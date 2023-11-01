بروكسي أستراليا

صدر قانون تعديل الخصوصية والتشريعات الأخرى في ديسمبر 2024 — وهو أكبر إصلاح للخصوصية منذ القانون الأصلي. أنشأ القانون مسؤولية قانونية عن الانتهاكات الجسيمة للخصوصية وجرائم تسريب البيانات الشخصية (doxxing) الجديدة بموجب القانون الجنائي. نشر مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) ورقة نقاشية توصي بحظر سحب البيانات من الشاشات (screen scraping). بالنسبة للبيانات غير الشخصية (أسعار المنتجات، أعداد القوائم، بيانات العقارات الوصفية) تكون المخاطر القانونية أقل، لكن سحب البيانات التي تتضمن أسماء أو بريد إلكتروني أو بيانات اتصال يحمل الآن عقوبات أشد.