НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Прокси для Twitter (X)

Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для X.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 статических ISP IP для аккаунтов X
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для X
  • Экспортируйте список прокси для X в JSON
  • Покажите доступные локации ISP-прокси для X
  • Покажите статус и данные об оплате по прокси для X
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

API и доступ агента

Уже некоторое время использую прокси от Fineproxy.org вместе с Debank API — впечатления исключительно положительные. Соединение стабильное, никаких перебоев, IP не блокируются, а скорость на высоком уровне. Это особенно важно, когда дело касается сбора данных из DeFi — любые задержки могут стоить времени и точности

FanisВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Локации и запас

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь сервисом FineProxy уже несколько месяцев, и это лучший выбор для работы с прокси! Высокая скорость, стабильное соединение и большой выбор локаций. Поддержка клиентов всегда на высоте — оперативно отвечают и помогают решить любые вопросы. Цены радуют, особенно в сравнении с аналогами. Рекомендую всем, кто ищет надежные и качественные прокси-сервисы

МаксимВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Как понять, что попал под теневой бан?Поищите свои недавние

Поищите свои недавние посты, выйдя из аккаунта. Если они не появляются — скорее всего теневой бан. Инструменты вроде Shadowban Test или Circleboom проверяют автоматически. Теневой бан срабатывает, когда алгоритм видит спам-подобное поведение: слишком быстрый постинг, массовые подписки/отписки, одинаковый контент на разных аккаунтах. Обычно проходит сам, если прекратить то, что вызвало срабатывание.

Датацентр прокси безопасны для аккаунтов X?Для ведения аккаунтов

Для ведения аккаунтов и постинга — рискованно. Платформа помечает датацентр диапазоны при входе и взаимодействии. Для API-запросов через авторизованные ключи — нормально. Авторизованный API-трафик обрабатывается иначе, чем браузерные сессии.

Сколько аккаунтов можно вести с одного IP?Один

Один. Больше — и платформа их свяжет. Даже если зашли во второй аккаунт "просто проверить" с того же адреса — связь создана. 20 аккаунтов — это 20 отдельных IP и 20 отдельных профилей браузера.

Можно парсить X без оплаты API?Технически

Технически можно, но обходится дорого по-другому. Защита обновляется каждые 2-4 недели и ломает парсеры. Гостевые токены истекают и привязаны к IP. На поддержку парсера уйдёт больше часов разработчика, чем стоит Basic API ($200/мес за 10 000 постов).

Какой самый бюджетный способ масштабироваться на X?Для постинга: лимиты

Для постинга: лимиты самой платформы (2 400 твитов/день на аккаунт) достаточно щедрые. Прокси позволяют вести несколько аккаунтов, каждый в рамках этих лимитов. Для чтения данных: бесплатный API (1 500 постов/месяц) плюс пара выделенных IP хватает на лёгкий мониторинг. Для серьёзных объёмов Basic за $200/месяц с прокси-ротатором — самый выгодный путь.

Можно использовать несколько бесплатных API-ключей вместо платного тарифа?Да

Да, и это самый практичный способ сэкономить на API. Каждый бесплатный ключ даёт 1 500 постов в месяц на чтение. Десять ключей на десяти отдельных датацентр прокси — это 15 000 постов бесплатно, больше чем Basic за $200/мес. API-запросы идут между серверами, поэтому датацентр IP тут подходят идеально. Ограничивающий фактор — одобрение developer-аккаунта на X: для каждого ключа нужен отдельный аккаунт с подтверждением по телефону, поэтому масштабировать до сотен сложно. Но даже 10-20 бесплатных ключей закрывают потребности большинства команд.

Гайд

Зачем нужны прокси для X и когда без них не обойтись

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Есть три причины, по которым ищут прокси сервера для Твиттера (Х): работа с несколькими аккаунтами, доступ к API на объёмах, и разблокировка там, где платформа закрыта. У каждой задачи свои правила, и неправильный тип прокси может привести к бану быстрее, чем его отсутствие.

Мультиаккаунты

X официально разрешает до 10 аккаунтов на пользователя, но стоит зайти в несколько с одного IP — платформа их связывает. Один попал под проверку — все связанные аккаунты под угрозой. Для SMM-команд, которые ведут 30+ профилей, это серьёзная проблема.

Каждому аккаунту нужен свой адрес. Но это только половина дела — X также отслеживает отпечатки браузера, куки, часовой пояс и поведение. Прокси без изоляции сессий — всё равно что запереть дверь, но оставить окно открытым. Антидетект-браузеры (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) создают отдельное окружение на каждый аккаунт. Прокси отвечает за IP, браузер — за всё остальное.

Для работы с аккаунтами ISP прокси безопаснее. Платформа активно помечает датацентр диапазоны при входе. ISP адреса выданы реальными провайдерами и выглядят как обычные домашние подключения. Лимиты активности работают на каждый аккаунт независимо от прокси: 2 400 твитов в день, 400 подписок, 1 000 лайков. Превысите — получите теневой бан. Ваши посты перестанут появляться в поиске и хэштегах, но уведомления об этом не будет. Просто станете невидимым.

API-доступ

X закрыл бесплатный доступ к API в феврале 2023. Текущие цены:

  • Free: 1 500 постов/месяц (чтение), 50 твитов/день (запись). Хватает только на тесты.
  • Basic ($200/мес): 10 000 постов/месяц.
  • Pro ($5 000/мес): 1 миллион постов/месяц.
  • Enterprise (от $42 000/мес): 50 миллионов+.

Лимиты считаются на приложение и на 15-минутные окна. Если нужна большая пропускная способность, можно распределить вызовы по нескольким API-ключам, каждый через свой выделенный прокси. Прокси-ротатор перебирает ключи автоматически. Поскольку API-запросы идут между серверами, датацентр прокси тут подходят — для авторизованных API-запросов тип IP не проверяется.

Парсинг — сложный путь

Парсить X без API — постоянная борьба. Платформа обновляет защиту каждые 2-4 недели, ломая существующие парсеры. Гостевые токены привязаны к IP и истекают за несколько часов. GraphQL-запросы регулярно меняют свои идентификаторы. TLS-фингерпринтинг ловит headless-браузеры. А датацентр IP банятся почти мгновенно для неавторизованного доступа.

На поддержку самодельного парсера уходит 10-15 часов в месяц. Для большинства команд API-доступ или готовый сервис обходятся дешевле, чем время разработчика.

Доступ там, где платформа заблокирована

В ряде регионов и в закрытых сетях (учебные заведения, офисы) X заблокирован на уровне файрвола. Прокси направляет трафик через другой адрес — фильтр не видит подключения к платформе. Для доступа достаточно даже простого HTTP-прокси с нужным адресом и портом — блокировка на стороне сети, а не на стороне X. Веб-интерфейс на x.com работает через любой браузер с настроенным прокси.

Какой прокси выбрать — зависит от задачи: ISP прокси для аккаунтов, датацентр прокси для API, и любой из них для разблокировки доступа.