: HTTP/HTTPS/SOCKS5, tốc độ lên đến 500 Mbps, băng thông không giới hạn — không tính phí theo GB, không xoay IP, không giới hạn sử dụng hợp lý.
Thiết lập gói proxy ISP tĩnh.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|Khuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 100 proxy ISP tĩnh tại Châu Âu
- Xuất danh sách proxy ISP dạng JSON
- Cập nhật danh sách IP cho phép cho dịch vụ proxy ISP của tôi
- Xem trạng thái và ngày thanh toán tiếp theo của dịch vụ
- Hiện chi tiết hóa đơn gói proxy ISP của tôi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Chạy tài khoản
Mọi người đều có quyền tự do của mình và bây giờ tôi cũng có quyền đó với một mức giá rất khiêm tốn. Vì tôi đã đăng ký nên không có vấn đề gì về tốc độ hoặc khả năng truy cập và giờ đây tôi có thể tham gia vào mọi hoạt động xã hội của bạn bè tôi ở nước ngoài. Hơn nữa, tất nhiên là không có lệnh cấm) Việc thiết lập diễn ra suôn sẻ và dễ dàng. Hỗ trợ FineProxy khá nhanh nhạy và hữu ích.
Tôi đã dùng dịch vụ này cho bot Twitch và nó hoạt động hoàn hảo. Tôi cảm ơn FineProxy vì đã dành riêng một hệ thống rất tốt cho đúng nhu cầu cụ thể của tôi.
Lưu lượng không tính dung lượng
Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.
Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
FineProxy cung cấp giải pháp proxy tốc độ cao và đáng tin cậy với nhiều loại IP, gói giá cả phải chăng và dịch vụ khách hàng đáng tin cậy.
ISP proxy khác gì so với residential proxy thông thường?ISP cố định
Proxy residential thông thường định tuyến lưu lượng qua các thiết bị gia đình thực — điện thoại hoặc router của ai đó đã tham gia mạng lưới proxy. Các IP này thay đổi liên tục (thường mỗi lần request), tốc độ phụ thuộc vào kết nối internet tại nhà của người đó, và giá tính theo gigabyte. Proxy ISP sử dụng cùng loại địa chỉ IP residential nhưng được đặt trên server datacenter. IP là tĩnh (không thay đổi), tốc độ ổn định và nhanh, và FineProxy tính phí theo IP với băng thông không giới hạn thay vì theo GB.
Proxy ISP có tốt hơn proxy datacenter không?Cho site khó
Đối với các nhiệm vụ nơi các nền tảng kiểm tra loại IP — có. ISP proxy vượt qua các kiểm tra residential mà datacenter IP không vượt được. Nghiên cứu cho thấy ISP proxy đạt tỷ lệ thành công 85-95% trên các trang được bảo vệ so với 40-60% cho datacenter. Nhưng nếu mục tiêu của bạn không chặn lưu lượng datacenter (public API, danh mục không bảo vệ, trang tin tức), datacenter proxy rẻ hơn và hiệu quả như nhau. Bắt đầu với datacenter, chuyển sang ISP khi cần.
Làm sao tôi biết một "ISP proxy" thực sự là residential?Kiểm tra ASN
Kiểm tra IP trong cơ sở dữ liệu WHOIS hoặc các công cụ như IPinfo.io. Một ISP proxy thực sự truy ngược đến một Nhà cung cấp Dịch vụ Internet tiêu dùng (Comcast, AT&T, v.v.), không phải công ty lưu trữ hay nhà cung cấp đám mây. Nếu nó hiển thị ASN datacenter, đó là datacenter proxy được đổi tên lại bất kể người bán gọi nó là gì.
Băng thông có thực sự không giới hạn không?Có
Có. Proxy ISP của FineProxy không có giới hạn lưu lượng, không ngưỡng giảm tốc, và không có chính sách sử dụng hợp lý nào làm giảm hiệu suất sau một mức sử dụng nhất định. Không giới hạn nghĩa là không giới hạn trên mọi IP, mọi giao thức, mọi ngày.
Tôi có thể dùng proxy ISP để scraping không?Có
Có, và chúng đặc biệt hiệu quả khi scraping các trang web chặn proxy datacenter. Vì IP có vẻ là residential, hệ thống chống bot sẽ đánh giá độ tin cậy cao hơn. Đối với scraping quy mô lớn cần hàng trăm IP, proxy datacenter tiết kiệm chi phí hơn cho các mục tiêu không có bảo vệ. Proxy ISP phù hợp khi mục tiêu yêu cầu cụ thể các địa chỉ có dạng residential.
Hỗ trợ những giao thức nào?Ba giao thức
HTTP, HTTPS, và SOCKS5 — tất cả trên cùng một IP. Kết nối HTTPS được bảo mật bằng chứng chỉ SSL riêng cho từng địa chỉ IP. SOCKS5 bao gồm hỗ trợ UDP cho các ứng dụng thời gian thực.
Tôi cần bao nhiêu ISP proxy cho quản lý mạng xã hội?Một IP/tài khoản
Một cho mỗi tài khoản là cách tiếp cận an toàn nhất. Nếu bạn quản lý 50 tài khoản, bạn cần 50 ISP proxy. Một số người chạy 2-3 tài khoản hoạt động thấp trên mỗi IP, nhưng các nền tảng đang ngày càng giỏi hơn trong việc phát hiện điều này, vì vậy một-một là thứ chúng tôi khuyến nghị.
Proxy ISP tĩnh:
Tốc độ trung tâm dữ liệu, độ tin cậy dân cư
Có một khoảng trống giữa proxy datacenter và proxy residential truyền thống. IP datacenter nhanh và rẻ nhưng dễ bị đánh dấu trên các nền tảng quan tâm đến danh tính người đứng sau kết nối. IP residential trông hợp lệ nhưng liên tục xoay vòng, chạy qua thiết bị gia đình với tốc độ không ổn định, và tính phí theo gigabyte — chi phí tăng rất nhanh khi tác vụ của bạn vượt quá vài trăm request. Proxy ISP nằm đúng ở khoảng trống đó. Một địa chỉ IP residential tĩnh được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet thực, nhưng được lưu trữ trên máy chủ cấp datacenter. Kết nối của bạn trông giống residential đối với bất kỳ website nào kiểm tra nguồn gốc IP. Nhưng phía sau, nó chạy trên hạ tầng chuyên nghiệp với tốc độ và uptime mà kết nối gia đình không thể sánh được.
Cách proxy ISP thực sự hoạt động
IP thuộc về một ISP — nó hiển thị trong cơ sở dữ liệu WHOIS như một địa chỉ residential, gắn với nhà cung cấp hợp pháp. Nhưng thay vì định tuyến qua router gia đình của ai đó, nó được lưu trữ trên máy chủ có kết nối cáp quang trực tiếp đến mạng backbone. Kết quả: trang web đích nhìn thấy một IP residential với lịch sử sạch, trong khi bạn có được hiệu suất cấp datacenter.
Cách tiếp cận kết hợp này là lý do proxy ISP đạt tỷ lệ thành công 85-95% trên các nền tảng chủ động chặn lưu lượng datacenter. IP datacenter truyền thống chỉ đạt 40-60% trên cùng các mục tiêu đó. Sự khác biệt về mức độ tin cậy là thực tế và đo lường được.
Tại sao băng thông không giới hạn thay đổi mọi tính toán
Hầu hết các nhà cung cấp ISP proxy tính phí theo gigabyte: $5-12/GB là khoảng tiêu chuẩn. Thoạt nhìn, nó có vẻ hợp lý — cho đến khi bạn tính toán chi phí sử dụng thực tế là bao nhiêu.
Quản lý 20 tài khoản mạng xã hội với nội dung nhiều media dễ dàng tiêu tốn 30-50 GB mỗi tháng. Xác minh streaming từ nhiều vị trí ngốn 2-5 GB mỗi giờ ở độ phân giải 1080p. Kiểm tra giá thương mại điện tử trên hàng nghìn SKU mỗi ngày tạo ra hàng trăm gigabyte hàng tháng. Với mức $5/GB, khối lượng công việc 200 GB mỗi tháng tốn $1.000. Với mức $12/GB, con số đó là $2.400.
Các gói proxy residential tĩnh băng thông không giới hạn của FineProxy loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Giá cố định theo IP, không đồng hồ đo lưu lượng, không phụ phí vượt mức. Lượng dữ liệu chạy qua proxy của bạn là việc của bạn, không phải một dòng trên hóa đơn của chúng tôi.
Và không giống một số nhà cung cấp quảng cáo “không giới hạn” nhưng lại áp dụng giới hạn fair-use ẩn, FineProxy cam kết đúng nghĩa đen. Không throttling sau một ngưỡng nhất định, không giảm số phiên đồng thời, không có dấu hoa thị nào.
Proxy ISP của FineProxy bao gồm những gì
Địa chỉ IPv4 tĩnh từ các ISP thực. Mỗi địa chỉ thuộc về bạn trong suốt thời gian thuê — không xoay vòng, không thay đổi, không bị gán lại. Đây là kết nối tĩnh thực sự, không phải kiểu “sticky session” hết hạn sau 30 phút.
Mỗi IP hỗ trợ ba giao thức: HTTP, HTTPS với chứng chỉ SSL riêng mã hóa toàn bộ đường truyền từ thiết bị của bạn đến proxy, và SOCKS5 dành cho static residential proxy phục vụ lưu lượng ngoài web. Cả ba giao thức chạy trên cùng một IP, vì vậy bạn có thể chuyển đổi giữa chúng tùy theo tác vụ mà không cần địa chỉ riêng biệt.
Xác thực hoạt động thông qua liên kết IP bắt buộc, kèm tùy chọn truy cập bằng username/password qua subnet mask /21 cho các trường hợp IP động. Tốc độ đạt tới 500 Mbps mỗi kết nối trên hạ tầng do chúng tôi sở hữu — đây không phải là các IP thuê từ mạng bên thứ ba rồi đóng gói lại dưới thương hiệu của chúng tôi.
Ai sử dụng proxy residential tĩnh và tại sao
Quản lý tài khoản là trường hợp sử dụng chính. Nền tảng mạng xã hội, marketplace, bảng điều khiển quảng cáo — bất cứ nơi nào mỗi tài khoản cần một IP ổn định, có dạng residential và không thay đổi giữa các phiên. Một IP cho mỗi tài khoản, không trùng lặp, không liên kết chéo.
Các hoạt động thương mại điện tử dựa vào chúng cho những tác vụ mà IP datacenter bị chặn: giám sát giá trên các nền tảng có bảo vệ anti-bot, tự động hóa thanh toán cho các sản phẩm phát hành giới hạn, và quản lý cửa hàng trên nhiều tài khoản khu vực.
Các đội ngũ xác minh streaming và media sử dụng proxy ISP để kiểm tra tính khả dụng nội dung và vị trí quảng cáo theo từng khu vực. Băng thông không giới hạn rất quan trọng ở đây — tính phí theo GB khiến loại giám sát liên tục này trở nên đắt đỏ đến mức không khả thi.
Các chuyên gia SEO sử dụng chúng để theo dõi xếp hạng và phân tích SERP nơi các công cụ tìm kiếm giảm tốc hoặc chặn các phạm vi datacenter. Một máy chủ ISP proxy nhanh với dấu tay residential trả về kết quả giống như một người dùng thực sẽ thấy.
Cách phân biệt proxy ISP thật với datacenter đổi nhãn
Một phàn nàn thường gặp từ người mua: một số nhà cung cấp bán IP datacenter thông thường nhưng gắn nhãn “ISP” hoặc “static residential.” IP đó thực tế không truy ngược về ISP tiêu dùng trên WHOIS — mà truy về một công ty hosting. Nhãn “residential” chỉ là chiêu marketing, không phải thực tế.
Trước khi bạn mua các địa chỉ ISP proxy, hãy xác minh nguồn gốc IP. Các công cụ như IPinfo.io cho biết liệu một địa chỉ có thuộc về ISP residential hay ASN datacenter. Các IP residential tĩnh của FineProxy truy ngược đến các Nhà cung cấp Dịch vụ Internet hợp pháp — đó là lý do tại sao các nền tảng xử lý chúng khác với các địa chỉ datacenter. Sự phân biệt không phải là hình thức; nó được tích hợp trong cách các hệ thống chống bot phân loại các kết nối đến.
Dịch vụ proxy residential trả phí của chúng tôi không phải là IP datacenter đổi tên. Đây là proxy residential thực sự từ các ISP chính hãng, vận hành trên hạ tầng riêng của chúng tôi.