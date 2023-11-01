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मुफ़्त ऑनलाइन प्रॉक्सी चेकर

हमारे ब्राउज़र-बेस्ड प्रॉक्सी चेकर से अपना IP एड्रेस, कनेक्शन स्पीड और एनॉनिमिटी टेस्ट करें — किसी साइन अप की ज़रूरत नहीं।

अंदाज़ा लगाना बंद करें कि कौन-सी प्रॉक्सी अभी भी काम कर रही हैं

अपनी लिस्ट डालें और तुरंत एक लाइव टेबल पाएँ — कौन सा प्रॉक्सी ऑनलाइन है, कौन सा तेज़ है, और कौन सा सच में गुमनाम है — ताकि आप डेड प्रॉक्सी को अपने स्क्रैपर को तोड़ने से पहले ही फ़िल्टर कर सकें। फ्री, कोई साइन अप नहीं, कुछ इंस्टॉल नहीं करना।

हर प्रॉक्सी के लिए आपको क्या मिलता है

  • स्टेटस & प्रोटोकॉलऑनलाइन है या ऑफ़लाइन, साथ ही कौन-से प्रोटोकॉल वाकई काम करते हैं — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • लेटेंसीप्रॉक्सी के वर्किंग प्रोटोकॉल का रिस्पॉन्स टाइम (मिलीसेकंड में)।
  • Exit IP & लोकेशनप्रॉक्सी के ज़रिए इंटरनेट पर दिखने वाला IP, देश और ISP के साथ।
  • एनॉनिमिटी लेवलट्रांसपेरेंट, एनॉनिमस, या एलीट — प्रॉक्सी द्वारा भेजे जाने वाले HTTP हेडर्स के आधार पर।
  • फ़िल्टर & एक्सपोर्टसिर्फ़ वर्किंग प्रॉक्सी या कोई स्पेसिफ़िक प्रोटोकॉल दिखाएँ; रिज़ल्ट TXT या CSV में डाउनलोड करें।

इसे कैसे इस्तेमाल करें

  1. अपनी प्रॉक्सी लिस्ट पेस्ट करें ऊपर दिए गए फ़ील्ड में — प्लेन टेक्स्ट, एक लाइन में एक एंट्री।
  2. जाँच चलाएँ पर क्लिक करें। टेस्ट चलने के दौरान रिज़ल्ट एक-एक रो करके दिखते जाएँगे।
  3. रिव्यू करें, फ़िल्टर करें और एक्सपोर्ट करें। सिर्फ़ ऑनलाइन प्रॉक्सी या अपना पसंदीदा प्रोटोकॉल रखें, फिर लिस्ट डाउनलोड करें।
UDP प्रॉक्सी चेकर

अपनी प्रॉक्सी योजना बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

समीक्षाएँ

बहुत अच्छा उत्पाद, मुझे यह पसंद है। सबकुछ अच्छी तरह काम करता है - अनलिमिटेड ट्रैफिक, उच्चतम गति और बाजार में सबसे कम कीमत। हमेशा उपलब्ध और उत्तरदायी तकनीकी समर्थन। और मैं अपने दोस्तों को सलाह दूंगा।

Anna Fletcher
FineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

तेज और भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा उत्कृष्ट अपटाइम, बेहतरीन समर्थन, और किफायती मूल्य निर्धारण के साथ। सुरक्षित ब्राउज़िंग और ऑटोमेशन कार्यों के लिए बिल्कुल सही!

Margaret
SaasHubअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewie
Norton Safe Webअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
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