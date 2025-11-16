Windows 10 & 11에서 프록시 서버를 설정하는 방법

시작하기 전에 프록시를 어떤 용도로 사용할지 결정하십시오. 이에 따라 Windows에서 가장 적합한 설정 방법이 달라집니다. 1. 고정 IP 주소가 할당된 업무용 컴퓨터를 사용 중이며 기본적인 프록시 지원만 필요한 경우, Windows 설정에서 프록시를 구성할 수 있습니다. 다만 이 옵션은 제한적이며, 단순한 HTTP 사용 사례 이외의 환경에서는 안정적으로 작동하지 않을 수 있다는 점을 유의하십시오. 2. 일반적인 웹 브라우징(웹사이트, 스트리밍 영상, 메신저 등)이 목적이라면, 브라우저에서 직접 프록시를 설정하는 것이 가장 안정적인 방법입니다. 이 방법은 일상적인 브라우징에 가장 적합한 옵션입니다. 프록시 설정 방법 - Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. 특정 앱과 브라우저는 프록시를 통해 라우팅하고 나머지는 직접 연결을 유지하는 등 세밀한 제어가 필요한 경우, Windows에서 가장 좋은 방법은 Proxifier. 고급 라우팅을 위한 가장 안정적인 설정을 제공하지만, 유료 애플리케이션입니다.

⚠️ 참고: Windows 기본 프록시 설정은 기능이 제한적이며 동작이 불안정할 수 있습니다. 안정적인 설정을 위해 Proxy Switcher, Proxifier 또는 ProxyCap과 같은 전용 프록시 관리 도구 사용을 강력히 권장합니다. 특히 SOCKS5, 사용자명/비밀번호 인증, UDP 또는 앱별 라우팅이 필요한 경우에는 반드시 활용하십시오.

기본 프록시 설정

Step 1 Windows 프록시 설정 열기 다음으로 이동: 설정 → 네트워크 & 인터넷 → 프록시 수동 프록시 설정으로 이동 Click the image to view it in full size.

Step 2 프록시 정보 입력 「프록시 서버 사용」을 활성화하고 다음을 입력하십시오: Address: 프록시 IP 또는 호스트 이름 Port: 프록시 포트 (HTTP 프록시의 경우 포트 8080 사용) Click the image to view it in full size.

이 설정만이 Windows 기본 프록시 설정이 비교적 안정적으로 작동하는 유일한 구성입니다. 안타깝게도 Windows는 자체 기본 설정을 통해 다른 프록시 포트나 프로토콜을 안정적으로 지원하지 않습니다. 보다 원활한 경험과 안정성을 위해 전용 프록시 관리 도구 사용을 강력히 권장합니다. 이러한 도구를 사용하면 프록시 설정이 훨씬 간편해지고 연결 문제를 예방하는 데 큰 도움이 됩니다.

권장 설정: Proxifier (시스템 전체 + 앱별 라우팅)

SOCKS5, 사용자 이름/비밀번호 인증 또는 보다 안정적인 프록시 성능이 필요하시다면, 다음을 통해 프록시를 설정하시는 것을 권장합니다 Proxifier. 이 프로그램을 사용하면 시스템 전체에 프록시를 적용할 수 있으며, 특정 앱은 프록시를 통해 연결하고 나머지는 직접 연결(프록시 미사용)하도록 선택할 수 있습니다. Windows에서 완전한 기능과 안정적인 라우팅을 구현하는 가장 쉬운 방법입니다.

Step 1 Proxifier를 설치하고 실행하십시오 Proxifier 공식 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드하십시오. 설치 프로그램을 실행하고 설정을 완료한 후 → Proxifier를 실행하십시오 그런 다음 Profile → Proxy Servers…로 이동하십시오 Click the image to view it in full size.

Step 2 SOCKS5 프록시 서버 추가 프록시 서버 창에서 Add를 클릭하십시오 Address에 프록시 IP 또는 호스트 이름을 입력하십시오 (포트 1080 SOCKS5 프록시의 경우) 선택하기 SOCKS5 프로토콜을 선택하고 활성화하십시오 인증 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오 (계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 클라이언트 영역에서 확인하실 수 있습니다: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 시스템 전체 터널링 활성화 모든 아웃바운드 트래픽을 SOCKS5 프록시를 통해 라우팅하려면 Default 규칙을 수정하십시오: Profile → Proxification Rules…로 이동하십시오 Default 규칙을 선택한 후, Action 드롭다운에서 프록시를 선택하십시오 확인 클릭 Click the image to view it in full size.

Step 4 선택한 애플리케이션만 라우팅 특정 프로그램에만 프록시를 적용하고 나머지는 직접 연결 상태로 유지할 수도 있습니다: Profile → Proxification Rules… → Add를 여십시오 Applications 항목에서 Browse를 클릭하고, 프록시를 통해 라우팅할 애플리케이션의 실행 파일을 선택하십시오. Action 항목에서 Proxy를 선택한 다음, SOCKS5 프록시를 지정하고 OK를 클릭하여 규칙을 저장하십시오. Click the image to view it in full size.