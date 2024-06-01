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الشركة

عن FineProxy

بنية بروكسي بمستوى المزوّدين مبنية على نطاقات IP وخوادم وشبكات مملوكة — دون عناوين مُعاد بيعها.

نعمل منذ2011
البنية التحتيةمملوكة وتُشغَّل مباشرة

مبنيّ على بنيتنا التحتية الخاصة للبروكسي — نطاقات IP وخوادم وشبكات مملوكة بالكامل. لا نعيد بيع عناوين IP مطلقاً.

تقدّم FineProxy خدمات البروكسي منذ عام 2011. نحن نُشغّل بنيتنا التحتية الخاصة — بما في ذلك نطاقات IPv4 والخوادم والشبكات — ونعمل مباشرةً مع مراكز البيانات. لسنا موزّعين ولا طبقة وسيطة فوق عناوين IP تابعة لغيرنا. في عدّة دول نعمل بصفة مزوّد رسمي، ونوفّر بنية تحتية معزولة مع نطاقات IP مخصصة للفرق والشركات.

البنية التحتية أولاً

ما يميّزنا

IPv4 & ASN مملوكة

01

مجموعة عناوين بمستوى مزوّدي الخدمة من نطاقاتنا الخاصة — وليست عناوين IP مُعاد بيعها.

عقود مباشرة مع مراكز البيانات

02

خوادم وشبكات تُدار بموجب اتفاقيات مباشرة.

مزوّد رسمي

03

مزوّد مرخّص رسمياً في عدة دول.

بنية تحتية معزولة

04

نطاقات IP مخصصة للفرق والشركات.

2011 — اليوم

مسيرتنا

  1. 2011

    البداية

    خرّيج جامعة تقنية اختار مجال البروكسيات بدلاً من الاستضافة — منافسة أقل، وحاجز دخول أدنى، ومشروع يمكنه إدارته بشكل مستقل. في البدايات كان شخص واحد يتولّى كل شيء: إدارة الخوادم والدعم الفني والمبيعات.

  2. النمو

    من العشرات إلى المئات

    انضم شريك لقيادة استقطاب العملاء، فنمت قاعدة العملاء بسرعة. كانت الاستراتيجية بسيطة لكنها فعّالة: تقديم قيمة تفوق ما يقدّمه المنافسون — مئات عناوين IP بينما كان الآخرون يعرضون خططاً لا تتجاوز 5–10 عناوين فقط.

  3. نطاق واسع

    بناء بنيتنا التحتية الخاصة

    أبرمنا اتفاقيات مباشرة لاستضافة الخوادم في عدة دول، ثم أطلقنا في نهاية المطاف مركز بياناتنا الخاص. وقد أرسى ذلك الأساس لما عليه FineProxy اليوم: نطاقات IPv4 وخوادم وشبكات مملوكة بالكامل من خلال شراكات مباشرة مع مراكز البيانات — وليس مجرد طبقة إدارة فوق عناوين IP يملكها آخرون.

  4. اليوم

    فريق عمل متكامل

    تغطّي FineProxy اليوم الدعم الفني وتطوير البرمجيات وضمان الجودة، بفريق يتمركز بشكل رئيسي في أوروبا وآسيا. تُسهم شبكة الشركاء بنسبة تصل إلى 30% من إيراداتنا، وتوفّر ما بين 7 و10.5 ملايين بروكسي شهرياً. نعمل في العديد من الدول — كمزوّد رسمي في عدد منها، مع بنية تحتية معزولة ونطاقات IP مخصصة.

Network at a glance

لوحة أداء FineProxy

العملاء

>22,000في أكثر من 69 دولة

مجمّعات مستقرة وأداء يمكن التنبؤ به

تقييمات موثّقة

>1,900عبر منصات موثوقة

رضا عملاء مرتفع باستمرار

حركة البيانات الشهرية

>1500 TBإجمالي نقل البيانات

وصلات رئيسية 10–40 Gbit/s لكل خادم

عناوين IPv4 حصرية

>100,000 IPنطاقات و ASN خاصة بنا

بدون وسطاء. مجمع بمستوى مزوّد الخدمة

الخوادم

>500مراكز بيانات Tier-III/IV

توزيع عالمي بتصميم احتياطي متكرر

وصلات الشبكة

≤40 Gbit/sلكل مضيف

شرائح 10–40 Gbit/s، قابلة للترقية

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جهات الاتصال

Reach FineProxy by phone or email, or review our registered company information.

Phoneالولايات المتحدة الأمريكية + 1 646 328-50-65Phoneكندا + 1 647 84-651-50Emailsupport@fineproxy.orgEmailadmin@fineproxy.org
Company registration and addressesمعلومات مالية