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Proxy cho Claude

Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng tại Mỹ cho một tổ chức Claude
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Truy cập API và agent

Tôi thích Fineproxy tốc độ rất tốt, tôi sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa, webscrapping và để duyệt, kết nối ổn định và tốc độ rất tốt, không bao giờ ngắt kết nối và không bị cấm ip, tôi sẽ mua đi mua lại, nhóm hỗ trợ thực sự phản hồi rất tốt đúng giờ

7heGoatCR7Dieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Công ty chúng tôi phụ thuộc nhiều vào proxy để nghiên cứu SEO, quản lý mạng xã hội, phân tích đối thủ cạnh tranh và thực hiện các tác vụ tự động. FineProxy là cứu cánh cho đội ngũ của chúng tôi khi cung cấp nhiều loại proxy nhanh, an toàn và có tính ẩn danh cao, giúp chúng tôi thực hiện công việc hiệu quả. Bảng điều khiển thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng quản lý nhiều proxy mà không gặp bất kỳ phiền toái nào. Không giống các nhà cung cấp proxy khác mà chúng tôi từng thử, FineProxy duy trì tốc độ và thời gian hoạt động ổn định, điều rất quan trọng đối với hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn cần một giải pháp proxy cấp doanh nghiệp, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử!

omkaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Chạy tài khoản

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy hoạt động chất lượng, nhanh chóng và ổn định, tôi rất hài lòng, đây chính xác là thứ tôi cần. Ở nước tôi (Ukraine) nhiều trang web và mạng xã hội bị chặn, hiện vấn đề này đã được giải quyết. Giá cả rất hài lòng, đối với số lượng proxy khổng lồ (1000+), tôi chỉ trả 20 dlrs, nó rẻ hơn và nhanh hơn proxy mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ đâu, vì vậy tôi giới thiệu dịch vụ này cho bạn.

Darya MolchanovaNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Mức đặt hàng tối thiểu

Proxy tuyệt vời, hoạt động chính xác như đồng hồ. Tôi đã dùng chúng được một năm, sử dụng liên tục và mua 1.000 proxy.

IvanTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đồ đẹp! Tôi đang tìm kiếm một số giải pháp thay thế cho VPN và đó là những gì tôi đã chọn. Trước hết, tốc độ rất cao, đó là một lợi thế lớn nếu bạn so sánh với các dịch vụ khác. Thứ hai, tôi thực sự thích mức giá này – 1000 IP với giá 21,9 đô la, đó là lý do tôi đến đây :) thường thì tôi mua IP châu Âu, nhưng trên thực tế có một số gói IP của Ukraine, Nga và Mỹ. Cảm ơn vì đã phục vụ, các bạn!

Nicky TickNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tôi có thể thăng tier của Claude nhanh đến mức nào?Theo chi tiêu

Nó dựa trên tổng số tiền bạn đã chi tiêu với Anthropic. Hầu hết các nhóm đạt Tier 2 trong tháng thanh toán đầu tiên và Tier 3-4 sau vài tháng sử dụng ổn định. Kiểm tra cấp hiện tại của bạn trong Claude Console — nó hiển thị giới hạn của bạn và mức độ gần đạt cấp tiếp theo.

Chạy nhiều tổ chức Anthropic có đáng không?Khi dùng nhiều

Nếu bạn thường xuyên chạm giới hạn — có. Mỗi tổ chức có quota riêng. Ba tổ chức trên ba proxy chuyên dụng riêng biệt có nghĩa là gấp ba dung lượng. Nhược điểm là phải quản lý nhiều tài khoản thanh toán, nhưng với khối lượng công việc lớn, nó tự hoàn vốn rất nhanh.

Việc sử dụng nhiều tổ chức có vi phạm điều khoản dịch vụ của Anthropic không?Không cấm rõ

Chính sách sử dụng của Anthropic không cấm rõ ràng việc có nhiều tổ chức. Mỗi tổ chức là một tài khoản hợp lệ với hóa đơn và API key riêng. Điều quan trọng là mỗi tổ chức phải tuân thủ riêng lẻ Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của Anthropic — không lạm dụng, không vi phạm chính sách. Tuy nhiên, Anthropic có quyền thực thi giới hạn theo quyết định của họ, vì vậy nếu hoạt động trên các tổ chức liên kết có dấu hiệu cố tình lách giới hạn ở quy mô quá lớn, luôn tồn tại một mức độ rủi ro nhất định. Đối với hầu hết các nhóm vận hành một vài tổ chức song song với khối lượng công việc thực tế, đây là phương pháp mở rộng quy mô tiêu chuẩn.

Anthropic theo dõi IP của tôi hay chỉ theo dõi API key?Giới hạn org

Giới hạn gắn với tổ chức, không phải IP. Nhưng nếu Anthropic thấy một IP gửi yêu cầu dưới 10 khóa tổ chức khác nhau, điều đó có thể gây nghi ngờ. IP riêng cho mỗi tổ chức giúp mọi thứ trông tự nhiên.

Giới hạn thực tế cho mỗi tier là bao nhiêu?Theo Console

Anthropic không công khai con số chính xác — bạn sẽ thấy giới hạn cụ thể trong Claude Console sau khi tạo tài khoản. Chúng thay đổi theo mô hình (Sonnet so với Opus) và tier. Tier 1 khá hạn chế, Tier 4 rộng rãi hơn. Để có giới hạn tùy chỉnh vượt Tier 4, bạn cần liên hệ đội ngũ bán hàng của họ.

Tôi có thể dùng Claude Max thay vì trả phí theo token không?

Có, nếu mô hình sử dụng của bạn phù hợp. Gói $200/tháng cung cấp hội thoại không giới hạn qua giao diện web và Claude CLI. Các công cụ proxy cộng đồng có thể biến nó thành một API. Điểm hạn chế: nó dành cho một người dùng, tốc độ phản hồi thay đổi, và Anthropic có thể thay đổi điều khoản. Đối với sử dụng nhóm ở quy mô lớn, truy cập API chính thức với nhiều tổ chức sẽ đáng tin cậy hơn.