О FineProxy

2011 Начало Выпускник технического вуза выбрал прокси вместо хостинга — меньше конкуренции, ниже порог входа, и бизнес, который можно вести самостоятельно. На старте один человек занимался всем: администрированием серверов, поддержкой и продажами.

Рост От десятков к сотням К проекту присоединился партнёр, который взял на себя привлечение клиентов — и база начала расти стремительно. Стратегия была простой, но эффективной: давать больше, чем конкуренты — сотни IP там, где другие предлагали тарифы всего на 5–10.

Масштаб Строим собственную инфраструктуру Мы заключили прямые серверные договоры в нескольких странах и в итоге запустили собственный датацентр. Это стало фундаментом сегодняшнего FineProxy: свои диапазоны IPv4, серверы и сети через прямые партнёрства с датацентрами — а не управляющая надстройка над чужими IP.