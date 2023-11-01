04

अच्छे से काम करता है:

बड़े वॉल्यूम में वेब स्क्रैपिंग सबसे मुख्य यूज़-केस है। हर रिक्वेस्ट एक अलग IP से जाती है, टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए कोई पैटर्न नहीं मिलता। वेब स्क्रैपिंग के लिए रोटेटिंग प्रॉक्सी आपके एक स्क्रैपर को स्वतंत्र विज़िटर्स की भीड़ जैसा बना देती है। ज़्यादातर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म एक ही एड्रेस से प्रति घंटे लगभग 100-300 रिक्वेस्ट तक ही सहन करते हैं, इसके बाद संदेह शुरू हो जाता है — इसलिए लोड को एक बड़े रोटेटिंग पूल में बाँटने से आप किसी भी इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड से काफ़ी नीचे रहते हैं।

प्राइस मॉनिटरिंग भी इसी सिद्धांत पर काम करती है — आपकी जाँचें इस तरह वितरित होती हैं कि कोई भी एड्रेस बार-बार उसी स्टोर पर नहीं जाता। SEO रैंक ट्रैकिंग को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि सर्च इंजन एक ही IP से बार-बार आने वाली क्वेरीज़ को रेट-लिमिट करते हैं। और ट्रैफ़िक आर्बिट्राज टीमें HTTP रोटेटिंग प्रॉक्सी सेटअप का उपयोग करके ऑफ़र वेरिफ़ाई करती हैं और एक बड़े पूल में कैंपेन परफ़ॉर्मेंस चेक करती हैं — बिना प्लेटफ़ॉर्म्स द्वारा एक्टिविटी को लिंक किए।

अच्छी तरह काम नहीं करता:

सोशल मीडिया पर अकाउंट मैनेजमेंट के लिए एक स्टेटिक IP ज़रूरी है। रोटेटिंग प्रॉक्सी हर रिक्वेस्ट पर आपका एड्रेस बदल देती है, जो लॉगिन और पोस्टिंग के दौरान संदिग्ध लगता है। अकाउंट्स के लिए इसके बजाय स्टैटिक ISP प्रॉक्सी या डेडिकेटेड प्रॉक्सी का उपयोग करें।

मल्टी-स्टेप वर्कफ़्लो जो सेशन पर्सिस्टेंस पर निर्भर करते हैं — चेकआउट फ़्लो, पेजिनेशन जो ट्रैक करता है कि आप कौन हैं, लॉगिन सीक्वेंस — ये सभी पर-रिक्वेस्ट रोटेशन के साथ टूट जाते हैं। साइट को हर स्टेप किसी अलग यूज़र से आता दिखता है और वह प्रोसेस को छोड़ देती है।