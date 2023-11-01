नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Claude के लिए प्रॉक्सी

आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Claude संगठन के लिए एक समर्पित US IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

API और एजेंट एक्सेस

मुझे fineproxy बहुत पसंद है, गति शानदार है। मैं इसे ऑटोमेशन टूल्स, वेबस्क्रैपिंग और ब्राउज़िंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कनेक्शन स्थिर हैं और गति बहुत अच्छी है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती और आईपी प्रतिबंधित नहीं होते, मैं इसे बार-बार खरीदूंगा। सपोर्ट टीम वास्तव में शानदार है और समय पर प्रतिक्रिया देती है।

7heGoatCR7Dieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हमारी कंपनी SEO शोध, सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और स्वचालित कार्यों के लिए प्रॉक्सी पर बहुत अधिक निर्भर है। FineProxy हमारी टीम के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। यह तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक गुमनाम प्रॉक्सी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य कुशलता से पूरे करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसलिए कई प्रॉक्सी को बिना किसी परेशानी के प्रबंधित करना आसान है। पहले आज़माए गए अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के विपरीत, FineProxy लगातार गति और अपटाइम बनाए रखती है, जो हमारे संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्यावसायिक स्तर के प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, तो मैं इसे आज़माने की पुरज़ोर सलाह देता हूँ!

omkaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अकाउंट संचालन

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

गुणवत्ता वाला, तेज़ और स्थिर कार्यरत प्रॉक्सी, मैं बहुत खुश हूँ, यही मुझे चाहिए था। मेरे देश (यूक्रेन) में कई साइटें और सोशल नेटवर्क ब्लॉक हैं, अब यह समस्या हल हो गई है। कीमतें भी सुखद हैं, बहुत सारी प्रॉक्सी (1000+) के लिए मैं केवल 20 डॉलर भुगतान कर रहा हूँ, यह और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी और अधिक सस्ती और तेज़ है, इसलिए मैं इस सेवा की सिफारिश करता हूँ।

Darya MolchanovaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

न्यूनतम ऑर्डर

बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।

IvanTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अच्छा सामान! मैं VPN के लिए कुछ विकल्प ढूंढ रहा था और यही मैंने चुना। सबसे पहले, बहुत उच्च गति, अगर आप इसे अन्य सेवाओं के साथ तुलना करें तो यह एक बड़ी लाभ है। दूसरे, मुझे यह कीमत वास्तव में पसंद आई – 1000 IPs के लिए 21,9 $ यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ:) आमतौर पर मैं यूरोपीय IPs खरीदता हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ पैक यूक्रेनी, रूसी और अमेरिकी IPs के भी हैं। सेवा के लिए धन्यवाद, दोस्तों!

Nicky TickFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
Claude के टियर में कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं?खर्च के अनुसार

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने Anthropic के साथ कुल कितना खर्च किया है। ज़्यादातर टीमें पहले बिलिंग महीने में Tier 2 और कुछ महीनों की लगातार यूसेज के बाद Tier 3-4 तक पहुँच जाती हैं। अपना मौजूदा टियर Claude Console में चेक करें — वहाँ आपकी लिमिट और अगले लेवल तक कितने करीब हैं, दोनों दिखते हैं।

क्या कई Anthropic ऑर्गनाइज़ेशन चलाना फ़ायदेमंद है?उच्च ट्रैफ़िक पर

अगर आप नियमित रूप से सीमाओं को छूते हैं — तो हाँ। हर ऑर्ग को अपना अलग कोटा मिलता है। तीन ऑर्ग तीन अलग-अलग डेडिकेटेड प्रॉक्सी पर — यानी तीन गुना क्षमता। नकारात्मक पक्ष यह है कि कई बिलिंग अकाउंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन गंभीर वर्कलोड के लिए यह जल्दी ही अपनी लागत वसूल कर लेता है।

क्या multiple orgs का उपयोग करना Anthropic की terms of service का उल्लंघन करता है?स्पष्टतः निषिद्ध नहीं

Anthropic की उपयोग नीति कई organizations रखने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाती। हर org एक वैध अकाउंट है जिसकी अपनी बिलिंग और API keys होती हैं। मायने यह रखता है कि हर org व्यक्तिगत रूप से Anthropic की Acceptable Use Policy का पालन करे — कोई दुरुपयोग नहीं, कोई नीति उल्लंघन नहीं। हालाँकि, Anthropic अपने विवेक से लिमिट लागू करने का अधिकार रखता है, इसलिए यदि लिंक्ड orgs की गतिविधि अत्यधिक स्केल पर जानबूझकर सीमाओं को बायपास करने जैसी लगती है, तो कुछ जोखिम हमेशा रहता है। अधिकांश टीमों के लिए जो वास्तविक वर्कलोड के साथ कुछ पैरेलल orgs चलाती हैं, यह एक मानक स्केलिंग अप्रोच है।

क्या Anthropic मेरा IP ट्रैक करता है या सिर्फ़ मेरी API key?संगठन सीमाएँ

लिमिट ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ी होती हैं, IP से नहीं। लेकिन अगर Anthropic देखता है कि एक ही IP एड्रेस 10 अलग-अलग org keys के तहत रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो सवाल उठ सकते हैं। हर org के लिए अलग IP रखने से सब कुछ नैचुरल दिखता है।

हर टियर की असल लिमिट क्या हैं?कंसोल पर निर्भर

Anthropic सटीक नंबर खुले तौर पर पब्लिश नहीं करता — अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी स्पेसिफ़िक लिमिट Claude Console में देख सकते हैं। ये मॉडल (Sonnet vs Opus) और टियर के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। Tier 1 काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है, Tier 4 काफ़ी उदार। Tier 4 से ज़्यादा कस्टम लिमिट के लिए आपको उनकी सेल्स टीम से संपर्क करना होगा।

क्या मैं प्रति टोकन भुगतान की जगह Claude Max इस्तेमाल कर सकता हूँ?हाँ

हाँ, अगर आपका यूसेज पैटर्न फिट करता है। $200/माह का प्लान वेब इंटरफ़ेस और Claude CLI के ज़रिए अनलिमिटेड बातचीत देता है। कम्युनिटी प्रॉक्सी टूल्स इसे API के रूप में एक्सपोज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे: यह एक यूज़र के लिए बना है, रिस्पॉन्स स्पीड बदलती रहती है, और Anthropic शर्तें बदल सकता है। टीम लेवल पर स्केल के लिए, कई orgs के साथ प्रॉपर API एक्सेस ज़्यादा भरोसेमंद है।