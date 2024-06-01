О FineProxy

Собственные IPv4 & ASN01
Провайдерский пул из наших собственных диапазонов — никаких перепроданных IP.
Компания
Прокси-инфраструктура уровня провайдера на своих диапазонах IP, серверах и сетях — без перепродажи чужих адресов.
Построено на собственная прокси-инфраструктура — собственные диапазоны IP, серверы и сети. Никаких перепроданных IP.
FineProxy предоставляет прокси с 2011 года. Мы управляем собственной инфраструктурой — включая диапазоны IPv4, серверы и сети — и работаем напрямую с датацентрами. Мы не реселлер и не надстройка над чужими IP. В нескольких странах мы работаем как официальный провайдер, предоставляя изолированную инфраструктуру с выделенными диапазонами IP для команд и бизнеса.
Провайдерский пул из наших собственных диапазонов — никаких перепроданных IP.
Серверы и сети под управлением на основе прямых договоров.
Статус лицензированного провайдера в нескольких странах.
Выделенные диапазоны IP для команд и бизнеса.
Выпускник технического вуза выбрал прокси вместо хостинга — меньше конкуренции, ниже порог входа, и бизнес, который можно вести самостоятельно. На старте один человек занимался всем: администрированием серверов, поддержкой и продажами.
К проекту присоединился партнёр, который взял на себя привлечение клиентов — и база начала расти стремительно. Стратегия была простой, но эффективной: давать больше, чем конкуренты — сотни IP там, где другие предлагали тарифы всего на 5–10.
Мы заключили прямые серверные договоры в нескольких странах и в итоге запустили собственный датацентр. Это стало фундаментом сегодняшнего FineProxy: свои диапазоны IPv4, серверы и сети через прямые партнёрства с датацентрами — а не управляющая надстройка над чужими IP.
Сегодня FineProxy охватывает техническую поддержку, разработку ПО и QA — команда базируется преимущественно в Европе и Азии. Партнёрская сеть приносит до 30% нашей выручки и обеспечивает от 7 до 10,5 миллионов прокси ежемесячно. Мы работаем во многих странах — в нескольких из них как официальный провайдер, с изолированной инфраструктурой и выделенными диапазонами IP.
Стабильные пулы, понятная производительность
С неизменно высоким уровнем доверия
Магистральные каналы 10–40 Гбит/с
Не реселлеры, уровень провайдера
Глобальная и отказоустойчивая архитектура
10–40 Гбит/с с возможностью апгрейда
Свяжитесь с FineProxy по телефону или электронной почте либо ознакомьтесь с регистрационными данными компании.