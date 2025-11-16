كيفية إعداد خادم بروكسي على Windows 10 & 11

قبل أن تبدأ، حدّد الغرض الذي تريد استخدام البروكسي من أجله — فهذا يؤثر على أفضل طريقة إعداد على Windows. 1. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر عمل بعنوان IP ثابت وتحتاج فقط إلى دعم بروكسي أساسي، يمكنك تهيئة البروكسي من خلال إعدادات Windows. لكن تذكّر أن هذا الخيار محدود وقد لا يعمل بشكل موثوق لأي استخدام يتجاوز حالات HTTP البسيطة. 2. إذا كان هدفك هو التصفح العام للويب (مواقع إلكترونية، بث فيديو، تطبيقات مراسلة، إلخ)، فإن الطريقة الأكثر استقرارًا هي إعداد البروكسي مباشرةً في المتصفح. وهذا عادةً هو الخيار الأفضل للتصفح اليومي. كيفية إعداد البروكسي في Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. إذا كنت بحاجة إلى تحكم دقيق — كتوجيه تطبيقات ومتصفحات محددة عبر البروكسي مع إبقاء التطبيقات الأخرى على اتصال مباشر — فإن أفضل حل على Windows هو Proxifier. يوفّر الإعداد الأكثر موثوقية للتوجيه المتقدم، لكنه تطبيق مدفوع.

⚠️ تنبيه مهم: إعدادات البروكسي المدمجة في Windows محدودة وقد تكون غير مستقرة. للحصول على إعداد موثوق، نوصي بشدة باستخدام مدير بروكسي مخصص مثل Proxy Switcher أو Proxifier أو ProxyCap — خاصةً إذا كنت بحاجة إلى SOCKS5 أو مصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور أو UDP أو توجيه خاص بالتطبيقات.

إعداد البروكسي الكلاسيكي

Step 1 افتح إعدادات البروكسي في Windows انتقل إلى: الإعدادات → الشبكة & الإنترنت → البروكسي انتقل إلى إعداد البروكسي اليدوي Click the image to view it in full size.

Step 2 أدخل تفاصيل البروكسي الخاص بك فعّل خيار استخدام خادم بروكسي وأدخل: العنوان: عنوان IP الخاص بالبروكسي أو اسم المضيف المنفذ: منفذ البروكسي الخاص بك (استخدم المنفذ 8080 لبروكسي HTTP) Click the image to view it in full size.

هذا هو الإعداد الوحيد الذي تعمل فيه إعدادات البروكسي المدمجة في Windows بشكل مقبول نسبيًا. للأسف، لا يدعم Windows بشكل موثوق منافذ أو بروتوكولات بروكسي أخرى من خلال إعداداته الأصلية. للحصول على تجربة أكثر سلاسة واستقرارًا أفضل، نوصي بشدة باستخدام مدير بروكسي مخصص — فهذه الأدوات تجعل تهيئة البروكسي أسهل بكثير وتساعد في تجنب مشاكل الاتصال.

الإعداد المُوصى به: Proxifier (على مستوى النظام + توجيه التطبيقات)

إذا كنت بحاجة إلى SOCKS5 أو المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور أو أداء بروكسي أكثر موثوقية، نوصي بإعداد البروكسي من خلال Proxifier. يتيح لك تشغيل البروكسي على مستوى النظام بالكامل، كما يمكنك اختيار التطبيقات التي تستخدم البروكسي وتلك التي تتصل مباشرة (بدون بروكسي). هذه هي أسهل طريقة للحصول على وظائف كاملة وتوجيه مستقر على Windows.

Step 1 تثبيت وتشغيل Proxifier قم بتحميل أحدث إصدار من Proxifier من الموقع الرسمي. شغّل ملف التثبيت وأكمل الإعداد ← افتح Proxifier ثم انتقل إلى Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 إضافة خادم بروكسي SOCKS5 انقر على Add في نافذة Proxy Servers أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالبروكسي في حقل Address (استخدم المنفذ 1080 لبروكسي SOCKS5) حدّد SOCKS5 البروتوكول وقم بتفعيل المصادقة أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك في لوحة العميل الخاصة بك: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 تفعيل توجيه حركة المرور على مستوى النظام لتوجيه جميع حركة المرور الصادرة عبر بروكسي SOCKS5، قم بتحديث القاعدة الافتراضية: انتقل إلى Profile → Proxification Rules… حدد القاعدة الافتراضية (Default)، ثم اختر البروكسي الخاص بك من القائمة المنسدلة Action انقر على OK Click the image to view it in full size.

Step 4 توجيه تطبيقات محددة فقط يمكنك أيضًا استخدام البروكسي لبرامج معينة فقط مع إبقاء البرامج الأخرى على اتصال مباشر: افتح Profile → Proxification Rules… → Add ضمن قسم Applications، انقر على Browse وحدد الملف التنفيذي للتطبيق الذي تريد توجيهه عبر البروكسي. ضمن قسم Action، اختر Proxy، ثم حدد بروكسي SOCKS5 الخاص بك وانقر على OK لحفظ القاعدة. Click the image to view it in full size.