Proxy para Twitter (X)

Três motivos levam as pessoas ao tema de proxy para X (Twitter): gerenciar múltiplas contas, extrair dados pela API e obter acesso onde a plataforma está bloqueada. Cada caso tem suas próprias regras, e o tipo errado de proxy pode resultar em banimento mais rápido do que não usar proxy nenhum.

Gerenciar múltiplas contas

O X permite oficialmente até 10 contas por usuário, mas no momento em que você faz login em várias a partir do mesmo IP, a plataforma as vincula. Uma é sinalizada — todas as contas conectadas ficam em risco. Para equipes de SMM que gerenciam mais de 30 perfis, isso é um problema sério.

Cada conta precisa do seu próprio endereço IP. Mas isso é só metade do problema — o X também rastreia fingerprints do navegador, cookies, configurações de fuso horário e padrões de comportamento. Um proxy sem isolamento de sessão é como trancar a porta da frente e deixar a janela aberta. Navegadores antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) criam um ambiente separado por conta. O proxy cuida do IP, o navegador cuida de todo o resto.

Para trabalho com contas, proxies ISP são a escolha mais segura. A plataforma é agressiva ao sinalizar faixas de IP de datacenter durante logins. Endereços ISP vêm de provedores reais e parecem conexões residenciais normais. Os limites de atividade continuam valendo por conta, independentemente do proxy: 2.400 tweets por dia, 400 follows, 1.000 likes. Ultrapasse esses números e você vai levar um shadowban — seus posts param de aparecer na busca e nos feeds de hashtags, mas você não recebe nenhuma notificação. Você simplesmente se torna invisível.

Acesso via API

O X encerrou o acesso gratuito à API em fevereiro de 2023. Os preços atuais:

Free: 1.500 posts/mês (leitura), 50 tweets/dia (escrita). Mal dá para testes.

Basic ($200/mês): 10.000 posts/mês.

Pro ($5.000/mês): 1 milhão de posts/mês.

Enterprise ($42.000+/mês): 50 milhões+.

Os limites de taxa são por aplicativo e por janela de 15 minutos. Se você está rodando múltiplos apps ou precisa de maior throughput, distribuir chamadas entre várias chaves de API — cada uma em seu próprio proxy dedicado — multiplica sua capacidade efetiva. Um proxy de API que faz rotação entre chaves cuida disso automaticamente. Como as chamadas de API são servidor-a-servidor, proxies datacenter funcionam bem aqui — a plataforma não sinaliza o tipo de IP em requisições de API autenticadas.

Scraping — do jeito difícil

Fazer scraping do X sem a API é uma batalha constante. A plataforma lança atualizações defensivas a cada 2–4 semanas que quebram scrapers existentes. Os guest tokens são vinculados ao IP e expiram a cada poucas horas. Os endpoints GraphQL mudam seus IDs regularmente. O TLS fingerprinting detecta navegadores headless. E IPs de datacenter são bloqueados quase imediatamente para acessos não autenticados.

Manter um scraper próprio exige de 10 a 15 horas por mês de trabalho contínuo. Para a maioria das equipes, pagar pelo acesso à API ou usar um serviço gerenciado de scraping custa menos do que o tempo de engenharia investido.

Acessar onde o serviço está bloqueado

Em alguns países e em redes restritas (escolas, escritórios), o X é bloqueado no nível do firewall. Um proxy roteia seu tráfego por um endereço diferente, e o filtro nunca enxerga a conexão com a plataforma. Para acesso desbloqueado ao Twitter, até um proxy HTTP simples com o host e a porta corretos resolve — o bloqueio está do lado da rede, não do X. Você pode usar a interface web do Twitter em x.com por qualquer navegador com as configurações de proxy definidas.