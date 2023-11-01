Serviços Adicionais

Vigente em 17 de agosto de 2026 Imprimir

Além dos pacotes de proxy padrão, a FineProxy oferece um conjunto de serviços opcionais para clientes com requisitos técnicos diferenciados. Esses serviços incluem montagem personalizada de listas de IP, otimização GEO com bancos de dados de terceiros, validação de acesso a recursos específicos e limites estendidos de conexão.

Esta lista não é exaustiva — estamos abertos a outras personalizações sob demanda.

Qualquer serviço adicional pode ser solicitado através do sistema de tickets na sua conta pessoal.

Se você é um cliente corporativo e precisa de uma solução totalmente personalizada de nível empresarial, também oferecemos soluções de proxy Business e Enterprise adaptadas às necessidades da sua empresa: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Otimização de Pacote de Proxies (Lista Personalizada de IPs) — $100 (único)#

Serviço para qualquer trabalho manual/personalizado com listas de proxies conforme as necessidades do cliente.

Casos de uso mais comuns: o cliente compra 2–3–5 pacotes, alguns IPs se repetem, e ele precisa de listas totalmente únicas em cada serviço. Outro caso frequente: o cliente já utilizou alguns proxies anteriormente e nos envia uma lista de IPs que não devem aparecer no novo serviço.

O que está incluso:

Remoção de IPs duplicados entre vários pacotes adquiridos

Criação de listas de IPs totalmente individuais para cada pacote, sem sobreposições

Exclusão de IPs específicos fornecidos pelo cliente (por exemplo, IPs que ele já utilizou anteriormente)

Entrega única e final de uma lista de IPs personalizada conforme as regras do cliente

Não incluso:

Reotimização após o cliente alterar ou atualizar sua lista de proxies

Ajustes regulares/contínuos todos os meses

Qualquer garantia para pedidos futuros (cada novo pedido é um serviço separado)

2. Otimização GEO por Banco de Dados de Geolocalização Personalizado — $100 (único)#

Este serviço é utilizado quando o cliente deseja a seleção de IPs com base em sua própria base GEO, diferente da geobase padrão do FineProxy.

Verificamos nosso pool de proxies em relação à geobase do cliente e selecionamos apenas os IPs que correspondem ao país ou lista de países desejados. Também é possível criar um pacote GEO misto, como 700 IPs dos EUA e 300 IPs da Europa em um único serviço.

O que está incluso:

Verificação completa do nosso pool de IPs na geobase do cliente

Seleção de IPs para um país-alvo

Seleção de IPs para vários países-alvo

Criação de pacotes GEO mistos (por exemplo, N IPs do país A + M IPs do país B)

Não incluso:

Verificação contínua na geobase do cliente após a entrega

Reverificações automáticas após atualizações no lado do cliente

Qualquer reorganização futura do mesmo pacote (isso seria uma nova solicitação paga)

3. Seleção de IPs para um Site ou Recurso Específico — $60 (único)#

O cliente fornece um site ou uma página específica. Executamos um checker e identificamos quais IPs de proxy têm acesso a esse site. Com base nos resultados, criamos uma lista para o cliente.

O que está incluso:

Verificação automatizada única de acesso ao site/página especificado

Seleção de IPs que abrem o site com sucesso no momento do teste

Entrega de uma lista filtrada de IPs preparada para o cliente

Não incluso:

Monitoramento contínuo de uptime deste site

Reverificações após o site alterar sua proteção ou bloquear alguns IPs

Garantia de que o acesso permanecerá inalterado no futuro

4. Divisão de Pacote — $80 (pagamento único)#

Divisão de um pacote de proxies existente em várias partes.

O que está incluso:

Divisão de um pacote existente em 2, 3, 5 ou 10 partes

Trabalho técnico de divisão e emissão de listas/serviços separados

Manutenção do tamanho mínimo de cada parte não inferior ao menor pacote disponível no site

Não incluso:

Qualquer rebalanceamento ou reagrupamento posterior caso o cliente deseje outro esquema de divisão

Reagrupamento de pacotes ou conversão para outros planos tarifários

Regras importantes para os serviços 1–4#

Todos os quatro serviços são montagens personalizadas de IP.

A opção padrão de “atualização de lista de proxies” não se aplica a eles.

Se o cliente atualizar ou alterar a lista de proxies no painel, a configuração personalizada será perdida.

O pagamento é único para cada operação.

5. Proxies Dedicados para um Recurso Específico — +50% sobre o valor do pacote (mensal)#

O cliente utiliza proxies de pacote, mas deseja que um recurso específico (por exemplo, Twitch ou Steam) nesses IPs seja usado exclusivamente por ele.

O que está incluso:

Reserva de IPs para que o recurso especificado não seja utilizado por outros clientes nos mesmos IPs

Suporte mensal dessa exclusividade para o recurso escolhido

Não incluso:

Status “pessoal” completo para todos os serviços possíveis nesses IPs (apenas o recurso indicado é reservado)

Transferência automática dessa opção para pacotes novos ou diferentes sem necessidade de pedido adicional

6. Suporte UDP#

O suporte ao protocolo UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) pode ser adicionado a qualquer plano de serviço. Quando habilitado, o tráfego UDP é suportado via SOCKS5.

A habilitação do suporte ao protocolo UDP resulta em um acréscimo de 50% no preço do serviço, que se aplica durante todo o período em que o suporte a UDP permanecer ativo.

O suporte ao protocolo UDP é fornecido como um serviço adicional e requer ativação manual através do sistema de tickets.

7. Conexões simultâneas adicionais — $0.03 por conexão (mensal)#

Conexões simultâneas extras acima do limite padrão.

O que está incluso:

Conexões simultâneas adicionais em blocos de 500 conexões

Exemplo de preço: $30 por 1.000 conexões

Cobrança mensal junto com o serviço principal

Serviços gratuitos#

8. Exclusão de endereço IP — gratuita em até 24 horas após a compra#

Dentro de 24 horas após a compra, o cliente pode enviar:

Uma lista limpa de IPs para excluir

ou

ou Uma lista limpa de IPs para manter

Os IPs excluídos são substituídos por outros IPs do pool de acordo com o plano contratado.

9. Exclusão de sub-rede (/24) — gratuita em até 24 horas após a compra#

Dentro de 24 horas após a compra, o cliente pode enviar uma lista de sub-redes /24 para excluir ou manter.

Os IPs excluídos também são substituídos por outros do pool de acordo com o plano contratado.

Limite: os serviços 8 e 9 podem ser utilizados no máximo 2 vezes após a compra.