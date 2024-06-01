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Компания

О FineProxy

Прокси-инфраструктура уровня провайдера на своих диапазонах IP, серверах и сетях — без перепродажи чужих адресов.

Работаем с2011
ИнфраструктураСвоя, под нашим управлением

Построено на собственная прокси-инфраструктура — собственные диапазоны IP, серверы и сети. Никаких перепроданных IP.

FineProxy предоставляет прокси с 2011 года. Мы управляем собственной инфраструктурой — включая диапазоны IPv4, серверы и сети — и работаем напрямую с датацентрами. Мы не реселлер и не надстройка над чужими IP. В нескольких странах мы работаем как официальный провайдер, предоставляя изолированную инфраструктуру с выделенными диапазонами IP для команд и бизнеса.

Инфраструктура прежде всего

Чем мы отличаемся

Собственные IPv4 & ASN

01

Провайдерский пул из наших собственных диапазонов — никаких перепроданных IP.

Прямые контракты с датацентрами

02

Серверы и сети под управлением на основе прямых договоров.

Официальный провайдер

03

Статус лицензированного провайдера в нескольких странах.

Изолированная инфраструктура

04

Выделенные диапазоны IP для команд и бизнеса.

2011 — сегодня

Наш путь

  1. 2011

    Начало

    Выпускник технического вуза выбрал прокси вместо хостинга — меньше конкуренции, ниже порог входа, и бизнес, который можно вести самостоятельно. На старте один человек занимался всем: администрированием серверов, поддержкой и продажами.

  2. Рост

    От десятков к сотням

    К проекту присоединился партнёр, который взял на себя привлечение клиентов — и база начала расти стремительно. Стратегия была простой, но эффективной: давать больше, чем конкуренты — сотни IP там, где другие предлагали тарифы всего на 5–10.

  3. Масштаб

    Строим собственную инфраструктуру

    Мы заключили прямые серверные договоры в нескольких странах и в итоге запустили собственный датацентр. Это стало фундаментом сегодняшнего FineProxy: свои диапазоны IPv4, серверы и сети через прямые партнёрства с датацентрами — а не управляющая надстройка над чужими IP.

  4. Сегодня

    Полноценная команда

    Сегодня FineProxy охватывает техническую поддержку, разработку ПО и QA — команда базируется преимущественно в Европе и Азии. Партнёрская сеть приносит до 30% нашей выручки и обеспечивает от 7 до 10,5 миллионов прокси ежемесячно. Мы работаем во многих странах — в нескольких из них как официальный провайдер, с изолированной инфраструктурой и выделенными диапазонами IP.

Сеть в цифрах

Панель производительности FineProxy

Клиенты

>22 000В 69+ странах

Стабильные пулы, понятная производительность

Отзывы

>1 900На проверенных платформах

С неизменно высоким уровнем доверия

Месячный трафик

>1 500 ТБПропускная способность

Магистральные каналы 10–40 Гбит/с

Эксклюзивные IPv4

>100 000 IPСвои подсети / ASN

Не реселлеры, уровень провайдера

Серверы

>500Tier-III/IV датацентры

Глобальная и отказоустойчивая архитектура

Сетевые аплинки

≤40 Gbit/sна сервер

10–40 Гбит/с с возможностью апгрейда

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Контакты

Свяжитесь с FineProxy по телефону или электронной почте либо ознакомьтесь с регистрационными данными компании.

ТелефонUSA + 1 646 328-50-65ТелефонКанада + 1 647 84-651-50Электронная почтаsupport@fineproxy.orgЭлектронная почтаadmin@fineproxy.org
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