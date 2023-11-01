Taobao هي أكبر منصة تجارة إلكترونية في الصين، لكن الوصول إليها من خارج الصين يمثل تحديًا مستمرًا. تحظر المنصة بشكل صارم عناوين IP الأجنبية وخدمات VPN وأي اتصال لا يبدو صادرًا من مستخدم صيني عادي. إذا سبق وظهرت لك رسالة الخطأ “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — فأنت تعرف تمامًا ما يعنيه ذلك.
لماذا لا تعمل شبكات VPN العادية
لا تكتفي Taobao بفحص عنوان IP الخاص بك فحسب، بل تحلل المنصة أنماط حركة المرور وسلوك الاتصال وبصمات المتصفح. حتى لو اتصلت عبر خادم صيني، يمكن لـ Taobao في أغلب الأحيان اكتشاف أنك تستخدم VPN وحظر الوصول على أي حال.لهذا السبب تفشل خدمات VPN القياسية. فهي لم تُصمَّم لمنصات التجارة الإلكترونية ذات أنظمة الكشف المتطورة. أنت بحاجة إلى بروكسي لـ Taobao يوفر عناوين IP سكنية صينية نظيفة — عناوين تنتمي إلى مزودي إنترنت حقيقيين في الصين، وليس خوادم مراكز بيانات يتم حظرها فورًا.
ما الذي يعمل فعلاً
المفتاح هو أن تبدو كمستخدم صيني حقيقي. وهذا يعني:
- عناوين IP سكنية صينية. يجب أن يأتي اتصالك من عنوان IP صادر عن مزود إنترنت صيني. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تُحظر خلال ثوانٍ. أفضل إعداد بروكسي لـ Taobao يعتمد على عناوين IP سكنية أو عناوين هاتف محمول من المدن الصينية الكبرى.
- جلسات مستقرة. تتتبع Taobao جلستك من التصفح حتى إتمام الشراء. إذا تغيّر عنوان IP أثناء عملية الشراء، فمن المرجح أن تفقد سلة المشتريات أو يتم تفعيل فحص أمني. الجلسات الثابتة التي تحافظ على نفس عنوان IP لساعات (وليس دقائق) أمر ضروري.
- تطابق البصمات الرقمية. يجب أن تتوافق المنطقة الزمنية وإعدادات اللغة والبصمات التقنية لمتصفحك مع موقع البروكسي. الاتصال من “عنوان IP صيني” بينما يُظهر متصفحك منطقة زمنية أمريكية هو علامة تحذيرية واضحة.
حالات الاستخدام الشائعة
- الشراء من الخارج. العديد من المنتجات على Taobao أرخص بشكل ملحوظ من البدائل الدولية، لكن المنصة تقيّد الوصول من عناوين IP الأجنبية. خدمة بروكسي Taobao المُعدّة بشكل صحيح تتيح لك التصفح والشراء كما لو كنت داخل الصين.
- الدروب شيبينغ والبيع بالجملة. يحتاج التجار الذين يستوردون منتجات من Taobao غالبًا إلى حسابات متعددة أو إجراء عمليات شراء بالجملة. تراقب المنصة أنماط الشراء غير المعتادة وتجمّد الحسابات التي تبدو آلية أو تجارية.
- مراقبة الأسعار. تحتاج الشركات التي تتابع أسعار المنافسين أو توفر المنتجات إلى استخراج بيانات Taobao بانتظام. بدون بروكسيات مناسبة، ستواجه قيود معدل الطلبات وحظر عناوين IP بسرعة.
مشكلة حظر الحساب
تعمل Taobao بسياسة “ثلاث مخالفات”. إذا تم ضبطك تنتهك شروطهم ثلاث مرات، فسيتم حظرك نهائيًا. تشمل المحفزات الشائعة:
- تسجيل الدخول من مواقع جغرافية تتغير بسرعة
- إجراء عمليات شراء كثيرة في وقت قصير
- تشغيل حسابات متعددة من نفس الجهاز أو عنوان IP
- استخدام بصمات متصفح مزيفة بشكل واضح
بالنسبة لمتاجر الدروب شيبينغ التي تدير حسابات متعددة، يحتاج كل حساب إلى عنوان IP مخصص وملف تعريف متصفح خاص به. مشاركة عناوين IP بين الحسابات هي الطريقة التي يتم بها اكتشاف المستخدمين.