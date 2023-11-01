रोटेटिंग प्रॉक्सी
एडवांस्ड प्रॉक्सी रोटेशन जो हर रिक्वेस्ट पर नया IP देता है — कोई IP व्हाइटलिस्टिंग नहीं, कोई बैंडविड्थ लिमिट नहीं, और सच में अनलिमिटेड कन्करेंसी।
अपना रोटेटिंग प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: रोटेटिंग.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|यहाँ अनुशंसितरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- रोटेटिंग प्रॉक्सी योजना खरीदें
- मेरे शेष रोटेटिंग प्रॉक्सी क्रेडिट देखें
- मेरे रोटेटिंग प्रॉक्सी क्रेडेंशियल निर्यात करें
- मेरी सेवा की स्थिति और अगली देय तिथि देखें
- मेरे रोटेटिंग प्रॉक्सी प्लान का इनवॉइस विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
उत्पाद अवलोकन
FineProxy से रोटेटिंग प्रॉक्सी
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
API और एजेंट एक्सेस
वे लोग जिनके लिए प्रॉक्सी की आवश्यकता है और जटिल सेटअप नहीं करना चाहते, उनके लिए यह एक बहुत ही सुविधाजनक सेवा है। सब कुछ जल्दी शुरू हो जाता है, विभिन्न देश उपलब्ध हैं, और योजनाओं का पर्याप्त चयन है। मैंने विश्लेषण और स्वचालन कार्य के लिए प्रॉक्सी का उपयोग किया और परिणामों से पूरी तरह संतुष्ट था।
तेज और भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा उत्कृष्ट अपटाइम, बेहतरीन समर्थन, और किफायती मूल्य निर्धारण के साथ। सुरक्षित ब्राउज़िंग और ऑटोमेशन कार्यों के लिए बिल्कुल सही!
स्थान और स्टॉक
मैं लंबे समय से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह शानदार रहा है! सेवा तेजी से है, भरोसेमंद है, और चुनने के लिए बहुत सारे आईपी हैं। चाहे गोपनीयता के लिए हो या अलग-अलग क्षेत्रों से सामग्री तक पहुँच के लिए, FineProxy हमेशा उत्कृष्ट रहा है।
Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।
लोड के दौरान गति
अब तक इस्तेमाल की गई सबसे अच्छी प्रॉक्सी सेवा। अत्यधिक अनुशंसित। 8 महीनों से बिना किसी समस्या के उपयोग कर रहा हूँ।
मैं कई महीनों से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह निश्चित रूप से उन बेहतरीन प्रॉक्सी सेवाओं में से एक है जिनसे मैं मिला हूँ! कनेक्शन स्थिर, तेज और सुरक्षित है, जो ब्राउज़िंग और भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने को सहज बनाता है। FineProxy विभिन्न प्रकार के आईपी प्रदान करता है, और उनके बीच स्विच करना तेज और आसान है। उनका ग्राहक समर्थन उत्तरदायी और सहायक है, हमेशा तैयार रहता है मेरी किसी भी प्रश्न पर मदद करने के लिए। साथ ही, प्रदान की गई सेवा के स्तर के लिए कीमतें बेहद प्रतिस्पर्धी हैं। भरोसेमंद और कुशल प्रॉक्सी की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!
API क्रेडिट्स क्या हैं और मैं अपने यूसेज का अनुमान कैसे लगाऊँ?प्रति अनुरोध
API क्रेडिट्स इंटरनल बिलिंग यूनिट्स हैं जो मापती हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कितना लोड जेनरेट करती हैं। हर प्लान में एक निश्चित संख्या में क्रेडिट्स होते हैं, और हर आउटगोइंग रिक्वेस्ट टारगेट वेबपेज की जटिलता के आधार पर एक निश्चित अमाउंट डिडक्ट करती है।
एक साधारण रिक्वेस्ट जो सिर्फ HTML या JSON लोड करती है, आमतौर पर 1 क्रेडिट खर्च करती है। जो रिक्वेस्ट कई पैरेलल एसेट्स ट्रिगर करती हैं — जैसे स्क्रिप्ट्स, इमेजेज़, CSS फ़ाइलें, फ़ॉन्ट्स, API और ट्रैकिंग रिक्वेस्ट — वे ज़्यादा क्रेडिट्स कंज़्यूम करती हैं। हर एसेट एक अलग डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट के रूप में गिनी जाती है।
ये नंबर अनुमानित हैं और हर वेबसाइट के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं:
- 1 क्रेडिट — सिंपल API-स्टाइल रिक्वेस्ट, कोई ब्राउज़र नहीं, कोई JS नहीं
- 2–3 क्रेडिट — बिना-JS ब्राउज़र रिक्वेस्ट (बेसिक DOM, कोई रेंडरिंग नहीं)
- ≈10 क्रेडिट — फुल हेडलेस ब्राउज़र JS रेंडरिंग के साथ, सामान्य DC प्रॉक्सी लोड
- 10–15+ क्रेडिट्स — भारी पेज जिनमें कई स्क्रिप्ट्स, ट्रैकर्स, ऐड्स, एनालिटिक्स या बड़े एसेट बंडल हों
अलग-अलग वेबसाइट्स की DOM स्ट्रक्चर, JS बंडल और एसेट चेन अलग-अलग होती हैं। कोई साइट सिर्फ कुछ फ़ाइलें लोड करती है; दूसरी हर पेज पर 30+ डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट ट्रिगर कर सकती है।
अपनी असली खपत कैसे कैलकुलेट करें?
आप किसी प्लान को लेने से पहले क्रेडिट यूसेज का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं:
- वह पेज खोलें जिसे आप स्क्रैप करना चाहते हैं।
- इस तरह के टूल से चेक करें कि यह कितने पैरेलल रिक्वेस्ट भेजता है RequestMap
- लोड हुए एसेट्स की संख्या ≈ प्रति पेज लोड क्रेडिट्स की संख्या।
इससे आपको सटीक अनुमान मिलता है कि आपका वर्कफ़्लो कितने API क्रेडिट खर्च करेगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँचने वाली हर रिक्वेस्ट क्रेडिट खर्च करती है — जिसमें 404, 429, 503 या टाइमआउट जैसे एरर रिस्पॉन्स भी शामिल हैं। भले ही टारगेट साइट ने एरर लौटाया हो, हमने रिक्वेस्ट को प्रोसेस और रूट किया है।
रोटेटिंग प्रॉक्सीरोटेटिंग प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर
सशुल्क 48-घंटे का विकल्प केवल नॉन-रोटेटिंग प्रॉक्सी उत्पादों के लिए उपलब्ध है। रोटेटिंग प्रॉक्सी के लिए मानक अवधि चुनें।
वेब स्क्रैपिंग के लिए रोटेटिंग प्रॉक्सी आदर्श क्यों हैं?नए IP
रोटेटिंग प्रॉक्सी हर रिक्वेस्ट पर आपको एक नया IP देती हैं, जिससे वेबसाइट्स के लिए आपको ब्लॉक या रेट-लिमिट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। रियलिस्टिक हेडर्स और यूज़र-एजेंट्स के साथ मिलकर, ये WAF और CAPTCHA चैलेंजेज़ को बायपास करने में मदद करती हैं और आपके स्क्रैपिंग सेशन स्टेबल रखती हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड कन्करेंसी और वर्ल्डवाइड IP पूल जोड़ें — और आपको मार्केट प्राइस के एक अंश पर एंटरप्राइज़-ग्रेड स्क्रैपिंग API मिलती है।
प्रति रिक्वेस्ट IP रोटेशन तकनीकी रूप से कैसे काम करता है?नया IP स्वतः
आप एक सिंगल FineProxy गेटवे से कनेक्ट होते हैं — एक डोमेन और एक पोर्ट। जब आपकी एप्लिकेशन रिक्वेस्ट भेजती है, तो गेटवे ~100,000 एड्रेस के पूल से एक IP सेलेक्ट करता है और उसके ज़रिए रिक्वेस्ट को फ़ॉरवर्ड करता है। अगली रिक्वेस्ट को ऑटोमैटिकली एक अलग IP मिलता है। आपको कोई प्रॉक्सी लिस्ट या रोटेशन लॉजिक मैनेज नहीं करना पड़ता — गेटवे सब कुछ हैंडल करता है।
कौन-सी रिक्वेस्ट API क्रेडिट खर्च करती हैं?प्रॉक्सी-कृत अनुरोध
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँचने वाली हर HTTP रिक्वेस्ट क्रेडिट खर्च करती है — जिसमें 404 या 503 जैसे एरर लौटाने वाली रिक्वेस्ट भी शामिल हैं। एक सिंगल पेज लोड कई डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट (स्क्रिप्ट्स, इमेजेज़, फ़ॉन्ट्स) जेनरेट कर सकता है, और उनमें से हर एक अलग से काउंट होती है।
मेरा प्लान कितने समय तक वैलिड है?30 दिन
आपका प्लान 30 दिनों या सभी API क्रेडिट्स ख़त्म होने तक — जो भी पहले हो — वैलिड रहता है। बचे हुए क्रेडिट्स अगले बिलिंग साइकल में कैरी ओवर नहीं होते।
क्या मैं डिटेल्ड यूसेज स्टैटिस्टिक्स देख सकता/सकती हूँ?हाँ
हाँ। आपके डैशबोर्ड में, हर एक्टिव प्लान का एक डेडिकेटेड पेज होता है जहाँ आप अपने API क्रेडिट यूसेज, रिक्वेस्ट हिस्ट्री और कंज़म्प्शन पैटर्न देख सकते हैं।
API क्रेडिट कंज़म्पशन कैसे कम करें?अनावश्यक एसेट रोकें
आप हर रिक्वेस्ट के दौरान लोड होने वाले एसेट्स की संख्या घटाकर यूसेज कम कर सकते हैं। इसमें ये तकनीकें शामिल हैं:
- पेलोड साइज़ कम करने के लिए accept-encoding: gzip, deflate, br का इस्तेमाल करें
- जब तक ज़रूरी न हो, हेडलेस ब्राउज़र रेंडरिंग से बचें
- जहाँ संभव हो, इमेजेज़, फ़ॉन्ट्स और हैवी JS को डिसेबल करना
- API एंडपॉइंट्स के लिए सिंपलर रिक्वेस्ट मोड्स का इस्तेमाल करें
सामान्य तौर पर, कम पैरेलल एसेट्स = कम क्रेडिट खर्च।
क्या आपके पास स्टिकी सेशन हैं?नहीं
फ़िलहाल, हमारी रोटेटिंग प्रॉक्सी हर रिक्वेस्ट पर एक नया IP असाइन करती हैं। कोई स्टिकी सेशन ऑप्शन नहीं है — हर रिक्वेस्ट एक अलग एड्रेस से जाती है। यह उन स्क्रैपिंग टास्क के लिए बिल्कुल सही काम करता है जहाँ हर पेज लोड इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे वर्कफ़्लो के लिए जिनमें कई स्टेप्स में एक ही IP चाहिए — जैसे किसी साइट पर लॉगिन करना, चेकआउट पूरा करना — हम अपनी स्टेटिक डेडिकेटेड प्रॉक्सी या ISP प्रॉक्सी रेकमेंड करते हैं।
100,000 IP — क्या लाखों IP का दावा करने वाले प्रोवाइडर्स की तुलना में यह कम नहीं है?पूल गुणवत्ता पर
जब प्रोवाइडर्स "10 मिलियन IP" का दावा करते हैं, तो उसमें आमतौर पर वो हर IP गिनी जाती है जो कभी उनके नेटवर्क से गुज़री हो — न कि जो अभी एक्टिव है। हमारे 100K एड्रेस सभी डेटासेंटर IPv4 हैं, सभी लाइव हैं, सभी हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। इससे भी ज़रूरी बात — ये हमारी सर्विस के लिए एक्सक्लूसिव हैं। कोई और इन्हें यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए ये क्लीन बनी रहती हैं। फ्रेश, अनशेयर्ड IP का एक फ़ोकस्ड पूल हर बार रीसाइकल्ड और फ़्लैग्ड एड्रेस के विशाल पूल से बेहतर परफ़ॉर्म करता है।
बैंडविड्थ लिमिट क्या है?बिना डेटा सीमा
कोई लिमिट नहीं है। FineProxy की रोटेटिंग प्रॉक्सी अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ आती हैं। आपसे प्रति गीगाबाइट चार्ज नहीं लिया जाता और हाई वॉल्यूम पर कोई थ्रॉटलिंग नहीं होती। हर महीने टेराबाइट्स ट्रैफ़िक जेनरेट करने वाले ऑपरेशंस के लिए, यह प्रति GB चार्ज करने वाली रेजिडेंशियल प्रॉक्सी की तुलना में बुनियादी रूप से अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर है।
क्या मैं इसे Google, Amazon, या अन्य भारी सुरक्षित साइट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता/सकती हूँ?लक्ष्य पर निर्भर
एंटरप्राइज़ एंटी-बॉट सॉल्यूशंस वाली साइट्स पर डेटासेंटर IP को ज़्यादा सख्त चेक्स का सामना करना पड़ता है। ऐसी साइट्स के लिए, रेजिडेंशियल या ISP प्रॉक्सी आमतौर पर बेहतर परफ़ॉर्म करती हैं। हमारा रोटेटिंग डेटासेंटर पूल वेब के उस बड़े मिडल सेगमेंट के लिए बेहतरीन काम करता है — यानी ज़्यादातर साइट्स जो टॉप-टियर बॉट डिटेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करतीं। सबसे कठिन टारगेट्स के लिए, हमारे रोटेटिंग पूल को स्मार्ट रेट-लिमिटिंग और प्रॉपर हेडर्स के साथ पेयर करें, या क्रिटिकल पेजेज़ के लिए ISP प्रॉक्सी पर स्विच करें।
मैं इसे अपने स्क्रैपर के साथ कैसे इंटीग्रेट करूँ?एक एंडपॉइंट
अपने HTTP क्लाइंट को FineProxy गेटवे एंडपॉइंट (domain:port) पर पॉइंट करें। Python Requests में — बस एक proxies पैरामीटर। Scrapy में — एक मिडलवेयर सेटिंग। कोई भी लैंग्वेज या टूल जो HTTP प्रॉक्सी सपोर्ट करता है, उसी तरह काम करता है। कोई SDK ज़रूरी नहीं, कोई प्रॉक्सी लिस्ट फ़ाइल नहीं, आपकी तरफ़ कोई रोटेशन कोड नहीं।
क्या रोटेटिंग प्रॉक्सी से स्क्रैपिंग करना कानूनी है?सामान्यतः सीमाओं सहित
ज़्यादातर न्यायक्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा को कलेक्ट करना कानूनी है। 2022 में US अपील्स कोर्ट के hiQ Labs v. LinkedIn फ़ैसले ने पुष्टि की कि पब्लिक डेटा की स्क्रैपिंग Computer Fraud and Abuse Act का उल्लंघन नहीं करती। हालाँकि, robots.txt और रेट-लिमिट्स का सम्मान करना एक अच्छी प्रैक्टिस है — और इससे ब्लॉकिंग भी कम होती है, जो आपके अपने हित में है। प्रॉक्सी अपने आप में एक स्टैंडर्ड नेटवर्किंग टूल है; वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं।
रोटेटिंग प्रॉक्सी:
IP रोटेशन कैसे काम करता है और पूल की गुणवत्ता आकार से क्यों बेहतर है
2024 में, ऑटोमेटेड ट्रैफ़िक ने इंटरनेट पर ह्यूमन एक्टिविटी को आधिकारिक तौर पर पीछे छोड़ दिया — अब कुल वेब रिक्वेस्ट का 51% बॉट्स से आता है (Imperva Bad Bot Report 2025)। स्क्रैपर्स और एंटी-बॉट सिस्टम के बीच की होड़ पहले से कहीं ज़्यादा तीव्र है: 65.8% स्क्रैपिंग प्रोफ़ेशनल्स रिपोर्ट करते हैं कि सख़्त होती सुरक्षा के साथ तालमेल रखने के लिए उन्हें हर साल प्रॉक्सी पर खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। इसके केंद्र में है IP रोटेशन। एक IP से हज़ारों रिक्वेस्ट भेजने पर ब्लॉक हो जाता है। सैकड़ों IP, जिनमें से हर एक मुट्ठी भर रिक्वेस्ट भेजे — यह नॉर्मल ट्रैफ़िक जैसा दिखता है।
रोटेटिंग प्रॉक्सी वास्तव में कैसे काम करती है
बैककनेक्ट रोटेटिंग प्रॉक्सी आपको एक सिंगल कनेक्शन पॉइंट देती है — एक डोमेन और पोर्ट। आप अपना रिक्वेस्ट उस एंट्री पॉइंट पर भेजते हैं, और प्रॉक्सी गेटवे अपने पूल से एक IP चुनकर उसके ज़रिए आपका रिक्वेस्ट फ़ॉरवर्ड करता है। अगला रिक्वेस्ट एक अलग IP से जाता है। टारगेट साइट को एक स्क्रैपर की जगह हज़ारों यूनीक विज़िटर्स दिखाई देते हैं।
FineProxy के रोटेटिंग प्रॉक्सी सर्वर हर रिक्वेस्ट पर IP रोटेशन के साथ बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। आपको एक एंट्री पॉइंट (डोमेन + पोर्ट) मिलता है, और हर रिक्वेस्ट पर सिस्टम हमारे पूल से एक फ्रेश IPv4 एड्रेस असाइन करता है। कोई स्टिकी सेशन नहीं — हर रिक्वेस्ट को नया IP मिलता है। अगर आपको एक ही साइट को हज़ारों बार हिट करना है बिना एक यूज़र जैसा दिखे, तो यह वही सेटअप है जो इसे संभव बनाता है।
100,000 एक्सक्लूसिव IP क्यों पूरा गणित बदल देते हैं
प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स पूल साइज़ का खूब प्रचार करते हैं — "10 मिलियन IP," "72 मिलियन IP." लेकिन The Web Scraping Club की रिसर्च एक अहम बात बताती है: क्वालिटी IP का एक अच्छी तरह मेंटेन किया गया पूल हज़ारों बर्न हो चुके एड्रेस से हमेशा बेहतर परफ़ॉर्म करता है। मायने इस बात के नहीं कि आपके पास कितने IP हैं — बल्कि इसके हैं कि वे कितने क्लीन हैं और क्या कोई और उन्हें उसी टारगेट पर यूज़ कर रहा है।
FineProxy का अप्रोच यह है: हमारे स्क्रैपिंग प्रॉक्सी पूल में लगभग 100,000 यूनीक IPv4 एड्रेस हैं। सभी डेटासेंटर, सभी हमारे डायरेक्ट मैनेजमेंट में — हम प्रोवाइडर हैं, रीसेलर नहीं। ये IP सिर्फ़ हमारे नेटवर्क में मौजूद हैं। आप इन्हें किसी और प्रॉक्सी सर्विस में नहीं पाएँगे।
जब आप FineProxy से रोटेटिंग प्रॉक्सी सर्विस खरीदते हैं, तो उस पूल के एड्रेस दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के कस्टमर्स के साथ शेयर नहीं होते। कोई और उन्हें उन्हीं टारगेट्स पर बर्न नहीं कर रहा जिन पर आप काम कर रहे हैं। यही फ़र्क है 100K क्लीन, एक्सक्लूसिव IP और 10 मिलियन रीसाइकल्ड IP में जिनके लिए मार्केट की हर स्क्रैपिंग सर्विस लड़ रही है।
रोटेटिंग डेटासेंटर प्रॉक्सी की इकोनॉमिक्स
रेज़िडेंशियल रोटेटिंग प्रॉक्सी $1-15 प्रति GB चार्ज करते हैं। बड़े पैमाने पर यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है — एक गंभीर स्क्रैपिंग ऑपरेशन मासिक टेराबाइट्स ट्रैफ़िक खपत कर सकता है। $3/GB की दर से, एक टेराबाइट की लागत $3,000 होती है।
अनलिमिटेड रोटेटिंग प्रॉक्सी बैंडविड्थ वाला डेटासेंटर रोटेटिंग प्रॉक्सी इकोनॉमिक्स को पूरी तरह बदल देता है। FineProxy के रोटेटिंग प्रॉक्सी प्रति गीगाबाइट चार्ज नहीं करते। आप पूल तक एक्सेस के लिए भुगतान करते हैं, और ट्रैफ़िक अनलिमिटेड होता है। रोज़ाना लाखों रिक्वेस्ट चलाने वाली टीमों के लिए, यही एक सफल ऑपरेशन और दिवालिया होने के बीच का अंतर है।
ट्रेडऑफ़ यह है: डेटासेंटर IP को एंटी-बॉट सिस्टम रेजिडेंशियल IP की तुलना में ज़्यादा आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन यहीं पर पूल एक्सक्लूसिविटी मायने रखती है। फ्रेश, क्लीन डेटासेंटर एड्रेस जो दूसरी सर्विसेज़ में सर्कुलेट नहीं हुए हैं, उन्हें रीसाइकल्ड IP की तुलना में काफ़ी कम रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ता है। और वेब का एक बड़ा हिस्सा — जो Cloudflare Enterprise या Akamai Bot Manager जैसे एंटरप्राइज़-ग्रेड एंटी-बॉट के पीछे नहीं है — वहाँ डेटासेंटर प्रॉक्सी कम लागत में बेहतरीन काम करती हैं।
रोटेटिंग प्रॉक्सी कहाँ काम करती हैं — और कहाँ नहीं
अच्छे से काम करता है:
बड़े वॉल्यूम में वेब स्क्रैपिंग सबसे मुख्य यूज़-केस है। हर रिक्वेस्ट एक अलग IP से जाती है, टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए कोई पैटर्न नहीं मिलता। वेब स्क्रैपिंग के लिए रोटेटिंग प्रॉक्सी आपके एक स्क्रैपर को स्वतंत्र विज़िटर्स की भीड़ जैसा बना देती है। ज़्यादातर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म एक ही एड्रेस से प्रति घंटे लगभग 100-300 रिक्वेस्ट तक ही सहन करते हैं, इसके बाद संदेह शुरू हो जाता है — इसलिए लोड को एक बड़े रोटेटिंग पूल में बाँटने से आप किसी भी इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड से काफ़ी नीचे रहते हैं।
प्राइस मॉनिटरिंग भी इसी सिद्धांत पर काम करती है — आपकी जाँचें इस तरह वितरित होती हैं कि कोई भी एड्रेस बार-बार उसी स्टोर पर नहीं जाता। SEO रैंक ट्रैकिंग को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि सर्च इंजन एक ही IP से बार-बार आने वाली क्वेरीज़ को रेट-लिमिट करते हैं। और ट्रैफ़िक आर्बिट्राज टीमें HTTP रोटेटिंग प्रॉक्सी सेटअप का उपयोग करके ऑफ़र वेरिफ़ाई करती हैं और एक बड़े पूल में कैंपेन परफ़ॉर्मेंस चेक करती हैं — बिना प्लेटफ़ॉर्म्स द्वारा एक्टिविटी को लिंक किए।
अच्छी तरह काम नहीं करता:
सोशल मीडिया पर अकाउंट मैनेजमेंट के लिए एक स्टेटिक IP ज़रूरी है। रोटेटिंग प्रॉक्सी हर रिक्वेस्ट पर आपका एड्रेस बदल देती है, जो लॉगिन और पोस्टिंग के दौरान संदिग्ध लगता है। अकाउंट्स के लिए इसके बजाय स्टैटिक ISP प्रॉक्सी या डेडिकेटेड प्रॉक्सी का उपयोग करें।
मल्टी-स्टेप वर्कफ़्लो जो सेशन पर्सिस्टेंस पर निर्भर करते हैं — चेकआउट फ़्लो, पेजिनेशन जो ट्रैक करता है कि आप कौन हैं, लॉगिन सीक्वेंस — ये सभी पर-रिक्वेस्ट रोटेशन के साथ टूट जाते हैं। साइट को हर स्टेप किसी अलग यूज़र से आता दिखता है और वह प्रोसेस को छोड़ देती है।
इंटीग्रेशन: एक एंडपॉइंट, ज़ीरो कॉम्प्लेक्सिटी
FineProxy की रोटेटिंग प्रॉक्सी एक सिंगल गेटवे से काम करती है — एक डोमेन, एक पोर्ट। अपने स्क्रैपर या मॉनिटरिंग टूल को इस एंडपॉइंट पर पॉइंट करें। हर रिक्वेस्ट को 100K पूल से ऑटोमैटिकली एक नया IP मिलता है।
Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer या HTTP प्रॉक्सी सपोर्ट करने वाले किसी भी टूल के लिए — कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ़ एक लाइन का है। आपके कोड में कोई रोटेशन लॉजिक नहीं, कोई प्रॉक्सी लिस्ट मैनेजमेंट नहीं, कोई हेल्थ चेक नहीं। गेटवे यह सब संभालता है।
अगर आपके सेटअप में प्रोग्रामेटिक कंट्रोल की ज़रूरत है, तो API के साथ रोटेटिंग प्रॉक्सी अप्रोच आपको प्रॉक्सी मैनेजमेंट को सीधे अपनी पाइपलाइन में इंटीग्रेट करने देता है।
25-40% की समस्या
Zyte के सैकड़ों इंजीनियरिंग टीमों पर किए गए रिसर्च से पता चला कि स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स में डेवलपर का 25-40% समय बैन और एंटी-बॉट सिस्टम से लड़ने में जाता है। यह कोडिंग नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग नहीं है, एनालिसिस नहीं है — यह सिर्फ़ स्क्रैपर को ज़िंदा रखना है।
एक सही रोटेटिंग प्रॉक्सी सेटअप इसका अधिकांश हिस्सा ख़त्म कर देता है। जब हर रिक्वेस्ट एक क्लीन, यूनिक IP से आती है और पूल इतना बड़ा है कि कोई भी एड्रेस बार-बार रीयूज़ नहीं होता, तो स्क्रैपर अपना समय स्क्रैपिंग में लगाता है — बैन का इंतज़ार करने में नहीं।
FineProxy के रोटेटिंग एनॉनिमस प्रॉक्सी सर्वर्स के साथ, पूल सारा काम करता है। 100,000 एड्रेस, विशेष रूप से हमारे नेटवर्क के लिए, हर रिक्वेस्ट पर रोटेट होते हैं। आपका इंजीनियरिंग समय वापस प्रोडक्ट बनाने में लगता है — इंफ़्रास्ट्रक्चर की देखभाल में नहीं।