A FineProxy inclui tráfego ilimitado em todos os planos de proxy — datacenter, ISP e dedicado. Sem cobrança por gigabyte, sem medidores de largura de banda, sem throttling automático quando você atinge algum teto invisível. Você aluga IPs por uma tarifa mensal fixa, e os dados que passam por eles não são contabilizados, não são limitados e não são desacelerados. Quando você busca o melhor plano de proxy ilimitado para comprar, essa distinção importa mais do que a palavra “ilimitado” em uma landing page, porque a maioria dos provedores usa essa palavra de um jeito diferente do que você esperaria.

A armadilha do uso justo

Pesquise por “proxy ilimitado” e praticamente todo provedor nos primeiros resultados afirma oferecer largura de banda ilimitada. Leia os termos de serviço e um cenário bem diferente aparece.

Um grande provedor limita cada proxy a 100 GB por mês — ultrapasse isso, e eles silenciosamente mudam você para tarifas de excedente sob demanda. Outro reduz suas sessões simultâneas de 100 para 10 após ultrapassar 50 GB de tráfego em um ciclo de faturamento. Um terceiro introduz penalidades progressivas de latência: 4 segundos de atraso artificial após os primeiros 5 GB acima do seu limite flexível, escalando até 13 segundos após 500 GB. Alguns provedores cortam suas velocidades de 300-400 Mbps para 100 Mbps ao atingir um limite, podendo reduzi-las a 5 Mbps com uso “pesado” contínuo.

Essas políticas têm nomes — política de uso justo, política de uso aceitável, FUP. O padrão é o mesmo: “ilimitado” na página de preços, restrições nas entrelinhas. A definição de “uso excessivo” varia por provedor e costuma ser vaga o suficiente para que cargas de trabalho legítimas acionem penalidades. Se você está fazendo scraping de catálogos de produtos, monitorando preços em milhares de páginas ou rodando automação que gera centenas de gigabytes por mês, você vai atingir esses limites. O rótulo “ilimitado” perde o sentido no momento em que uma cláusula de uso justo é ativada.

Como a FineProxy faz diferente

A FineProxy não monitora o seu consumo de tráfego. Não há medidor rastreando quantos gigabytes passam pelos seus proxies. Não há limite onde as velocidades caem, as sessões são restringidas ou você é movido silenciosamente para um plano com cobrança por consumo. Um proxy de dados ilimitados da FineProxy significa exatamente isso — sem limites de dados, sem rastreamento de volume, sem penalidades por uso intenso.

O que a FineProxy possui são dois parâmetros de infraestrutura, publicados abertamente nos termos de serviço, projetados para manter o desempenho consistente para todos os clientes na rede compartilhada:

Alocação de largura de banda por serviço. Cada plano possui um limite máximo de largura de banda baseado no tamanho do seu pacote de IPs, publicado nos termos de serviço. Um pacote de 300 IPs oferece até 100 Mbps agregados. Escale para 3.000 IPs e o teto sobe para 500 Mbps. A partir de 5.000 IPs são 1,5 Gbps, e pacotes acima de 25.000 IPs recebem até 5 Gbps. Esses são tetos de largura de banda por serviço, não por IP — todo o seu pacote compartilha a alocação. A largura de banda cresce junto com o tamanho do pacote porque pacotes maiores utilizam proporcionalmente mais capacidade de servidor. Isso não é throttling.

Não existe “modo lento” de velocidade — seu tráfego flui na taxa que a conexão suporta, até o teto do nível contratado. A diferença em relação ao uso justo: esses níveis são fixos desde o momento da compra do plano. Eles não diminuem após você usar uma certa quantidade de dados. No primeiro dia e no trigésimo dia, o teto é o mesmo.

Limites de conexões simultâneas por serviço. Cada pacote também possui um número máximo de conexões simultâneas, publicado nos termos de serviço. Um pacote de 999 IPs permite até 1.500 conexões simultâneas. De 1.000 a 4.999 IPs, o limite é 3× a quantidade de IPs. De 5.000 a 14.999 IPs é 2×, e acima de 15.000 IPs é 1×. Se você exceder temporariamente o limite, o serviço entra em um breve modo lento (uma conexão por IP) por 5 a 60 minutos dependendo da frequência, e depois retorna automaticamente ao normal. Isso evita que um único cliente sature os recursos do servidor em detrimento dos demais. Se o seu fluxo de trabalho realmente precisar de mais conexões, você pode adquirir capacidade adicional — é um parâmetro de infraestrutura configurável, não uma punição.

Observe o que está ausente em ambas as listas: qualquer menção a gigabytes consumidos. Os limites da FineProxy são sobre velocidade de largura de banda e quantidade de conexões — capacidade de infraestrutura, não volume de dados. Transfira 100 GB ou 100 TB pelos seus proxies em um mês, e os termos não mudam. Não há taxa de excedente, não há desaceleração progressiva, nem um e-mail dizendo “você foi sinalizado por uso excessivo”.

Por que a precificação fixa por IP torna o ilimitado real

A cobrança por gigabyte cria um conflito estrutural. Quanto mais tráfego você gera, mais o provedor fatura — mas também mais largura de banda precisa fornecer. Em determinado ponto, a margem desaparece, e então vem o throttling. Todo o modelo de política de uso justo existe para proteger a economia do provedor, não a experiência do cliente.

A FineProxy cobra por IP, não por gigabyte. A lógica econômica é diferente: uma vez que o IP é provisionado no servidor, o custo marginal do tráfego adicional é mínimo. Largura de banda de datacenter na escala em que a FineProxy opera (mais de 100.000 IPs próprios, servidores AMD EPYC, canais agregados de 80 Gbps) custa uma fração do que provedores com cobrança por GB repassam aos clientes. Não há incentivo financeiro para reduzir sua velocidade.

Essa também é a razão pela qual proxies datacenter e ISP são a escolha natural para planos verdadeiramente ilimitados. Proxies residenciais roteiam o tráfego por dispositivos de consumidores com largura de banda limitada — os provedores simplesmente não conseguem oferecer throughput irrestrito em larga escala, e é por isso que todo plano residencial “ilimitado” vem com políticas de uso justo. Proxies datacenter e ISP rodam em hardware de servidor dedicado com uplinks de nível empresarial. A capacidade existe. A questão é se o provedor a repassa para você ou a esconde atrás de uma FUP.

Quais tarefas se beneficiam de tráfego verdadeiramente ilimitado

Scraping em larga escala. Catálogos de produtos, resultados de busca, listagens imobiliárias — tarefas que geram centenas de gigabytes por mês. Em um plano por GB, o custo cresce de forma imprevisível. No plano de tarifa fixa da FineProxy, o valor permanece o mesmo, seja para 100 GB ou 10 TB.

Monitoramento contínuo. Rastreamento de preços, verificação de anúncios, monitoramento de ranking SEO — operações 24/7 que nunca param de gerar tráfego. Cobrança por GB transforma o monitoramento contínuo em um problema orçamentário. A tarifa fixa torna tudo previsível.

Mídia e downloads. Testes de streaming, downloads de arquivos grandes, verificação de entrega de conteúdo. Essas tarefas são naturalmente pesadas em largura de banda. Um proxy que faz throttling após 50 GB é inútil para elas.