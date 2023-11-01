Прокси для Twitter (X)

Есть три причины, по которым ищут прокси сервера для Твиттера (Х): работа с несколькими аккаунтами, доступ к API на объёмах, и разблокировка там, где платформа закрыта. У каждой задачи свои правила, и неправильный тип прокси может привести к бану быстрее, чем его отсутствие.
Мультиаккаунты
X официально разрешает до 10 аккаунтов на пользователя, но стоит зайти в несколько с одного IP — платформа их связывает. Один попал под проверку — все связанные аккаунты под угрозой. Для SMM-команд, которые ведут 30+ профилей, это серьёзная проблема.
Каждому аккаунту нужен свой адрес. Но это только половина дела — X также отслеживает отпечатки браузера, куки, часовой пояс и поведение. Прокси без изоляции сессий — всё равно что запереть дверь, но оставить окно открытым. Антидетект-браузеры (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) создают отдельное окружение на каждый аккаунт. Прокси отвечает за IP, браузер — за всё остальное.
Для работы с аккаунтами ISP прокси безопаснее. Платформа активно помечает датацентр диапазоны при входе. ISP адреса выданы реальными провайдерами и выглядят как обычные домашние подключения. Лимиты активности работают на каждый аккаунт независимо от прокси: 2 400 твитов в день, 400 подписок, 1 000 лайков. Превысите — получите теневой бан. Ваши посты перестанут появляться в поиске и хэштегах, но уведомления об этом не будет. Просто станете невидимым.
API-доступ
X закрыл бесплатный доступ к API в феврале 2023. Текущие цены:
- Free: 1 500 постов/месяц (чтение), 50 твитов/день (запись). Хватает только на тесты.
- Basic ($200/мес): 10 000 постов/месяц.
- Pro ($5 000/мес): 1 миллион постов/месяц.
- Enterprise (от $42 000/мес): 50 миллионов+.
Лимиты считаются на приложение и на 15-минутные окна. Если нужна большая пропускная способность, можно распределить вызовы по нескольким API-ключам, каждый через свой выделенный прокси. Прокси-ротатор перебирает ключи автоматически. Поскольку API-запросы идут между серверами, датацентр прокси тут подходят — для авторизованных API-запросов тип IP не проверяется.
Парсинг — сложный путь
Парсить X без API — постоянная борьба. Платформа обновляет защиту каждые 2-4 недели, ломая существующие парсеры. Гостевые токены привязаны к IP и истекают за несколько часов. GraphQL-запросы регулярно меняют свои идентификаторы. TLS-фингерпринтинг ловит headless-браузеры. А датацентр IP банятся почти мгновенно для неавторизованного доступа.
На поддержку самодельного парсера уходит 10-15 часов в месяц. Для большинства команд API-доступ или готовый сервис обходятся дешевле, чем время разработчика.
Доступ там, где платформа заблокирована
В ряде регионов и в закрытых сетях (учебные заведения, офисы) X заблокирован на уровне файрвола. Прокси направляет трафик через другой адрес — фильтр не видит подключения к платформе. Для доступа достаточно даже простого HTTP-прокси с нужным адресом и портом — блокировка на стороне сети, а не на стороне X. Веб-интерфейс на x.com работает через любой браузер с настроенным прокси.
Какой прокси выбрать — зависит от задачи: ISP прокси для аккаунтов, датацентр прокси для API, и любой из них для разблокировки доступа.