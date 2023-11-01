Claude के लिए प्रॉक्सी
आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- Claude संगठन के लिए एक समर्पित US IP खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
- मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
API और एजेंट एक्सेस
मुझे fineproxy बहुत पसंद है, गति शानदार है। मैं इसे ऑटोमेशन टूल्स, वेबस्क्रैपिंग और ब्राउज़िंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कनेक्शन स्थिर हैं और गति बहुत अच्छी है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती और आईपी प्रतिबंधित नहीं होते, मैं इसे बार-बार खरीदूंगा। सपोर्ट टीम वास्तव में शानदार है और समय पर प्रतिक्रिया देती है।
हमारी कंपनी SEO शोध, सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और स्वचालित कार्यों के लिए प्रॉक्सी पर बहुत अधिक निर्भर है। FineProxy हमारी टीम के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। यह तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक गुमनाम प्रॉक्सी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य कुशलता से पूरे करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसलिए कई प्रॉक्सी को बिना किसी परेशानी के प्रबंधित करना आसान है। पहले आज़माए गए अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के विपरीत, FineProxy लगातार गति और अपटाइम बनाए रखती है, जो हमारे संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्यावसायिक स्तर के प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, तो मैं इसे आज़माने की पुरज़ोर सलाह देता हूँ!
अकाउंट संचालन
मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।
गुणवत्ता वाला, तेज़ और स्थिर कार्यरत प्रॉक्सी, मैं बहुत खुश हूँ, यही मुझे चाहिए था। मेरे देश (यूक्रेन) में कई साइटें और सोशल नेटवर्क ब्लॉक हैं, अब यह समस्या हल हो गई है। कीमतें भी सुखद हैं, बहुत सारी प्रॉक्सी (1000+) के लिए मैं केवल 20 डॉलर भुगतान कर रहा हूँ, यह और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी और अधिक सस्ती और तेज़ है, इसलिए मैं इस सेवा की सिफारिश करता हूँ।
न्यूनतम ऑर्डर
बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।
अच्छा सामान! मैं VPN के लिए कुछ विकल्प ढूंढ रहा था और यही मैंने चुना। सबसे पहले, बहुत उच्च गति, अगर आप इसे अन्य सेवाओं के साथ तुलना करें तो यह एक बड़ी लाभ है। दूसरे, मुझे यह कीमत वास्तव में पसंद आई – 1000 IPs के लिए 21,9 $ यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ:) आमतौर पर मैं यूरोपीय IPs खरीदता हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ पैक यूक्रेनी, रूसी और अमेरिकी IPs के भी हैं। सेवा के लिए धन्यवाद, दोस्तों!
Claude के टियर में कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं?खर्च के अनुसार
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने Anthropic के साथ कुल कितना खर्च किया है। ज़्यादातर टीमें पहले बिलिंग महीने में Tier 2 और कुछ महीनों की लगातार यूसेज के बाद Tier 3-4 तक पहुँच जाती हैं। अपना मौजूदा टियर Claude Console में चेक करें — वहाँ आपकी लिमिट और अगले लेवल तक कितने करीब हैं, दोनों दिखते हैं।
क्या कई Anthropic ऑर्गनाइज़ेशन चलाना फ़ायदेमंद है?उच्च ट्रैफ़िक पर
अगर आप नियमित रूप से सीमाओं को छूते हैं — तो हाँ। हर ऑर्ग को अपना अलग कोटा मिलता है। तीन ऑर्ग तीन अलग-अलग डेडिकेटेड प्रॉक्सी पर — यानी तीन गुना क्षमता। नकारात्मक पक्ष यह है कि कई बिलिंग अकाउंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन गंभीर वर्कलोड के लिए यह जल्दी ही अपनी लागत वसूल कर लेता है।
क्या multiple orgs का उपयोग करना Anthropic की terms of service का उल्लंघन करता है?स्पष्टतः निषिद्ध नहीं
Anthropic की उपयोग नीति कई organizations रखने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाती। हर org एक वैध अकाउंट है जिसकी अपनी बिलिंग और API keys होती हैं। मायने यह रखता है कि हर org व्यक्तिगत रूप से Anthropic की Acceptable Use Policy का पालन करे — कोई दुरुपयोग नहीं, कोई नीति उल्लंघन नहीं। हालाँकि, Anthropic अपने विवेक से लिमिट लागू करने का अधिकार रखता है, इसलिए यदि लिंक्ड orgs की गतिविधि अत्यधिक स्केल पर जानबूझकर सीमाओं को बायपास करने जैसी लगती है, तो कुछ जोखिम हमेशा रहता है। अधिकांश टीमों के लिए जो वास्तविक वर्कलोड के साथ कुछ पैरेलल orgs चलाती हैं, यह एक मानक स्केलिंग अप्रोच है।
क्या Anthropic मेरा IP ट्रैक करता है या सिर्फ़ मेरी API key?संगठन सीमाएँ
लिमिट ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ी होती हैं, IP से नहीं। लेकिन अगर Anthropic देखता है कि एक ही IP एड्रेस 10 अलग-अलग org keys के तहत रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो सवाल उठ सकते हैं। हर org के लिए अलग IP रखने से सब कुछ नैचुरल दिखता है।
हर टियर की असल लिमिट क्या हैं?कंसोल पर निर्भर
Anthropic सटीक नंबर खुले तौर पर पब्लिश नहीं करता — अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी स्पेसिफ़िक लिमिट Claude Console में देख सकते हैं। ये मॉडल (Sonnet vs Opus) और टियर के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। Tier 1 काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है, Tier 4 काफ़ी उदार। Tier 4 से ज़्यादा कस्टम लिमिट के लिए आपको उनकी सेल्स टीम से संपर्क करना होगा।
क्या मैं प्रति टोकन भुगतान की जगह Claude Max इस्तेमाल कर सकता हूँ?हाँ
हाँ, अगर आपका यूसेज पैटर्न फिट करता है। $200/माह का प्लान वेब इंटरफ़ेस और Claude CLI के ज़रिए अनलिमिटेड बातचीत देता है। कम्युनिटी प्रॉक्सी टूल्स इसे API के रूप में एक्सपोज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे: यह एक यूज़र के लिए बना है, रिस्पॉन्स स्पीड बदलती रहती है, और Anthropic शर्तें बदल सकता है। टीम लेवल पर स्केल के लिए, कई orgs के साथ प्रॉपर API एक्सेस ज़्यादा भरोसेमंद है।