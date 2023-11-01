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Proxy para Twitter (X)

Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para X.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPRecomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs ISP estáticos para X contas
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu X serviço de proxy
  • Exporte meu X lista de proxies como JSON
  • Mostre o locations disponível para ISP proxies para X
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu X serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Eu uso os proxies da fineproxy.org para as redes sociais, garantindo o anonimato e evitando bloqueios de contas. São confiáveis, eficientes e fáceis de usar, proporcionando um desempenho estável. Uma avaliação gratuita para novos utilizadores tornaria o serviço ainda melhor e atrairia mais clientes. Os proxies da fineproxy.org também são compatíveis com várias plataformas e oferecem ótima velocidade e segurança. Seja para uso pessoal ou empresarial, este serviço é altamente recomendado pela sua qualidade e funcionalidade.

Alexsander123SaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Trabalho com a FineProxy.org há mais de dois anos e posso dizer, com toda a honestidade, que é o fornecedor mais estável com que já trabalhei. Giro mais de uma dúzia de contas de redes sociais e cada uma precisa de um IP dedicado. Nunca encontrei um bloqueio devido a um endereço incluído numa lista negra. A disponibilidade do servidor ronda os 99.9%, o que é crucial durante campanhas de marketing automatizadas. A velocidade é mais do que satisfatória e os dados fluem sem lentidões incómodas nas horas de ponta. O painel de gestão é intuitivo e a lista de proxies é atualizada em tempo real. FineProxy é sinónimo de tranquilidade.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

Um serviço muito conveniente para aqueles que precisam de proxies sem configuração complicada. Tudo começa rapidamente, há vários países disponíveis, e uma seleção decente de planos. Eu usei o proxy para análise e trabalho de automação e estava completamente satisfeito com os resultados

EvgeniyDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Fornecem APIs para os utilizadores obterem proxies a partir do seu site. Embora o apoio ao cliente não falasse inglês muito bem, esforçou-se bastante para me ajudar. Também disponibilizam a troca de IP após sete dias.

Anonymous UserTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

mais do que satisfeito é um bom serviço Eu tenho o pacote europeu e estou fazendo bem a velocidade muito obrigado muito muito eu vou dar-lhe 5 estrelas obrigado

Johan GtPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Como saber se fui shadowbanido?Pesquise seus posts

Pesquise seus posts recentes estando deslogado — se eles não aparecerem, provavelmente você está shadowbanido. Ferramentas como Shadowban Test ou Circleboom fazem essa verificação automaticamente. Shadowbans acontecem quando o algoritmo detecta comportamento semelhante a spam: postar rápido demais, seguir/deixar de seguir em massa ou conteúdo idêntico em várias contas. Geralmente são temporários se você parar com o comportamento que os acionou.

Proxies datacenter são seguros para contas no X?Para gerenciar contas

Para gerenciar contas e publicar — arriscado. A plataforma sinaliza ativamente faixas de IP de datacenter durante logins e interações. Para chamadas de API por endpoints autenticados — sem problema. A plataforma trata o tráfego de API autenticado de forma diferente das sessões de navegador.

Quantas contas posso rodar com segurança por IP?Uma

Uma. Qualquer conta a mais e a plataforma faz a vinculação entre elas. Até mesmo fazer login em uma segunda conta “só para verificar algo” a partir do mesmo endereço já cria uma conexão. Se você gerencia 20 contas, precisa de 20 IPs separados com 20 perfis de navegador distintos.

É possível fazer scraping do X sem pagar pelo acesso à API?Tecnicamente

Tecnicamente sim, mas é caro de outra forma. A plataforma atualiza suas defesas a cada 2 a 4 semanas, quebrando scrapers regularmente. Tokens de visitante expiram e são vinculados ao IP. Você vai gastar mais horas de engenharia mantendo um scraper do que gastaria com o acesso Basic da API ($200/mês para 10.000 posts).

Qual é a forma mais barata de escalar no X?Para publicar: os

Para publicar: os próprios limites da plataforma (2.400 tweets/dia por conta) são generosos o suficiente para a maioria dos casos de uso. Proxies permitem que você opere múltiplas contas, cada uma dentro desses limites. Para leitura de dados: o nível gratuito da API (1.500 posts/mês) mais alguns IPs dedicados cobrem monitoramento leve. Para volume sério, o nível Basic a $200/mês mais uma configuração de proxy para API é o caminho mais custo-eficiente.

Posso usar várias chaves de API gratuitas em vez de pagar por um plano superior?Sim

Sim, e é a forma mais prática de economizar com custos de API. Cada chave gratuita dá direito a 1.500 posts por mês. Dez chaves em dez proxies datacenter separados — são 15.000 posts de graça, mais do que o plano Basic a $200/mês. Chamadas de API são servidor-a-servidor, então IPs de datacenter funcionam perfeitamente aqui. O fator limitante é a aprovação da conta desenvolvedor do X — cada chave precisa de uma conta própria com verificação por telefone, então escalar para centenas exige esforço. Mas mesmo 10 a 20 chaves gratuitas cobrem o que a maioria das equipes precisa.

Guia

Para que você realmente precisa de proxies no X

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Três motivos levam as pessoas ao tema de proxy para X (Twitter): gerenciar múltiplas contas, extrair dados pela API e obter acesso onde a plataforma está bloqueada. Cada caso tem suas próprias regras, e o tipo errado de proxy pode resultar em banimento mais rápido do que não usar proxy nenhum.

Gerenciar múltiplas contas

O X permite oficialmente até 10 contas por usuário, mas no momento em que você faz login em várias a partir do mesmo IP, a plataforma as vincula. Uma é sinalizada — todas as contas conectadas ficam em risco. Para equipes de SMM que gerenciam mais de 30 perfis, isso é um problema sério.

Cada conta precisa do seu próprio endereço IP. Mas isso é só metade do problema — o X também rastreia fingerprints do navegador, cookies, configurações de fuso horário e padrões de comportamento. Um proxy sem isolamento de sessão é como trancar a porta da frente e deixar a janela aberta. Navegadores antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) criam um ambiente separado por conta. O proxy cuida do IP, o navegador cuida de todo o resto.

Para trabalho com contas, proxies ISP são a escolha mais segura. A plataforma é agressiva ao sinalizar faixas de IP de datacenter durante logins. Endereços ISP vêm de provedores reais e parecem conexões residenciais normais. Os limites de atividade continuam valendo por conta, independentemente do proxy: 2.400 tweets por dia, 400 follows, 1.000 likes. Ultrapasse esses números e você vai levar um shadowban — seus posts param de aparecer na busca e nos feeds de hashtags, mas você não recebe nenhuma notificação. Você simplesmente se torna invisível.

Acesso via API

O X encerrou o acesso gratuito à API em fevereiro de 2023. Os preços atuais:

  • Free: 1.500 posts/mês (leitura), 50 tweets/dia (escrita). Mal dá para testes.
  • Basic ($200/mês): 10.000 posts/mês.
  • Pro ($5.000/mês): 1 milhão de posts/mês.
  • Enterprise ($42.000+/mês): 50 milhões+.

Os limites de taxa são por aplicativo e por janela de 15 minutos. Se você está rodando múltiplos apps ou precisa de maior throughput, distribuir chamadas entre várias chaves de API — cada uma em seu próprio proxy dedicado — multiplica sua capacidade efetiva. Um proxy de API que faz rotação entre chaves cuida disso automaticamente. Como as chamadas de API são servidor-a-servidor, proxies datacenter funcionam bem aqui — a plataforma não sinaliza o tipo de IP em requisições de API autenticadas.

Scraping — do jeito difícil

Fazer scraping do X sem a API é uma batalha constante. A plataforma lança atualizações defensivas a cada 2–4 semanas que quebram scrapers existentes. Os guest tokens são vinculados ao IP e expiram a cada poucas horas. Os endpoints GraphQL mudam seus IDs regularmente. O TLS fingerprinting detecta navegadores headless. E IPs de datacenter são bloqueados quase imediatamente para acessos não autenticados.

Manter um scraper próprio exige de 10 a 15 horas por mês de trabalho contínuo. Para a maioria das equipes, pagar pelo acesso à API ou usar um serviço gerenciado de scraping custa menos do que o tempo de engenharia investido.

Acessar onde o serviço está bloqueado

Em alguns países e em redes restritas (escolas, escritórios), o X é bloqueado no nível do firewall. Um proxy roteia seu tráfego por um endereço diferente, e o filtro nunca enxerga a conexão com a plataforma. Para acesso desbloqueado ao Twitter, até um proxy HTTP simples com o host e a porta corretos resolve — o bloqueio está do lado da rede, não do X. Você pode usar a interface web do Twitter em x.com por qualquer navegador com as configurações de proxy definidas.

O melhor proxy para acessar o Twitter depende da sua tarefa: proxies ISP para gerenciamento de contas, proxies datacenter para trabalho com API e qualquer um dos dois tipos para desbloquear o Twitter em redes restritas.