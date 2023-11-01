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HTTP прокси

Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф HTTP-прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 3 000 серверных IP с HTTP в Европе
  • Экспортируйте список HTTP-прокси в JSON
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего HTTP-прокси
  • Покажите статус и данные об оплате по тарифам HTTP-прокси
  • Обновите список HTTP-прокси, когда снова будет доступна бесплатная замена IP
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Ваш прокси-сервис отличный! Высокая скорость, стабильное соединение, простая настройка и надежная анонимность. Помогли обойти блокировки и защитить данные.

AndreeDieg, Более 2 лет назадК источнику

Fineproxy.org представляет весь спектр прокси-услуг с замечательной скоростью и надежностью. Удобный интерфейс сайта и оперативная команда поддержки. Цены выше средних, но это инвестиция в качество. Я доволен что пользуюсь их услугами.

МатвейВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

API и доступ агента

Уже некоторое время использую прокси от Fineproxy.org вместе с Debank API — впечатления исключительно положительные. Соединение стабильное, никаких перебоев, IP не блокируются, а скорость на высоком уровне. Это особенно важно, когда дело касается сбора данных из DeFi — любые задержки могут стоить времени и точности

FanisВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.

FanisDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Чем HTTP прокси отличается от HTTPS прокси?HTTP прокси

HTTP прокси обрабатывает незашифрованный веб-трафик — прокси видит и может взаимодействовать с полным запросом и ответом. HTTPS прокси устанавливает зашифрованный туннель между вашим устройством и целевым сайтом через метод CONNECT — прокси ретранслирует шифрованные данные, не видя содержимого. У FineProxy каждый IP также несёт индивидуальный SSL-сертификат, который шифрует подключение от вашего устройства к самому прокси, защищая ваши учётные данные и метаданные запроса на первом участке.

Безопасны ли бесплатные списки HTTP прокси?Нет

Нет. Академическое исследование, проанализировавшее 640 000+ бесплатных прокси за 30 месяцев, обнаружило, что почти 17 000 из них активно модифицировали проходящий трафик — внедряли рекламу, перенаправляли запросы или подменяли файлы вредоносным ПО. Около 10% рабочих бесплатных прокси перехватывают TLS-трафик или собирают учётные данные. А 92% адресов из списков просто не работают. Платный сервис от провайдера с собственной инфраструктурой — это не просто быстрее и надёжнее, это принципиально безопаснее.

Что означает «элитная анонимность»?Прокси удаляет все

Прокси удаляет все заголовки, которые могли бы выдать его присутствие. Прозрачные прокси отправляют ваш реальный IP в X-Forwarded-For. Анонимные прокси скрывают IP, но оставляют Via и другие заголовки. Элитные прокси убирают всё — целевой сайт видит обычное подключение без признаков прокси. FineProxy работает на элитном уровне на всех типах прокси.

Когда использовать HTTP, а когда SOCKS5?Для всего веб-ориентированного

Для всего веб-ориентированного — парсинг, браузерные сессии, API-запросы, управление аккаунтами — HTTP проще и совместимее. Его нативно поддерживает каждый инструмент. Для не-веб трафика (игры, VoIP, торренты, нестандартные протоколы) или когда нужна поддержка UDP и удалённый DNS-резолв, используйте SOCKS5. FineProxy поддерживает оба на каждом прокси, поэтому менять продукт не нужно.

Сколько прокси нужно для парсинга?Зависит от цели

Зависит от цели и объёма. Для незащищённых сайтов в умеренном темпе 50-100 IP достаточно для нескольких тысяч страниц в день. Для защищённых целей или масштабного сбора — сотни и тысячи IP, чтобы плотность запросов на каждый адрес оставалась низкой. FineProxy продаёт поштучно и оптом со скидками за объём.

Можно ли использовать один прокси для HTTP и SOCKS5?Да

Да. Каждый прокси FineProxy — выделенный, серверный или ISP — поддерживает HTTP, HTTPS и SOCKS5 на одном IP-адресе. Без дополнительной платы, без отдельного тарифа.

Гайд

HTTP прокси: протокол, который ваш браузер уже понимает

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Каждый веб-запрос вашего браузера использует HTTP. Когда вы добавляете HTTP прокси в цепочку, трафик проходит через сервер, который нативно понимает этот протокол — он может прочитать запрос, направить его к нужному адресу и вернуть ответ. Без промежуточных слоёв, без конвертации протоколов, просто прямая обработка языка, на котором работает веб.

Именно поэтому HTTP остаётся самым широко поддерживаемым протоколом прокси. Каждый браузер, каждый фреймворк для парсинга, каждый инструмент автоматизации, каждая операционная система имеют встроенную поддержку HTTP прокси. Настройка — одна строка: IP-адрес и порт.

Как HTTP прокси обрабатывает трафик

Для обычных HTTP-запросов прокси получает полный URL, забирает контент с целевого сервера и возвращает его вам. Прокси видит всё — заголовки, контент, куки — потому что HTTP-трафик по умолчанию не зашифрован.

Для HTTPS-трафика процесс меняется. Браузер отправляет прокси запрос CONNECT с указанием хоста и порта. Прокси открывает TCP-туннель к этому хосту, и дальше просто ретранслирует зашифрованные байты в обе стороны. Содержимое ему недоступно — он видит только факт соединения между вами и целью.

Это двойное поведение важно понимать. HTTP прокси имеет полную видимость. HTTPS становится слепым ретранслятором. Оба режима полезны в зависимости от задачи.

Уровни анонимности: что ваш прокси рассказывает о вас

Не все HTTP прокси защищают одинаково. Индустрия делит их на три уровня, и разница существеннее, чем многим кажется.

Прозрачные прокси передают ваш запрос, но включают ваш реальный IP-адрес в заголовок X-Forwarded-For. Целевой сайт знает, кто вы и что вы за прокси. Для задач, требующих приватности, они бесполезны — их назначение: корпоративное кеширование и фильтрация контента.

Анонимные прокси скрывают ваш реальный IP, но сообщают о своём присутствии. Заголовки вроде Via или X-Forwarded-For содержат информацию о прокси. Сайт не знает ваш адрес, но знает, что прокси задействован. Исследования показывают, что 78% таких подключений определяются только по анализу заголовков (litport.net).

Элитные (высокоанонимные) прокси удаляют все заголовки, связанные с прокси. Целевой сайт видит чистое подключение без следов проксирования. Ваш реальный IP скрыт, присутствие прокси невидимо на уровне HTTP-заголовков.

Рабочие HTTP прокси сервера FineProxy работают на элитном уровне. Никаких X-Forwarded-For, Via, Proxy-Connection в проходящем трафике. Когда сайт анализирует ваш запрос, он видит стандартное подключение с IP-адреса прокси — и ничего больше.

Почему бесплатные списки HTTP прокси по-настоящему опасны

Поиск по запросу «бесплатный список HTTP прокси» даёт миллионы результатов. Соблазн понятен — зачем платить, когда тысячи адресов доступны бесплатно? Вот зачем.

Академическое исследование, проанализировавшее более 640 000 бесплатных прокси серверов за 30 месяцев, обнаружило, что 16 923 из них активно модифицировали проходящий контент (HAL/arxiv, 2024). Это не сбой — это намеренно. Операторы внедряют рекламу, перенаправляют трафик, подменяют скачиваемые файлы версиями с вредоносным ПО. То же исследование выявило 4 452 уязвимости на бесплатных IP, из которых 1 755 позволяли удалённо выполнять код на подключённых устройствах.

Отдельные исследования показали, что примерно 10% рабочих бесплатных прокси демонстрируют явно вредоносное поведение: перехват TLS (чтение зашифрованного трафика через поддельные сертификаты), внедрение рекламы и сбор учётных данных. 92% адресов из бесплатных списков вообще не работают — это мёртвые IP, которые просто тратят ваше время.

Платный HTTP прокси от провайдера, который владеет собственной инфраструктурой, исключает всё это. FineProxy не монетизирует ваш трафик — мы монетизируем сервис. Ваши данные проходят насквозь, нетронутые и незалогированные.

Когда HTTP — правильный протокол

HTTP прокси — выбор по умолчанию для веб-ориентированных задач. Парсинг, автоматизация браузера, API-запросы, SEO-мониторинг, верификация рекламы, управление аккаунтами через браузер — если задача идёт по HTTP или HTTPS, HTTP прокси справляется нативно с максимальной совместимостью и простейшей настройкой.

Для не-веб трафика — игры, VoIP, FTP, нестандартные TCP/UDP-протоколы — подходит SOCKS5. У FineProxy каждый прокси поддерживает оба варианта: HTTP, HTTPS (с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP для полного шифрования первого участка) и SOCKS5 с UDP. Один адрес, одна подписка, выбирайте протокол под задачу.

Что включает HTTP-прокси FineProxy

Каждый прокси обеспечивает элитную анонимность без утечки заголовков, безлимитный трафик на скорости до 500 Мбит/с и гибкую авторизацию через привязку по IP или логин/пароль — всё это доступно для выделенных, серверных и ISP-прокси. Вся сеть работает на собственной инфраструктуре и собственных IP-адресах в чистом ASN, который мы непрерывно мониторим через Spamhaus — ваш трафик проходит исключительно через оборудование, которое мы полностью контролируем от первого хопа до последнего.