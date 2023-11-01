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بروكسي لـ Taobao

عناوين IP صينية من مراكز البيانات لموقع Taobao: دعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، تسليم تلقائي، وحركة مرور غير محدودة.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدموصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP من نوع ISP ثابت في الصين لحسابات Taobao
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض المواقع المتاحة لبروكسيات ISP
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

وقت التشغيل: عناوين بروكسي ممتازة تظل مستقرة لمدة 3–7 أيام من دون انقطاع السرعة: سريعة بما يكفي لاستخدام TikTok وGmail وتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة البروتوكولات المدعومة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وحتى UDP التغطية العالمية: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمزيد

esta bazaarSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم هذه الخدمة منذ أكثر من خمس سنوات في مشاريع استخراج البيانات الخاصة بي، وكانت ممتازة. إنهم يقدمون أداءً سريعًا IPs، وعلى عكس العديد من الوكلاء الآخرين، لا يتم حظرهم على منصات التواصل الاجتماعي.

AliceDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

لقد كنت أستخدم الموقع لفترة طويلة. مناسب جدًا بالنسبة لي. فيما يلي أرخص الأسعار على الإنترنت لعناوين الوكيل. وبما أنني أستخدم خادم وكيل روسي فقط، فأنا أحب الموقع حقًا. الموقع سهل الاستخدام، ويسهل التواصل مع دعم العملاء. كل شيء يتم من أجل العميل. لن أغير موقعك إلى موقع آخر أبدًا. وأود أيضًا أن أطلب منك إضافة وكيل من أفريقيا، فأنا بحاجة إليه حقًا.

Anton Kovalالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا أستخدم FineProxy.org منذ عدة أشهر، ولا يمكنني أن أكون أكثر رضاً عن الخدمة. سرعة الاتصال مثيرة للإعجاب، ولم أواجه أي مشكلة مع التوقف عن العمل. مجموعة واسعة من مواقع الوكيل في جميع أنحاء العالم تجعل من السهل بالنسبة لي الوصول إلى الإنترنت بشكل آمن ومجهول، بغض النظر عن مكان وجودي.

nabeel6294Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تجربة العملاء

موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم

freecashb13Norton Safe Web, هذا العامالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا يحجب Taobao اتصال VPN الخاص بينما لا تفعل المواقع الصينية الأخرى؟كشف أشد

يمتلك Taobao نظام كشف أكثر صرامة من معظم المنصات. فهو لا يتحقق فقط مما إذا كان عنوان IP الخاص بك صينياً — بل يحلل طريقة اتصالك، وبصمة المتصفح، وأنماط سلوكك. تمتلك منصات التجارة الإلكترونية دوافع قوية لحجب الوصول الأجنبي بسبب مخاوف الاحتيال واختلافات التسعير الإقليمية.

هل أحتاج إلى رقم هاتف صيني لاستخدام Taobao مع بروكسي؟ليس للتصفح

للتصفح الأساسي، لا. لكن لإنشاء الحسابات أو إجراء عمليات الشراء، غالباً ما يتطلب Taobao التحقق عبر رقم هاتف صيني. يتغلب بعض المستخدمين على ذلك باستخدام أرقام صينية افتراضية، لكن متطلبات التحقق أصبحت أكثر صرامة مؤخراً.

ما الفرق بين البروكسيات السكنية وبروكسيات مراكز البيانات لـ Taobao؟استخدم السكني

تستخدم بروكسيات مراكز البيانات عناوين IP من مزودي الاستضافة — ويحتفظ Taobao بقوائم لهذه العناوين ويحجبها بشكل صارم. أما البروكسيات السكنية فتستخدم عناوين IP مخصصة لأسر صينية حقيقية من مزودي الإنترنت المحليين. أفضل خيارات بروكسي Taobao هي دائماً سكنية أو محمولة، وليست من مراكز البيانات أبداً.

هل يمكنني استخراج بيانات منتجات Taobao باستخدام البروكسيات؟نعم

نعم، لكن ذلك يتطلب تدوير العناوين وتحديد معدل الطلبات بعناية. تمتلك Taobao إجراءات قوية لمكافحة الاستخراج. ستحتاج إلى عناوين IP سكنية صينية متناوبة، وفترات زمنية واقعية بين الطلبات، وإدارة صحيحة للجلسات. تلجأ العديد من الشركات إلى واجهات API متخصصة في الاستخراج تتعامل مع هذا التعقيد تلقائيًا.

الدليل

لماذا تحتاج إلى بروكسي لاستخدام Taobao

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

Taobao هي أكبر منصة تجارة إلكترونية في الصين، لكن الوصول إليها من خارج الصين يمثل تحديًا مستمرًا. تحظر المنصة بشكل صارم عناوين IP الأجنبية وخدمات VPN وأي اتصال لا يبدو صادرًا من مستخدم صيني عادي. إذا سبق وظهرت لك رسالة الخطأ “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — فأنت تعرف تمامًا ما يعنيه ذلك.

لماذا لا تعمل شبكات VPN العادية

لا تكتفي Taobao بفحص عنوان IP الخاص بك فحسب، بل تحلل المنصة أنماط حركة المرور وسلوك الاتصال وبصمات المتصفح. حتى لو اتصلت عبر خادم صيني، يمكن لـ Taobao في أغلب الأحيان اكتشاف أنك تستخدم VPN وحظر الوصول على أي حال.لهذا السبب تفشل خدمات VPN القياسية. فهي لم تُصمَّم لمنصات التجارة الإلكترونية ذات أنظمة الكشف المتطورة. أنت بحاجة إلى بروكسي لـ Taobao يوفر عناوين IP سكنية صينية نظيفة — عناوين تنتمي إلى مزودي إنترنت حقيقيين في الصين، وليس خوادم مراكز بيانات يتم حظرها فورًا.

ما الذي يعمل فعلاً

المفتاح هو أن تبدو كمستخدم صيني حقيقي. وهذا يعني:

  • عناوين IP سكنية صينية. يجب أن يأتي اتصالك من عنوان IP صادر عن مزود إنترنت صيني. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تُحظر خلال ثوانٍ. أفضل إعداد بروكسي لـ Taobao يعتمد على عناوين IP سكنية أو عناوين هاتف محمول من المدن الصينية الكبرى.
  • جلسات مستقرة. تتتبع Taobao جلستك من التصفح حتى إتمام الشراء. إذا تغيّر عنوان IP أثناء عملية الشراء، فمن المرجح أن تفقد سلة المشتريات أو يتم تفعيل فحص أمني. الجلسات الثابتة التي تحافظ على نفس عنوان IP لساعات (وليس دقائق) أمر ضروري.
  • تطابق البصمات الرقمية. يجب أن تتوافق المنطقة الزمنية وإعدادات اللغة والبصمات التقنية لمتصفحك مع موقع البروكسي. الاتصال من “عنوان IP صيني” بينما يُظهر متصفحك منطقة زمنية أمريكية هو علامة تحذيرية واضحة.

حالات الاستخدام الشائعة

  • الشراء من الخارج. العديد من المنتجات على Taobao أرخص بشكل ملحوظ من البدائل الدولية، لكن المنصة تقيّد الوصول من عناوين IP الأجنبية. خدمة بروكسي Taobao المُعدّة بشكل صحيح تتيح لك التصفح والشراء كما لو كنت داخل الصين.
  • الدروب شيبينغ والبيع بالجملة. يحتاج التجار الذين يستوردون منتجات من Taobao غالبًا إلى حسابات متعددة أو إجراء عمليات شراء بالجملة. تراقب المنصة أنماط الشراء غير المعتادة وتجمّد الحسابات التي تبدو آلية أو تجارية.
  • مراقبة الأسعار. تحتاج الشركات التي تتابع أسعار المنافسين أو توفر المنتجات إلى استخراج بيانات Taobao بانتظام. بدون بروكسيات مناسبة، ستواجه قيود معدل الطلبات وحظر عناوين IP بسرعة.

مشكلة حظر الحساب

تعمل Taobao بسياسة “ثلاث مخالفات”. إذا تم ضبطك تنتهك شروطهم ثلاث مرات، فسيتم حظرك نهائيًا. تشمل المحفزات الشائعة:

  • تسجيل الدخول من مواقع جغرافية تتغير بسرعة
  • إجراء عمليات شراء كثيرة في وقت قصير
  • تشغيل حسابات متعددة من نفس الجهاز أو عنوان IP
  • استخدام بصمات متصفح مزيفة بشكل واضح

بالنسبة لمتاجر الدروب شيبينغ التي تدير حسابات متعددة، يحتاج كل حساب إلى عنوان IP مخصص وملف تعريف متصفح خاص به. مشاركة عناوين IP بين الحسابات هي الطريقة التي يتم بها اكتشاف المستخدمين.