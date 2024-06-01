عن FineProxy

2011 البداية خرّيج جامعة تقنية اختار مجال البروكسيات بدلاً من الاستضافة — منافسة أقل، وحاجز دخول أدنى، ومشروع يمكنه إدارته بشكل مستقل. في البدايات كان شخص واحد يتولّى كل شيء: إدارة الخوادم والدعم الفني والمبيعات.

النمو من العشرات إلى المئات انضم شريك لقيادة استقطاب العملاء، فنمت قاعدة العملاء بسرعة. كانت الاستراتيجية بسيطة لكنها فعّالة: تقديم قيمة تفوق ما يقدّمه المنافسون — مئات عناوين IP بينما كان الآخرون يعرضون خططاً لا تتجاوز 5–10 عناوين فقط.

نطاق واسع بناء بنيتنا التحتية الخاصة أبرمنا اتفاقيات مباشرة لاستضافة الخوادم في عدة دول، ثم أطلقنا في نهاية المطاف مركز بياناتنا الخاص. وقد أرسى ذلك الأساس لما عليه FineProxy اليوم: نطاقات IPv4 وخوادم وشبكات مملوكة بالكامل من خلال شراكات مباشرة مع مراكز البيانات — وليس مجرد طبقة إدارة فوق عناوين IP يملكها آخرون.