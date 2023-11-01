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Proxy ilimitado

Proxies datacenter e ISP sem limite de dados: faixas de largura de banda fixa de até 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, sem penalidades de uso justo.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte para largura de banda ilimitada.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 proxies de datacenter com unlimited data em Europa
  • Exporte meu HTTP lista de proxies como JSON
  • Atualize o IP permitido para meu serviço de proxy
  • Verifique se há IPs inativos ou com erro no meu serviço
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu plano de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Tráfego nunca medido

Serviço impressionante. Os proxies estão disponíveis em pouco tempo após o pagamento. Ter um monte de IP `s torna o meu trabalho mais produtivo. Eu aprecio uma boa velocidade e tráfego ilimitado também.&nbsp;

Diana DeePlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Decidi dar FineProxy uma tentativa antes de comprar e assinou-se para sua avaliação gratuita de 60 minutos. Devo dizer, eu fiquei agradávelmente surpreso! A configuração foi instantânea, a velocidade de conexão é grande, e tudo funciona incrivelmente suavemente. É incrível que eles deixaram você testar completamente os proxies antes de comprar um plano completo. Definitivamente vai comprar um pacote para meus projetos — este serviço superou minhas expectativas.

NickDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Contas em operação

Eu uso os proxies da fineproxy.org para as redes sociais, garantindo o anonimato e evitando bloqueios de contas. São confiáveis, eficientes e fáceis de usar, proporcionando um desempenho estável. Uma avaliação gratuita para novos utilizadores tornaria o serviço ainda melhor e atrairia mais clientes. Os proxies da fineproxy.org também são compatíveis com várias plataformas e oferecem ótima velocidade e segurança. Seja para uso pessoal ou empresarial, este serviço é altamente recomendado pela sua qualidade e funcionalidade.

Alexsander123SaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Eu trabalhei com Fineproxy por vários meses. Proxies são bons. Eu tenho comprado para redes sociais por um longo tempo. Se há perguntas, a resposta vem muito rapidamente. As condições são muito flexíveis, você sempre pode negociar. Em geral, as impressões são as mais positivas. Altamente recomendar.

Oleg BarPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
A FineProxy rastreia quanto tráfego eu uso?Não

Não. A FineProxy não monitora o consumo de tráfego por serviço. Não há medidor de largura de banda, limite mensal de gigabytes nem mecanismo que reduza a velocidade ou a contagem de sessões com base no volume de dados utilizado. O tráfego é genuinamente ilimitado. O que a FineProxy publica são faixas de largura de banda por tamanho de serviço e limites de conexões simultâneas — esses são parâmetros de infraestrutura, não penalidades baseadas em uso.

O que acontece se eu atingir o limite de conexões simultâneas?O serviço entra

O serviço entra temporariamente em modo lento — uma conexão por IP — por 5 a 60 minutos, dependendo de quantas vezes o limite foi excedido nas últimas 24 horas. Após o término do período, a operação normal é retomada automaticamente. Se o seu fluxo de trabalho exige consistentemente mais conexões, você pode adquirir capacidade adicional de conexões simultâneas para o seu pacote.

Como isso é diferente de uma política de uso justo?As políticas de

As políticas de uso justo de outros provedores aplicam penalidades com base em quantos dados você consumiu — velocidades reduzidas, menos sessões ou cobranças excedentes após ultrapassar um limite. Os níveis de largura de banda e os limites de conexão da FineProxy são fixos desde o dia em que você compra o plano e não mudam com base no volume de tráfego. Não existe um estado de “uso justo excedido”. Transfira 10 TB em um mês e seu nível de largura de banda permanece o mesmo de quando você transferiu 10 GB.

Qual tipo de proxy é melhor para uso ilimitado?Proxies datacenter

Proxies datacenter oferecem os maiores níveis de largura de banda e a experiência ilimitada mais consistente, porque rodam em hardware de servidor dedicado com uplinks de nível empresarial. Os proxies ISP da FineProxy também incluem tráfego ilimitado na mesma infraestrutura. Proxies residenciais de outros provedores são o tipo com maior probabilidade de ter restrições ocultas de uso justo — dependem de conexões domésticas que não conseguem sustentar throughput irrestrito em larga escala.

Posso aumentar minha faixa de largura de banda sem comprar mais IPs?O nível de

O nível de largura de banda está vinculado ao tamanho do seu pacote de IPs — pacotes maiores têm tetos de largura de banda mais altos. Para subir de nível, aumente sua quantidade de IPs. Especificamente para conexões simultâneas, você pode adquirir conexões adicionais sem alterar sua quantidade de IPs.

Guia

O que "ilimitado" realmente significa — e por que a maioria dos provedores não cumpre

7 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

A FineProxy inclui tráfego ilimitado em todos os planos de proxy — datacenter, ISP e dedicado. Sem cobrança por gigabyte, sem medidores de largura de banda, sem throttling automático quando você atinge algum teto invisível. Você aluga IPs por uma tarifa mensal fixa, e os dados que passam por eles não são contabilizados, não são limitados e não são desacelerados. Quando você busca o melhor plano de proxy ilimitado para comprar, essa distinção importa mais do que a palavra “ilimitado” em uma landing page, porque a maioria dos provedores usa essa palavra de um jeito diferente do que você esperaria.

A armadilha do uso justo

Pesquise por “proxy ilimitado” e praticamente todo provedor nos primeiros resultados afirma oferecer largura de banda ilimitada. Leia os termos de serviço e um cenário bem diferente aparece.

Um grande provedor limita cada proxy a 100 GB por mês — ultrapasse isso, e eles silenciosamente mudam você para tarifas de excedente sob demanda. Outro reduz suas sessões simultâneas de 100 para 10 após ultrapassar 50 GB de tráfego em um ciclo de faturamento. Um terceiro introduz penalidades progressivas de latência: 4 segundos de atraso artificial após os primeiros 5 GB acima do seu limite flexível, escalando até 13 segundos após 500 GB. Alguns provedores cortam suas velocidades de 300-400 Mbps para 100 Mbps ao atingir um limite, podendo reduzi-las a 5 Mbps com uso “pesado” contínuo.

Essas políticas têm nomes — política de uso justo, política de uso aceitável, FUP. O padrão é o mesmo: “ilimitado” na página de preços, restrições nas entrelinhas. A definição de “uso excessivo” varia por provedor e costuma ser vaga o suficiente para que cargas de trabalho legítimas acionem penalidades. Se você está fazendo scraping de catálogos de produtos, monitorando preços em milhares de páginas ou rodando automação que gera centenas de gigabytes por mês, você vai atingir esses limites. O rótulo “ilimitado” perde o sentido no momento em que uma cláusula de uso justo é ativada.

Como a FineProxy faz diferente

A FineProxy não monitora o seu consumo de tráfego. Não há medidor rastreando quantos gigabytes passam pelos seus proxies. Não há limite onde as velocidades caem, as sessões são restringidas ou você é movido silenciosamente para um plano com cobrança por consumo. Um proxy de dados ilimitados da FineProxy significa exatamente isso — sem limites de dados, sem rastreamento de volume, sem penalidades por uso intenso.

O que a FineProxy possui são dois parâmetros de infraestrutura, publicados abertamente nos termos de serviço, projetados para manter o desempenho consistente para todos os clientes na rede compartilhada:

Alocação de largura de banda por serviço. Cada plano possui um limite máximo de largura de banda baseado no tamanho do seu pacote de IPs, publicado nos termos de serviço. Um pacote de 300 IPs oferece até 100 Mbps agregados. Escale para 3.000 IPs e o teto sobe para 500 Mbps. A partir de 5.000 IPs são 1,5 Gbps, e pacotes acima de 25.000 IPs recebem até 5 Gbps. Esses são tetos de largura de banda por serviço, não por IP — todo o seu pacote compartilha a alocação. A largura de banda cresce junto com o tamanho do pacote porque pacotes maiores utilizam proporcionalmente mais capacidade de servidor. Isso não é throttling.

Não existe “modo lento” de velocidade — seu tráfego flui na taxa que a conexão suporta, até o teto do nível contratado. A diferença em relação ao uso justo: esses níveis são fixos desde o momento da compra do plano. Eles não diminuem após você usar uma certa quantidade de dados. No primeiro dia e no trigésimo dia, o teto é o mesmo.

Limites de conexões simultâneas por serviço. Cada pacote também possui um número máximo de conexões simultâneas, publicado nos termos de serviço. Um pacote de 999 IPs permite até 1.500 conexões simultâneas. De 1.000 a 4.999 IPs, o limite é 3× a quantidade de IPs. De 5.000 a 14.999 IPs é 2×, e acima de 15.000 IPs é 1×. Se você exceder temporariamente o limite, o serviço entra em um breve modo lento (uma conexão por IP) por 5 a 60 minutos dependendo da frequência, e depois retorna automaticamente ao normal. Isso evita que um único cliente sature os recursos do servidor em detrimento dos demais. Se o seu fluxo de trabalho realmente precisar de mais conexões, você pode adquirir capacidade adicional — é um parâmetro de infraestrutura configurável, não uma punição.

Observe o que está ausente em ambas as listas: qualquer menção a gigabytes consumidos. Os limites da FineProxy são sobre velocidade de largura de banda e quantidade de conexões — capacidade de infraestrutura, não volume de dados. Transfira 100 GB ou 100 TB pelos seus proxies em um mês, e os termos não mudam. Não há taxa de excedente, não há desaceleração progressiva, nem um e-mail dizendo “você foi sinalizado por uso excessivo”.

Por que a precificação fixa por IP torna o ilimitado real

A cobrança por gigabyte cria um conflito estrutural. Quanto mais tráfego você gera, mais o provedor fatura — mas também mais largura de banda precisa fornecer. Em determinado ponto, a margem desaparece, e então vem o throttling. Todo o modelo de política de uso justo existe para proteger a economia do provedor, não a experiência do cliente.

A FineProxy cobra por IP, não por gigabyte. A lógica econômica é diferente: uma vez que o IP é provisionado no servidor, o custo marginal do tráfego adicional é mínimo. Largura de banda de datacenter na escala em que a FineProxy opera (mais de 100.000 IPs próprios, servidores AMD EPYC, canais agregados de 80 Gbps) custa uma fração do que provedores com cobrança por GB repassam aos clientes. Não há incentivo financeiro para reduzir sua velocidade.

Essa também é a razão pela qual proxies datacenter e ISP são a escolha natural para planos verdadeiramente ilimitados. Proxies residenciais roteiam o tráfego por dispositivos de consumidores com largura de banda limitada — os provedores simplesmente não conseguem oferecer throughput irrestrito em larga escala, e é por isso que todo plano residencial “ilimitado” vem com políticas de uso justo. Proxies datacenter e ISP rodam em hardware de servidor dedicado com uplinks de nível empresarial. A capacidade existe. A questão é se o provedor a repassa para você ou a esconde atrás de uma FUP.

Quais tarefas se beneficiam de tráfego verdadeiramente ilimitado

Scraping em larga escala. Catálogos de produtos, resultados de busca, listagens imobiliárias — tarefas que geram centenas de gigabytes por mês. Em um plano por GB, o custo cresce de forma imprevisível. No plano de tarifa fixa da FineProxy, o valor permanece o mesmo, seja para 100 GB ou 10 TB.

Monitoramento contínuo. Rastreamento de preços, verificação de anúncios, monitoramento de ranking SEO — operações 24/7 que nunca param de gerar tráfego. Cobrança por GB transforma o monitoramento contínuo em um problema orçamentário. A tarifa fixa torna tudo previsível.

Mídia e downloads. Testes de streaming, downloads de arquivos grandes, verificação de entrega de conteúdo. Essas tarefas são naturalmente pesadas em largura de banda. Um proxy que faz throttling após 50 GB é inútil para elas.

Gestão de múltiplas contas. Cada conta precisa do seu próprio IP, e cada IP gera tráfego continuamente. Multiplique por centenas ou milhares de contas e os custos por GB se tornam proibitivos. A precificação por IP com tráfego ilimitado escala linearmente com o número de contas, não com o volume de dados.