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بروكسي أستراليا

بروكسيات أسترالية ثابتة وموثوقة بعناوين IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، ترافيك غير محدود

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في أستراليا وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الأسترالية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

رهيبة للألعاب! لا مزيد من القيود الجغرافية والسرعة لا تصدق. 5/5

Gamer_Galالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يتميز موقع Fineproxy.org بموثوقيته وتنوع الوكلاء لأغراض مختلفة. نطاق البلدان واسع، والاتصال سهل، ويتم ضمان عدم الكشف عن هويته. مناسبة للأعمال التجارية والاستخدام الشخصي.

HanrikSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

خدمة وكيل ممتازة! كان الإعداد سريعًا وسهلاً، والسرعات عالية، والاتصال مستقر جدًا. لم أواجه أي مشاكل مع التوقف، ولوحة القيادة سهلة الاستخدام.

vipallc2020Norton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد اختبرت هذا المزود وهذا ما أفكر فيه: من السهل جدًا الاستخدام والمشاركة بفضل بيانات الاعتماد أو مصادقة IP، وهو سريع وثابت لحالتي، وأخيرًا وليس آخرًا سعر جيد

Yomi DrogoTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عمل رائع عمل رائع – وكلاء رائعون عمل رائع أيها الفريق! لقد اكتشفت هذه الخدمة للتو وأنا منبهر حقًا – القيمة التي تقدمها مقابل السعر لا تصدق. والآن مع وصول سكني غير محدود؟ هذا هو المستوى التالي. احترام كبير لكم جميعا. سأعود بالتأكيد!

hamzaerkoDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

منتج جيد جدًا، يعجبني. كل شيء يعمل بشكل جيد - حركة مرور غير محدودة، وسرعة قصوى وأدنى سعر في السوق. دعم فني متاح وسريع الاستجابة دائمًا. وسأنصح أصدقائي.

Anna Fletcherالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل يتطلب استخراج بيانات realestate.com.au فعلاً عناوين IP محلية؟نعم

نعم. تقوم REA Group بتصفية حركة المرور جغرافيًا — تواجه عناوين IP غير الأسترالية تحديات Kasada أصعب ومعدلات حظر أعلى. يفحص نظامهم مصافحات TLS ويُجري تحققًا مخفيًا عبر JS على طبقة بيانات ArgonautExchange. تمر عناوين IP الأسترالية لمراكز البيانات في الطلبات الأساسية، لكن السحب المستمر للبيانات يعمل بشكل أفضل مع بروكسيات ISP. يحظر ملف robots.txt الخاص بـ realestate.com.au الوصول الآلي صراحةً.

هل يمكنني مشاهدة Kayo Sports من خارج أستراليا؟مقيّد بأستراليا

Kayo مقيّد بعناوين IP أسترالية. نظام الكشف لديهم يتجاوز مجرد التحقق الجغرافي البسيط — فهم يفحصون سمعة الـ IP مقابل نطاقات VPN والمركز البيانات المعروفة. بروكسيات ISP على شبكات Telstra أو Optus تمر بشكل أكثر موثوقية مقارنة ببروكسيات المركز البيانات. الاشتراك الأساسي $29.99 شهرياً، والمميز $45.99 مع جودة 4K. أما ABC iview (مجاني مع إعلانات) فهو أسهل — عادةً تعمل معه عناوين المركز البيانات. Stan وBinge في مستوى متوسط بينهما.

ما الذي تغيّر في قانون الخصوصية الأسترالي 2024 بشأن الاستخراج؟إصلاح الخصوصية 2024

صدر قانون تعديل الخصوصية والتشريعات الأخرى في ديسمبر 2024 — وهو أكبر إصلاح للخصوصية منذ القانون الأصلي. أنشأ القانون مسؤولية قانونية عن الانتهاكات الجسيمة للخصوصية وجرائم تسريب البيانات الشخصية (doxxing) الجديدة بموجب القانون الجنائي. نشر مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) ورقة نقاشية توصي بحظر سحب البيانات من الشاشات (screen scraping). بالنسبة للبيانات غير الشخصية (أسعار المنتجات، أعداد القوائم، بيانات العقارات الوصفية) تكون المخاطر القانونية أقل، لكن سحب البيانات التي تتضمن أسماء أو بريد إلكتروني أو بيانات اتصال يحمل الآن عقوبات أشد.

هل أحتاج عناوين IP أسترالية لمراقبة الأسعار على المتاجر المحلية؟مراقبة أسعار محلية

يُحفّز موقع OzBargain الطلب على تتبّع الأسعار في أستراليا — حيث تراقب أدوات مثل Price Hipster وPriceTracking مواقع Woolworths وColes وAmazon AU وJB Hi-Fi. تحتاج هذه الأدوات إلى وصول مُصرّح به وإلا تواجه الحظر. إذا كنت تبني متتبّع أسعار خاصًا بك، فإن مواقع التجزئة الأسترالية تتحقق من عنوان IP الزائر لتحديد الأسعار الجغرافية — وقد يرى عنوان IP غير أسترالي أسعارًا مختلفة أو يُعاد توجيهه بالكامل. البروكسيات المخصصة من FineProxy بعناوين IP أسترالية تحافظ على استقرار الجلسات أثناء عمليات المراقبة.

هل من الصعب استخراج بيانات carsales.com.au؟كشف بوتات

يستخدم Carsales نظام كشف البوتات — وتبيع Bright Data أداة سحب بيانات مخصصة له، مما يُخبرك أن الأمر ليس بسيطًا. يقدم الموقع محتوى ديناميكيًا عبر عرض JavaScript. تواجه عناوين IP الأسترالية تحديات أقل مقارنة بالعناوين الخارجية. إذا كنت تسحب اتجاهات الأسعار أو مخزون الوكلاء عبر آلاف القوائم، فإن بروكسيات مراكز البيانات بعناوين IP أسترالية تعمل بكفاءة — أضف متصفحًا بدون واجهة رسومية وحافظ على واقعية الجلسات.

بروكسيات أستراليا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات أستراليا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
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114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
947 Kbps
70.0%
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3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولSydney
896 Kbps
36.2%
2 س مضت
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