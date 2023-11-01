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Proxy do Reino Unido

Proxies IPv4 estáticos e confiáveis do Reino Unido — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em Reino Unido e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu britânico tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

A FineProxy é, sem dúvida, um dos melhores provedores de proxy que já usei! A velocidade de conexão é rápida, o serviço é confiável, e a equipe de suporte ao cliente é extremamente útil. Se você precisa de proxies para navegar, raspar ou desbloquear conteúdo geo-restrito, eles fornecem uma experiência perfeita. Eu usei muitos outros serviços antes, mas nenhum se compara à consistência e desempenho da FineProxy. Se você está procurando um serviço de proxy de alta qualidade, sem stress, eu recomendo altamente dar-lhes uma tentativa.

omkarDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

A equipe foi muito amigável e servicial. A localização foi excelente. Eu recomendo!

Asmaul HoquePlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu estava satisfeito com o serviço, os proxies funcionam corretamente, a velocidade às vezes diminui, embora talvez fosse apenas minha imaginação. Mas, em geral, tudo é bom.

InnaProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O BBC iPlayer continua me bloqueando. Datacenter ou ISP?O iPlayer tem

O iPlayer tem uma das detecções geográficas mais rigorosas do streaming. Eles usam machine learning para criar fingerprints das conexões — mesmo os melhores VPNs conseguem apenas 72-87% de taxa de sucesso, e os bloqueios aumentam durante o horário noturno (19h-22h, horário do Reino Unido). IPs de datacenter são detectados rapidamente porque o iPlayer mantém blocklists de faixas conhecidas. O que funciona melhor: um proxy residencial estático (ISP) do Reino Unido — um IP registrado em um provedor de banda larga britânico real como BT ou Sky. Para o iPlayer, isso parece uma conexão doméstica comum. Os proxies ISP da FineProxy são exatamente isso. IPs de datacenter ainda funcionam bem para scraping do catálogo do iPlayer ou para verificar o que está disponível, mas para reprodução de fato — ISP.

Por que a Amazon.co.uk mostra preços diferentes quando acesso de fora do Reino Unido?Os preços no

Os preços no Reino Unido incluem 20% de VAT por lei. Acesse Amazon.co.uk com um IP de fora do Reino Unido e você pode ver valores sem VAT, perder opções de entrega Prime ou ser redirecionado para uma versão regional diferente. Argos, ASOS, John Lewis fazem o mesmo — todos ajustam a vitrine com base no seu IP. Se você está coletando dados de preços do mercado britânico, um IP de fora do Reino Unido significa que os números não correspondem ao que os compradores realmente pagam.

Rightmove e Zoopla bloqueiam meu scraper após poucas requisições. Problema de IP?Parcialmente

Parcialmente. Ambos os sites possuem sistemas anti-bot pesados — Cloudflare no Rightmove, DataDome no Zoopla. Eles verificam mais do que apenas o IP: headers, fingerprint TLS e a velocidade das suas requisições. Proxies gratuitos ou compartilhados são bloqueados em questão de horas nesses sites. Para o melhor serviço de proxy da Inglaterra para dados imobiliários, você precisa de IPs de datacenter do Reino Unido limpos, com headers de navegador realistas e cadência adequada. Essas também não são páginas HTML simples — exigem renderização de JavaScript, então configurações com headless browser funcionam melhor do que requisições HTTP puras.

A entrega para as Terras Altas da Escócia custa mais nos meus testes de checkout. É um bug?Não

Não, é assim que o e-commerce do Reino Unido funciona. Muitos varejistas cobram taxas extras para entregas nas Highlands, ilhas, Irlanda do Norte e Ilhas do Canal. O Royal Mail tem tarifas padrão, mas transportadoras como DPD, Hermes e DHL definem suas próprias sobretaxas — e elas variam bastante. Ao testar fluxos de checkout ou comparar preços de frete pelo Reino Unido, use os códigos postais corretos para cada região. Um código postal de Londres não vai mostrar a sobretaxa das Highlands.

Sites de drops do Reino Unido continuam me colocando em sala de espera. Proxies ajudam?Sites como End

Sites como End Clothing, Size?, Footpatrol — além de plataformas de ingressos — usam Queue-it ou sistemas similares para gerenciar tráfego e filtrar bots. Eles verificam IP, fingerprint do navegador e consistência da sessão. Múltiplas conexões do mesmo IP são despriorizadas ou bloqueadas diretamente. Um pool de IPs limpos do Reino Unido ajuda, mas, honestamente, o comportamento do navegador importa mais do que a quantidade de IPs. Headers realistas, sessões estáveis e não sobrecarregar a fila é o que realmente faz você passar.

Pós-Brexit — a regulamentação de geo-blocking da UE ainda cobre o Reino Unido?Não

Não. Desde que saiu da UE, essa regulamentação não se aplica mais aos consumidores do Reino Unido. Sites britânicos podem restringir livremente conteúdo, preços e acesso por localização — e fazem isso. Na prática, as versões britânicas das lojas estão cada vez mais separadas: preços em GBP, métodos de pagamento exclusivos do Reino Unido, estoque específico por região. Se você está comparando versões britânicas vs. europeias do mesmo varejista, precisa de IPs separados para cada uma.

Open Banking e "Pay by Bank" no checkout do Reino Unido — isso tem relação com IP?Sim

Sim. As opções de Open Banking aparecem para visitantes do Reino Unido porque estão vinculadas à infraestrutura bancária britânica, regulada pela FCA. Com um IP de fora do Reino Unido, o checkout geralmente volta a exibir apenas cartões. Vale saber: pagamentos via Open Banking não possuem a proteção da Section 75 — a lei britânica que torna o emissor do seu cartão de crédito responsável por compras acima de £100. Se você está testando fluxos de pagamento ou analisando como o e-commerce britânico lida com o checkout, um IP estável do Reino Unido é a única forma de ver a versão completa.

Quais proxies do Reino Unido a FineProxy oferece?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — proxy privado do Reino Unido de alta velocidade com até 500 Mbps, para monitoramento, APIs e alvos de scraping que não filtram por tipo de IP. ISP IPv4 — registrado em provedores de banda larga do Reino Unido, aparenta ser uma conexão residencial, ideal para streaming e sites que bloqueiam faixas de datacenter. Rotativo com UK no pool — IP novo por requisição, para coleta em massa. Segmentação por país (GB), sem seleção por cidade. Estáticos cobrados por IP com tráfego ilimitado, rotativos por créditos de API. Todo proxy é um servidor proxy de anonimato elite — sem headers de encaminhamento, certificado SSL individual.

Proxies ativos de Reino Unido
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Reino Unido, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
418 online·Precisa de mais? →
185.238.228.71:80
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
4.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.86 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.66 Mbps
99.8%
1 h atrás
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.70 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.77 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 h atrás
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 h atrás
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
99.8%
1 h atrás
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
99.9%
1 h atrás
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
99.8%
1 h atrás
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 h atrás
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
99.9%
1 h atrás
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.52 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
98.3%
1 h atrás
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
981 Kbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 h atrás
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
993 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
953 Kbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
936 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
988 Kbps
100.0%
1 h atrás
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.05 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
904 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
954 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
919 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
997 Kbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
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1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
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1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
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1 h atrás
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Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
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1.18 Mbps
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1 h atrás
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
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Guia

Por que IPs do Reino Unido mostram dados diferentes — e o que a FineProxy oferece para você

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Atenção: Os proxies listados abaixo não são nossos proxies de servidor premium.. Esta é uma lista pública gratuita coletada de fontes abertas — úteis para testes ou uso básico.

Após o Brexit, o Reino Unido opera com suas próprias regras de proteção de dados — o UK GDPR aplicado pelo ICO, não a versão da UE. O e-commerce britânico exibe preços em GBP com 20% de VAT já incluído, mas apenas para visitantes do Reino Unido. Acesse Amazon.co.uk de fora e você pode ver preços em USD, perder opções de entrega Prime ou cair em uma vitrine completamente diferente. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — mesmo comportamento. Se você está monitorando o varejo do Reino Unido sem um IP local, os dados que coleta não correspondem ao que os compradores reais veem.

A FineProxy possui 15.000 IPv4 no Reino Unido — datacenter e ISP. Ao comprar acesso a servidor proxy do Reino Unido, você recebe IPs estáticos (seus durante o período de locação) ou IPs rotativos que trocam a cada requisição. HTTP/HTTPS e SOCKS5 inclusos, tráfego ilimitado, tarifa fixa por IP. Sem X-Forwarded-For, sem headers Via, certificado SSL individual por endereço.

Os IPs do Reino Unido operam a partir de data centers em Londres — baixa latência para alvos britânicos. Servidores AMD Threadripper, conexões de até 500 Mbps. Para streaming, scraping ou monitoramento, a proximidade física aos servidores-alvo faz uma diferença real quando você precisa de um endereço IP rápido da Grã-Bretanha.

O BBC iPlayer tem uma das verificações geográficas mais rigorosas do streaming. Ele utiliza detecção baseada em machine learning que identifica a maioria dos IPs de datacenter e VPN — mesmo os melhores VPNs reportam taxas de sucesso em torno de 72-87%. IPs de datacenter são bloqueados rapidamente. Proxies ISP — IPs registrados em provedores de banda larga reais — passam porque parecem conexões domésticas normais. Essa é a principal razão pela qual as pessoas escolhem ISP em vez de datacenter para streaming do Reino Unido.

Plataformas imobiliárias do Reino Unido são um alvo comum de scraping. Rightmove, Zoopla e AutoTrader utilizam proteções anti-bot robustas — Cloudflare, DataDome. Proxies baratos são bloqueados em poucas horas nesses sites. IPs limpos, headers realistas e intervalos adequados entre as requisições fazem toda a diferença. Esses sites também dependem de renderização JavaScript, então requisições HTTP simples não vão longe.

Desde o Brexit, as regras do Reino Unido seguem divergindo da UE. A regulamentação de geo-blocking já não se aplica — sites britânicos podem restringir conteúdo por localização livremente. Pagamentos têm suas particularidades: Open Banking aparece apenas para visitantes do Reino Unido, a proteção ao consumidor Section 75 se aplica somente a pagamentos com cartão, e plataformas de apostas sob a UKGC executam verificações geográficas agressivas que vão muito além do IP.

Planos econômicos de proxy do Reino Unido na FineProxy começam em $12/mês para 100 IPs — sem cobrança por GB. Escale até 3.000 IPs ou use proxies rotativos para coleta em alto volume.