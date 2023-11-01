मुफ़्त ऑनलाइन प्रॉक्सी चेकर
हमारे ब्राउज़र-बेस्ड प्रॉक्सी चेकर से अपना IP एड्रेस, कनेक्शन स्पीड और एनॉनिमिटी टेस्ट करें — किसी साइन अप की ज़रूरत नहीं।
अंदाज़ा लगाना बंद करें कि कौन-सी प्रॉक्सी अभी भी काम कर रही हैं
अपनी लिस्ट डालें और तुरंत एक लाइव टेबल पाएँ — कौन सा प्रॉक्सी ऑनलाइन है, कौन सा तेज़ है, और कौन सा सच में गुमनाम है — ताकि आप डेड प्रॉक्सी को अपने स्क्रैपर को तोड़ने से पहले ही फ़िल्टर कर सकें। फ्री, कोई साइन अप नहीं, कुछ इंस्टॉल नहीं करना।
हर प्रॉक्सी के लिए आपको क्या मिलता है
- स्टेटस & प्रोटोकॉलऑनलाइन है या ऑफ़लाइन, साथ ही कौन-से प्रोटोकॉल वाकई काम करते हैं — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- लेटेंसीप्रॉक्सी के वर्किंग प्रोटोकॉल का रिस्पॉन्स टाइम (मिलीसेकंड में)।
- Exit IP & लोकेशनप्रॉक्सी के ज़रिए इंटरनेट पर दिखने वाला IP, देश और ISP के साथ।
- एनॉनिमिटी लेवलट्रांसपेरेंट, एनॉनिमस, या एलीट — प्रॉक्सी द्वारा भेजे जाने वाले HTTP हेडर्स के आधार पर।
- फ़िल्टर & एक्सपोर्टसिर्फ़ वर्किंग प्रॉक्सी या कोई स्पेसिफ़िक प्रोटोकॉल दिखाएँ; रिज़ल्ट TXT या CSV में डाउनलोड करें।
इसे कैसे इस्तेमाल करें
- अपनी प्रॉक्सी लिस्ट पेस्ट करें ऊपर दिए गए फ़ील्ड में — प्लेन टेक्स्ट, एक लाइन में एक एंट्री।
- जाँच चलाएँ पर क्लिक करें। टेस्ट चलने के दौरान रिज़ल्ट एक-एक रो करके दिखते जाएँगे।
- रिव्यू करें, फ़िल्टर करें और एक्सपोर्ट करें। सिर्फ़ ऑनलाइन प्रॉक्सी या अपना पसंदीदा प्रोटोकॉल रखें, फिर लिस्ट डाउनलोड करें।
हम प्रॉक्सी के ज़रिए अपने खुद के चेक एंडपॉइंट पर रिक्वेस्ट भेजते हैं — किसी थर्ड-पार्टी वेबसाइट पर नहीं — और पुष्टि करते हैं कि यह एक असली वर्किंग टनल बनाता है और रिस्पॉन्स देता है, न कि सिर्फ़ पोर्ट ओपन है। चूँकि हम किसी स्पेसिफ़िक टारगेट साइट पर निर्भर नहीं हैं, इसलिए रिज़ल्ट किसी एक डेस्टिनेशन द्वारा उस IP को ब्लॉक करने से प्रभावित नहीं होते।
हर प्रॉक्सी को 10 सेकंड का टाइमआउट और अधिकतम 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। किसी प्रॉक्सी को ऑफ़लाइन तभी रिपोर्ट किया जाता है जब सभी अटेम्प्ट फ़ेल हो जाएँ — इससे धीमी-लेकिन-चालू प्रॉक्सी के false negative से बचा जा सकता है।
हमारी तरफ़ के एक डेडिकेटेड सर्वर से (जो US में स्थित है), कभी भी आपके ब्राउज़र से नहीं। टेस्ट के लिए आपका खुद का IP और डिवाइस कभी इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए रिज़ल्ट आपके लोकल नेटवर्क की बजाय खुद प्रॉक्सी की परफ़ॉर्मेंस दर्शाता है। ध्यान रखें कि इसका मतलब यह भी है कि जो प्रॉक्सी आपके IP पर लॉक हैं, वे इस चेक में फ़ेल होंगे — ऊपर व्हाइटलिस्टिंग वाला सवाल देखें।
नहीं। हम आपकी लिस्ट नहीं देखते और उनका कोई लॉग नहीं रखते — यही प्राइवेसी अप्रोच हम पूरी सर्विस में अपनाते हैं।
नहीं। डिटेक्शन पूरी तरह ऑटोमैटिक है — हम हर एंट्री के लिए HTTP, HTTPS, SOCKS4 और SOCKS5 ट्राई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि कौन-से प्रोटोकॉल वाकई काम कर रहे हैं। बस इनपुट फ़ील्ड के ऊपर दिखाए गए फ़ॉर्मेट में एक लाइन में एक प्रॉक्सी पेस्ट करें।
प्रॉक्सी हमारे चेक एंडपॉइंट को जो हेडर फ़ॉरवर्ड करती है, उनके आधार पर:
ध्यान दें कि यह एक हेडर-लेवल टेस्ट है: यह HTTP रिक्वेस्ट के बाहर होने वाले लीक्स को डिटेक्ट नहीं करता, जैसे कि आपके ब्राउज़र में WebRTC या DNS लीक।
- Transparent — प्रॉक्सी आपका असली IP टारगेट तक पहुँचा देती है (जैसे X-Forwarded-For, Forwarded, या X-Real-IP हेडर में)। कोई प्राइवेसी नहीं।
- Anonymous — आपका असली IP छिपा रहता है, लेकिन रिक्वेस्ट से यह पता चलता है कि प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रही है (Via या Proxy-Connection जैसे हेडर मौजूद रहते हैं)।
- Elite (हाई-एनॉनिमिटी) — कोई भी प्रॉक्सी हेडर नहीं भेजा जाता; रिक्वेस्ट बिलकुल एक सामान्य डायरेक्ट कनेक्शन जैसी दिखती है।
एक साथ 10 तक प्रॉक्सी पैरेलल में चेक होती हैं, और रिज़ल्ट हर एक के पूरा होते ही रो-बाय-रो स्ट्रीम होते रहते हैं।
हम MaxMind GeoIP डेटाबेस का उपयोग करते हैं, जिसे हर हफ़्ते अपडेट किया जाता है, और कंट्री-लेवल लोकेशन रिपोर्ट करते हैं। कंट्री-लेवल एक्यूरेसी आमतौर पर लगभग 99% होती है, लेकिन जियोलोकेशन डेटाबेस थर्ड-पार्टी सोर्स हैं — कोई विशेष वेबसाइट किसी अलग डेटाबेस का उपयोग कर सकती है और उसी IP को किसी दूसरी लोकेशन पर दिखा सकती है।
सबसे आम कारण IP व्हाइटलिस्टिंग है। चेक हमारे US सर्वर से चलता है, इसलिए अगर आपका प्रॉक्सी सिर्फ़ आपके खुद के IP एड्रेस से कनेक्शन स्वीकार करता है, तो वह हमारे कनेक्शन को रिफ़्यूज़ कर देगा और ऑफ़लाइन दिखाई देगा — भले ही वह आपके लिए ठीक काम करता हो। व्हाइटलिस्टेड प्रॉक्सी टेस्ट करने के लिए क्रेडेंशियल-बेस्ड ऑथेंटिकेशन (यूज़रनेम/पासवर्ड) इस्तेमाल करें या उन्हें व्हाइटलिस्टेड मशीन से चेक करें।
एक लाइन में एक प्रॉक्सी, इनमें से किसी भी फ़ॉर्मेट में: host:port, host:port:user:pass, या protocol://user:pass@host:port। प्रोटोकॉल बताना ज़रूरी नहीं — हम इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं।
एक बार में कितने प्रॉक्सी चेक कर सकते हैं? एक रन में अधिकतम 200, जिनमें से 10 पैरेलल में चेक होते हैं। रिज़ल्ट रो-बाय-रो स्ट्रीम होते हैं, इसलिए आपको पूरी लिस्ट पूरी होने तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता।
अपनी प्रॉक्सी योजना बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
समीक्षाएँ
बहुत अच्छा उत्पाद, मुझे यह पसंद है। सबकुछ अच्छी तरह काम करता है - अनलिमिटेड ट्रैफिक, उच्चतम गति और बाजार में सबसे कम कीमत। हमेशा उपलब्ध और उत्तरदायी तकनीकी समर्थन। और मैं अपने दोस्तों को सलाह दूंगा।
तेज और भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा उत्कृष्ट अपटाइम, बेहतरीन समर्थन, और किफायती मूल्य निर्धारण के साथ। सुरक्षित ब्राउज़िंग और ऑटोमेशन कार्यों के लिए बिल्कुल सही!
मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।