Proxy Rotativo
Rotação avançada de proxies que entrega um novo IP a cada requisição, sem whitelisting de IP, sem limites de largura de banda e concorrência verdadeiramente ilimitada.
Monte seu plano de proxy rotativo.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Rotativo.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|Recomendado aquiRotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Comprar um plano de proxy rotativo
- Mostrar meus créditos restantes de proxy rotativo
- Exportar minhas credenciais de proxy rotativo
- Mostrar o status e a próxima data de vencimento do meu serviço
- Mostrar os detalhes da fatura do meu plano de proxy rotativo
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Visão geral do produto
Proxies rotativos da FineProxy
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Acesso por API e agente
Um serviço muito conveniente para aqueles que precisam de proxies sem configuração complicada. Tudo começa rapidamente, há vários países disponíveis, e uma seleção decente de planos. Eu usei o proxy para análise e trabalho de automação e estava completamente satisfeito com os resultados
Serviço proxy rápido e confiável com excelente tempo de funcionamento, grande suporte e preços acessíveis. Perfeito para tarefas de navegação e automação seguras!
Localizações e estoque
Eu tenho sido o uso de FineProxy por um longo prazo, e ele tem sido super! O serviço é rápido, confiável, e tem muitos IPs para escolher. Se para privacidade ou ter acesso a material de conteúdo de áreas distintas, FineProxy tem constantemente trazido.
O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Melhor serviço proxy já usado. Altamente recomendado. Usando mais de 8 meses sem quaisquer problemas.
O que são créditos de API e como posso estimar meu consumo?Créditos de
Créditos de API são as unidades internas de cobrança usadas para medir a carga que suas requisições geram. Cada plano vem com um número fixo de créditos, e cada requisição enviada deduz uma determinada quantidade com base na complexidade da página-alvo.
Uma requisição simples que carrega apenas HTML ou JSON normalmente custa 1 crédito. Requisições que disparam múltiplos assets paralelos — como scripts, imagens, arquivos CSS, fontes, APIs e requisições de rastreamento — consomem mais créditos. Cada asset conta como uma requisição downstream separada.
Esses números são aproximados e variam de acordo com o site:
- 1 crédito — requisição simples estilo API, sem navegador, sem JS
- 2–3 créditos — requisição no-JS no navegador (DOM básico, sem renderização)
- ≈10 créditos — navegador headless completo com renderização JS, carga típica de proxy datacenter
- 10–15+ créditos — páginas pesadas com muitos scripts, rastreadores, anúncios, analytics ou grandes pacotes de assets
Sites diferentes têm estruturas de DOM, bundles JS e cadeias de assets diferentes. Um site pode carregar apenas alguns arquivos; outro pode disparar mais de 30 requisições downstream por página.
Como calcular seu consumo real?
Você pode estimar facilmente o consumo de créditos antes de escolher um plano:
- Abra a página da qual você deseja fazer scraping.
- Verifique quantas requisições paralelas ele faz usando uma ferramenta como RequestMap
- O número de assets carregados ≈ número de créditos por carregamento de página.
Isso fornece uma previsão precisa de quantos créditos de API seu fluxo de trabalho vai consumir. Qualquer requisição que chegue à nossa infraestrutura consome créditos — incluindo respostas como 404, 429, 503 ou timeouts. Mesmo que o site-alvo tenha retornado um erro, nós ainda processamos e roteamos a requisição.
Proxies rotativosConfigurar proxies rotativos
A opção paga de 48 horas está disponível apenas para produtos de proxy não rotativos. Escolha um prazo padrão para proxies rotativos.
Por que proxies rotativos são ideais para web scraping?Proxies rotativos
Proxies rotativos fornecem um novo IP a cada requisição, tornando muito mais difícil para os sites bloquearem ou limitarem você. Combinados com headers realistas e user-agents, eles ajudam a contornar WAFs e desafios de CAPTCHA, mantendo suas sessões de scraping estáveis. Adicione largura de banda ilimitada, concorrência ilimitada e um pool de IPs mundial — e você tem uma API de scraping de nível enterprise por uma fração do preço de mercado.
Como a rotação de IP por requisição funciona tecnicamente?Você se conecta
Você se conecta a um único gateway FineProxy — um domínio e uma porta. Quando sua aplicação envia uma requisição, o gateway seleciona um IP do pool de aproximadamente 100.000 endereços e encaminha a requisição por ele. A próxima requisição recebe automaticamente um IP diferente. Você não precisa gerenciar listas de proxies nem lógica de rotação — o gateway cuida de tudo.
Quais requisições consomem créditos de API?Toda requisição
Toda requisição HTTP que chega à nossa infraestrutura consome créditos — incluindo requisições que retornam erros como 404 ou 503. Um único carregamento de página pode gerar múltiplas requisições downstream (scripts, imagens, fontes), e cada uma delas é contabilizada individualmente.
Por quanto tempo meu plano é válido?Seu plano
Seu plano é válido por 30 dias ou até que você utilize todos os créditos de API — o que acontecer primeiro. Créditos não utilizados não são transferidos para o próximo ciclo de cobrança.
Posso ver estatísticas detalhadas de uso?Sim
Sim. No seu painel, cada plano ativo possui uma página dedicada mostrando o uso de créditos da API, histórico de requisições e padrões de consumo.
Como posso reduzir o consumo de créditos de API?Você pode reduzir
Você pode reduzir o consumo diminuindo a quantidade de assets carregados em cada requisição. As técnicas incluem:
- usando accept-encoding: gzip, deflate, br para reduzir o tamanho do payload
- evitar renderização com headless browser, a menos que seja necessário
- desabilitar imagens, fontes e scripts JS pesados sempre que possível
- usar modos de requisição mais simples para endpoints de API
Em geral, menos assets paralelos = menos créditos consumidos.
Vocês oferecem sessões sticky?Atualmente
Atualmente, nossos proxies rotativos atribuem um novo IP a cada requisição. Não há opção de sessão sticky — cada requisição passa por um endereço diferente. Isso funciona perfeitamente para tarefas de scraping em que cada carregamento de página é independente. Para fluxos de trabalho que precisam do mesmo IP em várias etapas — como fazer login em um site ou concluir um checkout — recomendamos nossos proxies dedicados estáticos ou proxies ISP.
100.000 IPs — isso não é pouco comparado a provedores que anunciam milhões?Quando provedores afirmam
Quando provedores afirmam ter «10 milhões de IPs», geralmente estão contando todos os IPs que já passaram pela rede deles — não os que estão ativos neste momento. Nossos 100 mil endereços são todos IPv4 de datacenter, todos ativos, todos sob nosso controle direto. Mais importante: são exclusivos do nosso serviço. Ninguém mais os utiliza, então eles permanecem limpos. Um pool focado de IPs novos e não compartilhados supera um pool gigante de endereços reciclados e marcados — sempre.
Qual é o limite de largura de banda?Não existe limite
Não existe limite. Os proxies rotativos da FineProxy vêm com tráfego ilimitado. Você não paga por gigabyte e não há throttling em volumes altos. Para operações que geram terabytes de tráfego por mês, essa é uma estrutura de custos fundamentalmente diferente em comparação com proxies residenciais que cobram por GB.
Posso usar isso para Google, Amazon ou outros sites altamente protegidos?IPs
IPs de datacenter enfrentam verificações mais rigorosas em sites protegidos por soluções anti-bot corporativas. Nesses casos, proxies residenciais ou ISP geralmente têm melhor desempenho. Nosso pool rotativo de datacenter funciona bem para a grande maioria da web — a maior parte dos sites que não investem em detecção de bots de alto nível. Para os alvos mais difíceis, combine nosso pool rotativo com rate limiting inteligente e headers adequados, ou mude para proxies ISP nas páginas críticas.
Como integro isso ao meu scraper?Aponte seu cliente
Aponte seu cliente HTTP para o endpoint do gateway FineProxy (domínio:porta). No Python Requests — um parâmetro proxies. No Scrapy — uma configuração de middleware. Qualquer linguagem ou ferramenta que suporte proxies HTTP funciona da mesma forma. Sem necessidade de SDK, sem arquivos de lista de proxies, sem código de rotação do seu lado.
É legal fazer scraping com proxies rotativos?Coletar dados publicamente
Coletar dados publicamente disponíveis é legal na maioria das jurisdições. A decisão de 2022 do tribunal de apelações dos EUA no caso hiQ Labs v. LinkedIn confirmou que fazer scraping de dados públicos não viola o Computer Fraud and Abuse Act. Dito isso, respeitar o robots.txt e os limites de taxa é uma boa prática — e também reduz bloqueios, o que é do seu próprio interesse. O proxy em si é uma ferramenta de rede padrão; a legalidade depende do que você faz com ele.
Proxies rotativos:
Como funciona a rotação de IP e por que a qualidade do pool supera o tamanho
Em 2024, o tráfego automatizado ultrapassou oficialmente a atividade humana na internet — 51% de todas as requisições web agora são bots (Imperva Bad Bot Report 2025). A corrida armamentista entre scrapers e sistemas anti-bot nunca foi tão intensa: 65,8% dos profissionais de scraping relatam aumentar seus gastos com proxies ano após ano apenas para acompanhar as defesas cada vez mais rígidas. No centro disso está a rotação de IP. Um IP enviando milhares de requisições é bloqueado. Centenas de IPs, cada um enviando um punhado — isso parece tráfego normal.
Como um proxy rotativo realmente funciona
Um proxy rotativo backconnect oferece um único ponto de conexão — um domínio e uma porta. Você envia sua requisição para esse ponto de entrada, e o gateway do proxy escolhe um IP do pool e encaminha sua requisição por ele. A próxima requisição passa por um IP diferente. O site-alvo vê milhares de visitantes únicos em vez de um único scraper.
Os servidores proxy rotativos da FineProxy com rotação de IP a cada requisição funcionam exatamente assim. Você recebe um ponto de entrada (domínio + porta) e, a cada requisição, o sistema atribui um novo endereço IPv4 do nosso pool. Sem sessões sticky — cada requisição recebe um novo IP. Se você precisa acessar o mesmo site milhares de vezes sem parecer um único usuário, essa é a configuração que faz isso funcionar.
Por que 100.000 IPs exclusivos mudam o jogo
Provedores de proxy adoram divulgar o tamanho dos seus pools — «10 milhões de IPs», «72 milhões de IPs». Mas a pesquisa do The Web Scraping Club destaca um ponto importante: um pool bem mantido de IPs de qualidade supera consistentemente milhares de endereços queimados. Não se trata de quantos IPs você tem — mas de quão limpos eles são e se mais alguém os está usando no mesmo alvo.
A abordagem da FineProxy é esta: nosso pool de proxies para scraping contém aproximadamente 100.000 endereços IPv4 únicos. Todos de datacenter, todos sob nossa gestão direta — somos o provedor, não um revendedor. Esses IPs existem apenas na nossa rede. Você não vai encontrá-los em nenhum outro serviço de proxy.
Quando você compra o serviço de proxy rotativo da FineProxy, os endereços do pool não são compartilhados com clientes de outras plataformas. Ninguém mais está queimando esses IPs nos mesmos alvos que você acessa. Essa é a diferença entre 100 mil IPs limpos e exclusivos e 10 milhões de IPs reciclados pelos quais todos os serviços de scraping do mercado estão disputando.
A economia dos proxies rotativos de datacenter
Proxies residenciais rotativos custam de US$ 1 a US$ 15 por GB. Isso se acumula brutalmente em larga escala — uma operação séria de scraping pode consumir terabytes por mês. A US$ 3/GB, um terabyte custa US$ 3.000.
Um proxy datacenter rotativo com largura de banda ilimitada muda completamente a equação econômica. Os proxies rotativos da FineProxy não cobram por gigabyte. Você paga pelo acesso ao pool, e o tráfego é ilimitado. Para equipes que executam milhões de requisições diariamente, essa é a diferença entre uma operação viável e uma operação falida.
A contrapartida: IPs de datacenter são mais fáceis de identificar por sistemas anti-bot do que os residenciais. Mas é aí que a exclusividade do pool faz diferença. Endereços de datacenter novos e limpos que não foram circulados por outros serviços enfrentam muito menos resistência do que os reciclados. E para uma enorme parcela da web — qualquer coisa que não esteja protegida por anti-bot de nível corporativo como Cloudflare Enterprise ou Akamai Bot Manager — proxies datacenter funcionam perfeitamente por uma fração do custo.
Onde proxies rotativos se encaixam — e onde não se encaixam
Funciona bem:
Web scraping em volume é o principal caso de uso. Cada requisição vem de um IP diferente, sem padrões para o site-alvo detectar. Um proxy rotativo para web scraping transforma seu scraper em algo que parece uma multidão de visitantes independentes. A maioria das plataformas de e-commerce tolera cerca de 100 a 300 requisições por hora de um único endereço antes de ficar desconfiada, então distribuir a carga por um grande pool rotativo mantém você bem abaixo de qualquer limite individual.
O monitoramento de preços funciona com o mesmo princípio — suas verificações são distribuídas de modo que nenhum endereço fique voltando repetidamente à mesma loja. O rastreamento de posições em SEO também se beneficia, já que os mecanismos de busca limitam consultas repetidas de um mesmo IP. E equipes de arbitragem de tráfego usam configurações de proxy HTTP rotativo para verificar ofertas e checar o desempenho de campanhas em um pool amplo, sem que as plataformas vinculem as atividades entre si.
Não funciona bem:
O gerenciamento de contas em mídias sociais exige um IP consistente. Um proxy rotativo muda seu endereço a cada requisição, o que parece suspeito durante login e postagens. Para contas, use proxies ISP estáticos ou proxies dedicados.
Fluxos de trabalho com múltiplas etapas que dependem de persistência de sessão — fluxos de checkout, paginação que rastreia quem você é, sequências de login — também quebram com rotação por requisição. O site vê cada etapa vindo de um usuário diferente e abandona o processo.
Integração: um endpoint, zero complexidade
O proxy rotativo da FineProxy funciona por meio de um único gateway — um domínio, uma porta. Aponte seu scraper ou ferramenta de monitoramento para esse endpoint. Cada requisição recebe automaticamente um novo IP do pool de 100 mil endereços.
Para Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer ou qualquer ferramenta que suporte proxies HTTP — a configuração é de uma linha. Sem lógica de rotação no seu código, sem gerenciamento de lista de proxies, sem health checks. O gateway cuida de tudo isso.
Se a sua configuração exige controle programático, a abordagem de proxy rotativo com API permite integrar o gerenciamento de proxies diretamente ao seu pipeline.
O problema dos 25-40%
Uma pesquisa da Zyte com centenas de equipes de engenharia revelou que 25-40% do tempo dos desenvolvedores em projetos de scraping é gasto combatendo bans e sistemas anti-bot. Isso não é programação, nem processamento de dados, nem análise — é apenas manter o scraper funcionando.
Uma configuração adequada de proxy rotativo elimina a maior parte disso. Quando cada requisição vem de um IP limpo e único, e o pool é grande o suficiente para que nenhum endereço seja reutilizado com muita frequência, o scraper passa seu tempo coletando dados — não esperando banimentos expirarem.
Com os servidores proxy anônimos rotativos da FineProxy, o pool faz o trabalho. 100.000 endereços, exclusivos da nossa rede, com rotação a cada requisição. Seu tempo de engenharia volta a ser investido na construção do produto, não em cuidar da infraestrutura.