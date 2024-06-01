عن FineProxy

IPv4 & ASN مملوكة01
مجموعة عناوين بمستوى مزوّدي الخدمة من نطاقاتنا الخاصة — وليست عناوين IP مُعاد بيعها.
الشركة
بنية بروكسي بمستوى المزوّدين مبنية على نطاقات IP وخوادم وشبكات مملوكة — دون عناوين مُعاد بيعها.
مبنيّ على بنيتنا التحتية الخاصة للبروكسي — نطاقات IP وخوادم وشبكات مملوكة بالكامل. لا نعيد بيع عناوين IP مطلقاً.
تقدّم FineProxy خدمات البروكسي منذ عام 2011. نحن نُشغّل بنيتنا التحتية الخاصة — بما في ذلك نطاقات IPv4 والخوادم والشبكات — ونعمل مباشرةً مع مراكز البيانات. لسنا موزّعين ولا طبقة وسيطة فوق عناوين IP تابعة لغيرنا. في عدّة دول نعمل بصفة مزوّد رسمي، ونوفّر بنية تحتية معزولة مع نطاقات IP مخصصة للفرق والشركات.
مجموعة عناوين بمستوى مزوّدي الخدمة من نطاقاتنا الخاصة — وليست عناوين IP مُعاد بيعها.
خوادم وشبكات تُدار بموجب اتفاقيات مباشرة.
مزوّد مرخّص رسمياً في عدة دول.
نطاقات IP مخصصة للفرق والشركات.
خرّيج جامعة تقنية اختار مجال البروكسيات بدلاً من الاستضافة — منافسة أقل، وحاجز دخول أدنى، ومشروع يمكنه إدارته بشكل مستقل. في البدايات كان شخص واحد يتولّى كل شيء: إدارة الخوادم والدعم الفني والمبيعات.
انضم شريك لقيادة استقطاب العملاء، فنمت قاعدة العملاء بسرعة. كانت الاستراتيجية بسيطة لكنها فعّالة: تقديم قيمة تفوق ما يقدّمه المنافسون — مئات عناوين IP بينما كان الآخرون يعرضون خططاً لا تتجاوز 5–10 عناوين فقط.
أبرمنا اتفاقيات مباشرة لاستضافة الخوادم في عدة دول، ثم أطلقنا في نهاية المطاف مركز بياناتنا الخاص. وقد أرسى ذلك الأساس لما عليه FineProxy اليوم: نطاقات IPv4 وخوادم وشبكات مملوكة بالكامل من خلال شراكات مباشرة مع مراكز البيانات — وليس مجرد طبقة إدارة فوق عناوين IP يملكها آخرون.
تغطّي FineProxy اليوم الدعم الفني وتطوير البرمجيات وضمان الجودة، بفريق يتمركز بشكل رئيسي في أوروبا وآسيا. تُسهم شبكة الشركاء بنسبة تصل إلى 30% من إيراداتنا، وتوفّر ما بين 7 و10.5 ملايين بروكسي شهرياً. نعمل في العديد من الدول — كمزوّد رسمي في عدد منها، مع بنية تحتية معزولة ونطاقات IP مخصصة.
مجمّعات مستقرة وأداء يمكن التنبؤ به
رضا عملاء مرتفع باستمرار
وصلات رئيسية 10–40 Gbit/s لكل خادم
بدون وسطاء. مجمع بمستوى مزوّد الخدمة
توزيع عالمي بتصميم احتياطي متكرر
شرائح 10–40 Gbit/s، قابلة للترقية
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