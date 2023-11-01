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Hầu hết các nhà cung cấp ISP proxy tính phí theo gigabyte: $5-12/GB là khoảng tiêu chuẩn. Thoạt nhìn, nó có vẻ hợp lý — cho đến khi bạn tính toán chi phí sử dụng thực tế là bao nhiêu.

Quản lý 20 tài khoản mạng xã hội với nội dung nhiều media dễ dàng tiêu tốn 30-50 GB mỗi tháng. Xác minh streaming từ nhiều vị trí ngốn 2-5 GB mỗi giờ ở độ phân giải 1080p. Kiểm tra giá thương mại điện tử trên hàng nghìn SKU mỗi ngày tạo ra hàng trăm gigabyte hàng tháng. Với mức $5/GB, khối lượng công việc 200 GB mỗi tháng tốn $1.000. Với mức $12/GB, con số đó là $2.400.

Các gói proxy residential tĩnh băng thông không giới hạn của FineProxy loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Giá cố định theo IP, không đồng hồ đo lưu lượng, không phụ phí vượt mức. Lượng dữ liệu chạy qua proxy của bạn là việc của bạn, không phải một dòng trên hóa đơn của chúng tôi.

Và không giống một số nhà cung cấp quảng cáo “không giới hạn” nhưng lại áp dụng giới hạn fair-use ẩn, FineProxy cam kết đúng nghĩa đen. Không throttling sau một ngưỡng nhất định, không giảm số phiên đồng thời, không có dấu hoa thị nào.