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글로벌 프록시

100~50,000개 데이터센터 IP, 혼합 서브넷, 자체 ASN, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 최대 500 Mbps — 정액제, 무제한 트래픽.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 5,000 데이터센터 IP from the world mix 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 전체 global proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

최근 FineProxy에 대한 상세 리뷰를 확인한 뒤 직접 사용해 보기로 했습니다. 가장 눈에 띈 점은 서비스가 얼마나 유연하고 사용자 친화적인가였습니다. 다양한 유형의 프록시(IPv4, 모바일, 주거용)와 폭넓은 지역을 제공해 SEO, 스크래핑 또는 일반 브라우징 같은 여러 용도에 적합합니다. 가격 체계도 상당히 유연해서 소규모 사용자와 대규모 사용자를 위한 요금제가 모두 있으며, 이용을 결정하기 전에 성능을 시험할 수 있도록 무료 체험을 제공한다는 점이 정말 마음에 들었습니다. 또 다른 장점은 간단한 대시보드와 쉬운 설정입니다. 초보자도 혼란 없이 시작할 수 있습니다. 게다가 보안과 익명성에 중점을 두어 장기간 사용하기에도 믿음직스럽게 느껴집니다. 전반적으로 리뷰와 제 경험을 모두 바탕으로 볼 때 FineProxy는 성능이 좋고 가격이 합리적이며 유용한 기능을 갖춘 탄탄하고 신뢰할 수 있는 프록시 업체로 보입니다.

BasharDieg, 올해영어에서 번역됨출처

Fineproxy의 제어판은 직관적이고 사용하기 쉽습니다. 기술적인 번거로움 없이 몇 초 만에 IP나 국가를 전환할 수 있습니다.

NisargFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

FineProxy는 온라인 보안을 걱정하는 누구에게나 훌륭한 선택입니다. 프록시는 빠르고 신뢰할 수 있을 뿐 아니라 완전히 안전해서 백신 경고나 그 어떤 문제도 전혀 없습니다. 보안과 개인정보 보호를 우선한다는 것을 알기에 안심하고 서비스를 이용합니다. 걱정 없는 브라우징 경험을 원한다면 강력히 추천합니다!

kavm.85Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

FineProxy는 원활하고 중단 없는 브라우징을 위해 제가 가장 먼저 찾는 서비스입니다. 프록시는 다양한 작업에 잘 맞고 문제없이 작동합니다. 요금제가 유연한 것도 큰 장점입니다. 더 바랄 것이 없습니다!

josseramaSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.

ZainDieg, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
대량 스크래핑에 주거용이 아닌 데이터센터 프록시를 사용하는 이유비용

비용. 주거용 프록시는 GB당 $5~15를 청구합니다. 일일 30,000건 이상의 요청을 처리할 경우 대역폭 비용만으로 월 수백~수천 달러에 달합니다. FineProxy의 데이터센터 IP는 정액제로 IP당 트래픽이 무제한입니다. 속도: 데이터센터는 주거용 대비 2~5배 빠르게 응답합니다. 탐지 위험: 일부 공격적인 사이트에서 데이터센터 IP 대역을 플래그 처리하는 것은 사실입니다. 그러나 Steam, 검색 엔진, 대부분의 이커머스, 광고 네트워크 — 이러한 대상은 적절한 로테이션과 서브넷 분산만 적용하면 데이터센터 프록시로 충분히 처리할 수 있습니다.

World Mix IP의 속도는 어느 정도입니까?IP당 최대 500

IP당 최대 500 Mbps. 자체 ASN, 직접 업링크. 병렬 스크래핑(수천 개의 동시 연결) 시 병목 구간은 대부분 프록시 속도가 아닌 대상 사이트의 응답 시간입니다. HTTP/HTTPS 및 SOCKS5 지원. IP별 개별 SSL 인증서 제공.

로테이션 vs 고정 — 언제 어떤 것을 사용해야 합니까?고정: 세션 전체에서

고정: 세션 전체에서 동일한 IP가 필요한 경우 — 로그인 기반 스크래핑, 계정 관리, 상태를 추적하는 장기 크롤링. 로테이션: 각 요청이 독립적인 경우 — 가격 확인, SERP 쿼리, 광고 검증. 로테이션은 소진된 IP가 풀에서 자동으로 교체되므로 대량 처리에 더 효율적입니다.

실시간 전 세계 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 전 세계 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
10033 온라인·더 필요하십니까? →
47.91.104.88:3128
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 시간 전
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.69 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.86 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 시간 전
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 시간 전
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.03 Mbps
100.0%
1 시간 전
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.97 Mbps
99.9%
1 시간 전
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 시간 전
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.82 Mbps
76.8%
1 시간 전
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.77 Mbps
76.8%
1 시간 전
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.11 Mbps
96.8%
1 시간 전
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Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.68 Mbps
76.8%
1 시간 전
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National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
3.66 Mbps
85.5%
1 시간 전
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
267 Kbps
100.0%
1 시간 전
68.71.241.33:4145
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.06 Mbps
49.6%
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Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
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투명Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 시간 전
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엘리트Moscow
473 Kbps
93.6%
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GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
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투명Singapore
3.00 Mbps
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1 시간 전
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투명
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1 시간 전
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투명
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
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Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
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Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
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Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
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Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
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Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
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투명
1.22 Mbps
100.0%
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투명London
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투명
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투명Ottawa
1.20 Mbps
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투명
1.21 Mbps
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.23 Mbps
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투명London
1.23 Mbps
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100.0%
1 시간 전
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
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1 시간 전
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투명
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1 시간 전
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Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.20 Mbps
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1 시간 전
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1 시간 전
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1.27 Mbps
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1 시간 전
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