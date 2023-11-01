FineProxy는 자체 인프라에서 운영되는 프록시 서버 임대 서비스입니다. 전 세계 수십 곳의 데이터 센터에 최신 AMD 기반 서버 하드웨어를 배치하고 있습니다. 네트워크는 최대 80 Gbps의 대용량 업링크로 구축되어 부하가 높은 상황에서도 안정적인 성능을 제공합니다. 모든 프록시는 당사가 직접 보유한 IP 풀에서 제공되며(직접 공급자로 운영), 결제한 임대 기간 내내 활성 상태로 유지됩니다.
도움말 센터
FineProxy FAQ
프록시 서비스, 주문, 대시보드 관리, API 액세스, 제한, 문제 해결 및 지원에 관한 실용적인 답변입니다.
자주 묻는 질문
FineProxy 서비스, 주문, 구성, 제한 및 지원에 관한 자주 묻는 질문을 확인하세요.
FineProxy 소개3 개 답변
패키지형 데이터 센터 프록시, 한 고객에게만 할당되는 전용 프록시, 고정 ISP 프록시, 로테이팅 프록시 상품을 제공합니다.
지원 프로토콜은 HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5입니다. 로테이팅 프록시를 제외한 모든 플랜에 주문 시 또는 이후 활성 서비스 페이지에서 UDP를 추가할 수 있습니다. 나중에 추가하면 남은 서비스 일수에 비례해 요금이 계산됩니다.
각 주문은 별도로 프로비저닝되므로 대부분의 경우 IP 주소가 겹치지 않습니다.
다만 패키지 프록시는 제한된 수의 고객이 IP를 공유할 수 있어 이론적으로 일부 주소가 겹칠 가능성이 있습니다. 패키지 규모가 클수록 중복 가능성이 높아질 수 있지만 실제로는 드문 편입니다.
IP의 고유성이 반드시 보장되어야 한다면 전용 프록시가 적합합니다.
프록시 유형 및 위치 선택7 개 답변
패키지형 데이터 센터 주문은 전체 주문에 IP 주소가 100개 이상 포함되는 한 하나 이상의 국가를 선택할 수 있습니다. 전용 프록시에는 이 패키지 최소 수량이 적용되지 않습니다.
Country Mix 플랜에서는 플랜 조건과 가용 재고 범위 내에서 원하지 않는 국가를 제외하고, 구매 전후에 국가별 IP 주소 수량을 조정할 수 있습니다.
전용 프록시는 전체 임대 기간 동안 한 고객에게만 독점적으로 할당되는 IP 주소입니다. 임대 기간 중 다른 고객이 사용하지 않으며, 교체 또는 갱신을 요청하지 않는 한 결제 기간 내내 변경되지 않습니다. 완전히 독점적인 고정 IP가 필요할 때 적합합니다.
패키지 프록시는 정해진 수의 IP 주소를 묶음으로 제공합니다. 플랜에 따라 패키지의 개별 IP를 제한된 수의 고객(일반적으로 최대 3~5명)이 동시에 사용할 수 있습니다. IP별 독점성보다 IP 수량이 더 중요한 용도에 맞춘 모델입니다.
모든 패키지 프록시는 여전히 당사 인프라에서 운영되는 자체 IP 주소입니다. 무료 프록시나 외부에서 수집한 서드파티 목록이 아니라, 당사 프록시 서비스 안에서만 제공되는 관리형 IP입니다.
핵심 차이는 독점 사용 방식입니다.
전용 프록시는 IP가 한 고객에게 할당되며 임대 기간 동안 공유되지 않습니다. 해당 IP는 고객의 주문에 계속 귀속됩니다.
패키지 프록시는 IP를 묶음으로 제공하며 제한된 수의 고객(일반적으로 최대 3~5명)이 공유할 수 있습니다. 따라서 더 많은 IP를 더 낮은 가격에 제공할 수 있지만, 모든 개별 IP의 독점 사용이 보장되지는 않습니다. 완전한 전용 IP보다 규모가 중요한 경우에 적합합니다.
ISP 프록시는 일반 가정용 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 속한 고정 주거용 IP 주소이지만, 데이터센터의 서버에서 운영됩니다.
덕분에 두 가지 프록시 유형의 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 데이터센터에서는 빠른 속도, 바뀌지 않는 고정 IP 주소, 안정적인 가동 시간을 얻습니다. 주거용 프록시에서는 신뢰도를 얻습니다. 웹사이트에는 호스팅 회사가 아닌 일반 인터넷 제공업체의 ASN이 보이기 때문에 이런 IP는 플래그나 차단을 훨씬 덜 받습니다.
요금제와 가격은 ISP 프록시 페이지에서 확인하세요.
API 크레딧은 요청이 생성하는 부하를 측정하기 위해 사용되는 내부 과금 단위입니다. 모든 플랜에는 고정된 크레딧 수량이 포함되어 있으며, 대상 웹페이지의 복잡도에 따라 발신 요청마다 일정량의 크레딧이 차감됩니다.
HTML 또는 JSON만 로드하는 단순 요청은 일반적으로 1 크레딧이 소비됩니다. 스크립트, 이미지, CSS 파일, 폰트, API 호출, 트래킹 요청 등 여러 병렬 에셋을 트리거하는 요청은 더 많은 크레딧을 소비합니다. 각 에셋은 별도의 다운스트림 요청으로 계산됩니다.
아래 수치는 대략적인 값이며, 웹사이트에 따라 달라질 수 있습니다:
- 1 크레딧 — 브라우저나 JS 없이 간단한 API 스타일 요청
- 2~3 크레딧 — no-JS 브라우저 요청 (기본 DOM, 렌더링 없음)
- ≈10 크레딧 — JS 렌더링이 포함된 풀 헤드리스 브라우저, 일반적인 데이터센터 프록시 부하
- 10~15+ 크레딧 — 스크립트, 트래커, 광고, 애널리틱스 또는 대용량 에셋 번들이 많은 무거운 페이지
웹사이트마다 DOM 구조, JS 번들, 에셋 체인이 다릅니다. 어떤 사이트는 파일 몇 개만 로드하지만, 다른 사이트는 페이지당 30건 이상의 다운스트림 요청을 발생시킬 수 있습니다.
실제 소비량을 계산하는 방법
플랜을 결정하기 전에 크레딧 사용량을 간편하게 예측하실 수 있습니다:
- 스크래핑할 페이지를 열어 주십시오.
- 다음과 같은 도구를 사용하여 동시 병렬 요청 수를 확인하십시오. RequestMap
- 로드된 에셋 수 ≈ 페이지 로드당 크레딧 수
이를 통해 워크플로에서 소비할 API 크레딧 수를 정확하게 예측할 수 있습니다. 저희 인프라에 도달하는 모든 요청은 크레딧을 소비하며, 404, 429, 503 또는 타임아웃과 같은 오류 응답도 포함됩니다. 대상 사이트가 오류를 반환하더라도, 저희 측에서는 해당 요청을 처리하고 라우팅한 것이기 때문입니다.
아니요. 위치는 국가 단위로만 선택할 수 있으며, 국가 내 도시 단위 타게팅은 지원되지 않습니다. IP 주소는 당사 인프라에서 부하가 가장 낮은 네트워크를 기준으로 자동 할당됩니다.
주문, 지갑 및 결제6 개 답변
신용카드, Apple Pay 또는 암호화폐(BTC, ETH, LTC, USDT TRC20, USDT ERC20)로 대시보드 잔액을 충전할 수 있습니다. 카드 및 Apple Pay 결제는 Paddle과 Stripe를 통해 처리됩니다.
모든 충전은 결제 처리업체를 통해서만 이루어지며, 암호화폐 직접 송금은 받지 않습니다. 이용 가능한 결제 수단은 지역에 따라 다릅니다.
결제가 완료되면 프록시가 즉시 자동 제공됩니다. 일반 플랜은 대기나 수동 처리 없이 개인 계정에서 바로 프록시에 액세스할 수 있습니다. 프록시 정보는 이메일로 보내지 않습니다.
유일한 예외는 티켓 시스템을 통해 접수한 맞춤형 또는 비표준 주문입니다. 이 경우 프록시 제공까지 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.
표준 대여 기간은 최소 30일입니다. 로테이팅 프록시를 제외한 모든 제품에는 유료 48시간 이용 기간도 제공됩니다.
로테이팅 방식이 아닌 프록시 제품을 선택하고 국가, IP 수량, 부가 옵션을 구성한 다음 48시간을 선택하세요. 결제 전에 카탈로그에서 선택한 구성의 전체 가격을 계산해 표시합니다.
결과가 만족스러우면 같은 서비스를 30일로 연장할 수 있습니다. 로그인, 비밀번호, IP 주소 목록이 그대로 유지되므로 다시 설정할 필요가 없습니다.
참고: 48시간 주문은 환불되지 않습니다.
대시보드에는 하나의 내부 지갑이 있습니다. 직접 충전하거나 자동 충전을 활성화할 수 있으며, 모든 서비스와 추가 옵션의 요금이 이 잔액에서 결제되므로 구매할 때마다 별도의 청구서에 자금을 넣을 필요가 없습니다.
대시보드 충전은 모두 결제 처리업체를 통해서만 처리됩니다. 암호화폐 직접 송금은 받지 않습니다.
서비스를 3개월 선결제하면 10%, 6개월은 15%, 12개월은 20% 할인됩니다. 결제 시 기간을 선택하면 할인이 자동 적용됩니다.
활성 서비스 관리8 개 답변
모든 프록시는 결제한 임대 기간 내내 활성 상태로 유지되며 의무적으로 교체할 필요가 없습니다. 서비스를 계속 갱신하는 한 IP 주소도 활성 상태로 유지됩니다.
예. 예약된 IP 목록 교체는 무료이며, 대시보드에서 8일마다 한 번 직접 실행할 수 있습니다.
예약 교체를 기다리고 싶지 않다면 전체 또는 일부 주소를 비정기적으로 교체할 수 있습니다. 이 옵션은 유료이며 작업당 $10가 대시보드 잔액에서 차감됩니다.
로테이팅 프록시는 주소가 자동으로 변경되므로 교체할 필요가 없습니다.
활성 서비스 → 추가 작업(오른쪽 상단) → IP 새로 고침으로 이동합니다. 여기에서 전체 목록을 새로 고치거나, 선택한 주소만 교체하거나, 특정 국가의 주소를 교체할 수 있습니다.
플랜과 가용 재고가 허용하는 경우 새로 고침하면서 패키지 내 특정 국가의 비중을 늘리거나 줄일 수도 있습니다. 8일마다 한 번 가능한 예약 교체는 무료이고, 비정기 교체는 $10입니다. 자세한 내용은 “임대 기간이 끝나기 전에 IP 주소를 교체할 수 있나요?”를 참조하세요.
서비스의 모든 주소는 활성 서비스 페이지의 IP 주소 항목에 표시됩니다. 각 주소의 국가가 포함된 전체 목록을 볼 수 있으며, 국가 필터를 사용하면 필요한 주소를 빠르게 골라낼 수 있습니다.
목록은 두 가지 방법으로 내보낼 수 있습니다:
- 일반 TXT 파일 — 필요한 국가를 선택해 해당 국가의 주소만 프록시 한 개당 한 줄 형식으로 다운로드합니다.
- 사용자 지정 빌더 — {ip}, {port}, {login}, {password}, {scheme} 변수를 사용해 원하는 줄 형식을 정의하면 수동 편집 없이 소프트웨어에 맞는 파일을 만들 수 있습니다.
포트와 빌더에 관한 자세한 내용은 “사용 가능한 포트와 프록시 목록 형식은 무엇인가요?”.
프로토콜과 인증 방식에 맞는 포트를 사용하세요:
|프로토콜
|자격 증명 인증 포트
|IP 허용 목록 포트
|기능
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|표준 HTTP 프록시
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|IP 인증만 지원
|HTTP/2(포트 993, DPI 우회)
|—
|993
|HTTP/2
빌더 변수:
- {ip} — 프록시 IP 주소
- {port} — 연결 포트
- {login} — 서비스 로그인
- {password} — 서비스 비밀번호
- {scheme} — 프록시 프로토콜
변수 사이에 원하는 구분 기호나 텍스트를 넣어 임의의 출력 형식으로 구성할 수 있습니다.
이는 대시보드 로그인이 아니라 서비스 자격 증명입니다. 로그인은 연결에서, 비밀번호는 관리 → 비밀번호에서 변경하세요.
명명 규칙을 이전하거나 기존 구성 파일을 대량으로 업데이트할 때 유용합니다. 워크로드를 전환하기 전에 해당 파일의 값을 새 값으로 업데이트하세요.
활성 서비스 → 관리 → 추가 IP로 이동합니다. 서비스를 취소하지 않고 하나 이상의 국가에 IP 주소를 추가할 수 있습니다.
요금은 남은 일수에 비례해 계산됩니다.
활성 서비스 → 관리로 이동한 뒤 하단의 “이 서비스 취소”를 선택합니다. 사용하지 않은 금액은 지갑으로 반환됩니다.
24시간 이내에 취소한 경우 환불 정책에 따라 티켓을 통해 원래 결제 수단으로 환불을 요청할 수 있습니다.
트래픽 및 연결 제한10 개 답변
플랜 차원에서 인위적인 속도 제한을 두지 않습니다. 실제 성능은 주로 클라이언트 측 제한, 소프트웨어 설정, 네트워크 품질, 대상 웹사이트의 동작 등 외부 요인에 따라 달라집니다.
실제 환경에서 원격 서버 기준 속도는 최대 700 Mbps에 이를 수 있습니다. 일반적인 가정용 네트워크에서는 보통 200~300 Mbps 수준입니다. 다만 모든 네트워크와 사용 환경에서 일관된 속도를 낼 수 없으므로 최소 속도를 보장하지는 않습니다.
10~20 Mbps로 제한되는 구형 프록시 형식은 사용하지 않습니다. 속도 수치는 패키지 전체의 평균이 아니라 개별 IP 주소별로 제시됩니다.
데이터 전송량은 무제한입니다. 대역폭은 패키지 규모에 따라 다음 권장 범위 내에서 사용하는 것이 좋습니다:
- IP 주소 최대 300개 패키지 — 최대 100 Mbps
- IP 주소 최대 3,000개 패키지 — 최대 500 Mbps
- IP 주소 3,001~5,000개 패키지 — 최대 1 Gbps
- IP 주소 5,001~15,000개 패키지 — 최대 1.5 Gbps
- IP 주소 15,001~25,000개 패키지 — 최대 2.5 Gbps
- IP 주소 25,001개 이상 패키지 — 최대 5 Gbps
이는 자동 제한이 아니며 기술적으로 속도를 제한하지 않습니다. 다만 이 범위 내에서 사용해 주세요. 지속적으로 초과하면 지원팀에서 부하를 줄여 달라는 티켓을 보낼 수 있습니다.
동시에 활성화할 수 있는 프록시 연결 수(기술 용어로 “동시 연결”)는 패키지 규모에 따라 달라집니다:
- IP 주소 최대 999개 패키지 — 동시 연결 1,500개
- IP 주소 1,000~4,999개 패키지 — IP 주소 수의 3배
- IP 주소 5,000~14,999개 패키지 — IP 주소 수의 2배
- IP 주소 15,000개 이상 패키지 — IP 주소 수와 동일한 연결 수
각 작업이 끝나면 연결을 닫으세요. 그렇지 않으면 120초 타임아웃까지 연결이 활성 상태로 남아 실질적인 요청 처리량이 줄어들 수 있습니다.
작업 부하가 통계와 일치하지 않으면 소프트웨어 개발자에게 연결 처리 방식을 확인해 달라고 요청하세요.
동시 연결은 동시에 작동할 수 있는 프록시 연결 수를 나타냅니다.
브라우저, 애플리케이션 또는 스크립트가 프록시를 통해 요청을 보낼 때마다 연결이 열립니다. 요청이 처리되는 동안 연결은 활성 상태로 유지되며 동시 연결로 집계됩니다. 요청이 완료되어 연결이 닫히면 더 이상 집계되지 않습니다.
웹사이트를 연다고 해서 항상 연결이 하나만 생기는 것은 아니라는 점이 중요합니다.
페이지가 로드되면 브라우저는 먼저 기본 HTML 파일을 요청합니다. 이후 이미지, 스크립트, 스타일시트, 글꼴, API 요청 등 여러 추가 리소스를 불러올 수 있습니다. 각 요청은 처리되는 동안 별도의 연결을 열 수 있습니다.
따라서 웹사이트를 한 번 방문해도 여러 동시 연결이 한꺼번에 생성될 수 있습니다. 실제 연결 수는 웹사이트 구조, 불러오는 에셋 수, 브라우저나 애플리케이션의 요청 처리 방식에 따라 달라집니다.
서비스가 동시 연결 제한 모드인 Slow Mode로 자동 전환됩니다. Slow Mode가 활성화된 동안에는 IP 주소당 연결이 하나만 허용됩니다.
지속 시간은 24시간 내 위반 횟수에 따라 달라집니다:
- 위반 2회 이하 — 5분
- 위반 3~6회 — 15분
- 위반 7~10회 — 30분
- 위반 10회 초과 — 60분
제한 시간이 끝나면 서비스가 자동으로 정상 작동 상태로 돌아갑니다.
스레드는 소프트웨어가 병렬로 수행하는 작업이고, 연결은 해당 작업이 프록시를 통해 여는 활성 네트워크 세션입니다. 하나의 스레드가 여러 동시 연결을 사용할 수 있습니다.
일반적인 예:
- API 요청 — 일반적으로 연결 1개
- 단순 HTTP 요청(HTML 또는 JSON) — 보통 연결 1개
- JavaScript를 사용하지 않는 브라우저 요청 — 연결 2~3개
- JavaScript 렌더링을 사용하는 헤드리스 브라우저 — 평균 약 10개 연결
- 광고, 분석, 추적 및 다수의 에셋이 포함된 무거운 페이지 — 연결 10~15개 이상
불러오는 각 스크립트, 스타일시트, 이미지, 글꼴, API 호출 또는 트래커가 별도의 다운스트림 연결을 생성할 수 있습니다.
실제로 필요한 연결 수를 파악하려면 플랜을 선택하기 전에 부하를 측정하세요:
- 작업할 웹사이트를 Chrome 또는 Firefox에서 엽니다.
- F12를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 검사를 선택하여 개발자 도구를 열고 Network 탭으로 전환합니다. 이 탭에는 페이지가 로드되는 동안 보내는 모든 요청이 표시됩니다.
- 페이지를 새로 고친 뒤 동시에 실행되는 요청 수를 확인합니다. 이미지, 스크립트, 스타일시트, 글꼴, API 호출 등 병렬로 로드되는 리소스 수가 페이지 로드당 연결 수와 대략 같습니다. 온라인 도구인 Request Map도 유용한 시각적 개요를 제공합니다.
- 그 수에 소프트웨어의 병렬 스레드 또는 작업 수를 곱하고, 최대 부하에 대비해 20~30%의 여유를 더하세요.
웹사이트마다 구조가 다릅니다. 어떤 사이트는 파일 몇 개만 불러오지만 다른 사이트는 페이지를 한 번 로드할 때 요청을 30개 이상 보냅니다. 따라서 평균값에 의존하지 말고 실제 대상 사이트를 측정해야 합니다.
활성 서비스 페이지 → 통계로 이동합니다. 차트에서 연결 탭으로 전환하면 연결 제한, 현재 사용량, 그리고 적용된 경우 Slow Mode 표시를 볼 수 있습니다.
예. 패키지의 연결 한도가 부족하면 주문할 때 또는 서비스가 활성화된 동안 언제든 동시 연결을 추가 구매할 수 있습니다.
모든 작업은 대시보드의 활성 서비스 페이지에서 처리됩니다. 필요한 수량을 선택하고 잔액으로 결제하면 지원 티켓 없이 제한이 자동으로 늘어납니다.
요금은 30일 기준 연결 1,000개당 $30입니다. 이미 운영 중인 서비스에 연결을 추가하면 남은 일수에 비례해 계산되어 잔여 기간의 요금만 지불합니다.
동시 연결 제한은 허용 목록의 IP 주소마다가 아니라 서비스 전체에 적용됩니다. 예를 들어 사무실, 가정용 PC, 서버 등 여러 주소를 허용 목록에 등록하면 기본적으로 하나의 공통 제한을 공유합니다.
한 바인딩이 다른 바인딩의 연결을 모두 사용하지 않도록 하려면 관리 → IP 허용 목록에서 바인딩을 추가하거나 편집할 때 각 바인딩에 할당할 연결 수를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 제한이 1,500개라면 서버에 1,000개, 사무실에 300개, 가정용 PC에 200개를 할당할 수 있습니다.
모든 할당량의 합계는 서비스 제한을 초과할 수 없습니다. 나중에 바인딩을 편집해 할당량을 변경할 수 있습니다.
IP 허용 목록 및 액세스4 개 답변
IP 허용 목록은 프록시에 액세스할 수 있는 원본 IP 주소를 제어합니다. 목록에 없는 원본 주소의 액세스는 거부됩니다.
새로 추가한 원본 IP 주소의 액세스는 일반적으로 약 10초 후 활성화됩니다.
예. 활성 서비스 페이지의 관리 → IP 허용 목록에서 관리할 수 있습니다.
바인딩은 최대 5개까지 무료입니다. 추가 바인딩은 각각 월 $1이며 대시보드 지갑에서 결제됩니다.
아니요. IP 화이트리스트 없이 프록시를 사용하는 것은 지원되지 않습니다. 프록시에 액세스하려면 IP 주소를 허용 목록에 추가해야 합니다.
ISP가 동일한 서브넷 안에서 IP 주소를 변경하는 경우 허용 목록을 계속 업데이트하지 않아도 프록시가 작동합니다.
서비스 설정에 현재 IP 주소를 추가하고 로그인 및 비밀번호 인증을 사용하세요. 시스템이 허용되는 서브넷 범위를 자동으로 결정합니다.
자격 증명 기반 연결에는 다음을 사용하세요:
- HTTP — 포트 8080
- SOCKS5 — 포트 1080
예를 들어 85.249.3.145를 사용하면 시스템이 85.249.0.0–85.249.7.255 범위를 허용할 수 있습니다. 주소가 이 범위 안에서 변경되면 계속 액세스할 수 있습니다. CIDR 계산기로 범위를 확인할 수 있지만 직접 입력할 필요는 없습니다.
API, MCP 및 웹후크3 개 답변
API를 사용하면 소프트웨어가 지원되는 FineProxy 계정 기능을 이용할 수 있습니다. MCP는 호환되는 AI 도구가 이러한 기능을 사용할 수 있는 표준 방식을 제공합니다.
설정 → API 키에서 키를 생성하세요. 비밀 키는 한 번만 표시되므로 복사해 안전하게 보관해야 합니다. 통합마다 최소 권한을 가진 별도 키를 사용하세요.
필요한 권한만 부여하세요:
- customer:read — 고객 정보를 읽습니다.
- customer:write — 고객 정보를 업데이트합니다.
- wallet:read — 지갑 데이터를 조회합니다.
- wallet:deposit — 지갑 입금을 관리합니다.
- services:read — 서비스를 조회합니다.
- services:write — 서비스를 생성하거나 변경합니다.
- tickets:read — 티켓을 조회합니다.
- tickets:write — 티켓을 생성하거나 업데이트합니다.
- catalog:read — 상품과 옵션을 조회합니다.
- usage:read — 사용량 데이터를 조회합니다.
- wallet:spend — 자동화가 지갑 잔액을 사용하도록 허용합니다.
- webhooks — 웹후크를 관리합니다.
wallet:spend는 금융 권한입니다. 이 권한이 있는 자동화는 지갑 잔액을 사용할 수 있습니다.
웹후크는 지갑 활동이나 서비스 결제 변경 등 계정에서 결제 이벤트가 발생할 때마다 FineProxy가 사용자가 지정한 주소(HTTPS URL)로 보내는 자동 알림입니다. 대시보드에 로그인하거나 API를 계속 폴링할 필요 없이 시스템이 해당 이벤트를 사용자의 서비스에 직접 알려 줍니다.
실제 활용 예시는 다음과 같습니다:
- 회계 — 결제와 충전 내역을 CRM 또는 회계 시스템에 자동으로 기록합니다.
- 서비스 모니터링 — 서비스 결제 또는 갱신 시 신호를 받아 소프트웨어의 프록시 목록 업데이트 같은 자체 프로세스를 즉시 실행합니다.
- 알림 — 알림을 Telegram, Slack 또는 이메일로 전달하여 팀이 대시보드를 열지 않고도 이벤트를 파악할 수 있게 합니다.
- 잔액 관리 — 지갑 이벤트를 자체 점검 절차와 연동하고 제때 충전하여 서비스가 중단되지 않도록 합니다.
설정 방법: 설정 → 웹후크로 이동하여 서비스가 요청을 수신할 HTTPS 주소를 입력합니다. 웹후크를 만들 때 비밀 키가 한 번만 표시되므로 저장해 두세요. 서비스는 이 키를 사용해 알림이 외부 당사자가 아닌 FineProxy에서 실제로 전송되었는지 확인합니다.
자체 서버를 운영하지 않는다면 Zapier, Make, n8n 같은 노코드 도구를 통해 웹후크를 받을 수 있습니다.
프록시 테스트 및 차단된 리소스5 개 답변
IP 화이트리스트 때문입니다. 온라인 검사기가 사용하는 IP 주소가 개인 계정의 화이트리스트에 등록된 IP 주소와 다르므로 검사기가 프록시에 액세스할 수 없습니다. 당사 프록시는 화이트리스트에 등록된 IP 주소에서만 작동합니다.
실제로 사용할 환경과 소프트웨어에서 테스트하세요:
- 다음 환경에서 프록시를 설정합니다: FoxyProxy 확장 프로그램을 설치한 Firefox.
- 인증이 적용된 SOCKS5를 사용합니다.
- 여러 웹사이트를 테스트합니다.
- 그래도 작동하지 않으면 IP 허용 목록에 등록된 원본 IP 주소를 확인합니다.
부하를 최소화해 테스트하고, 특히 원본 IP 주소나 서브넷이 변경된 경우 IP 허용 목록을 확인하세요.
다른 웹사이트도 시도해 보세요. 한 사이트에서만 작동하지 않는다면 차단된 웹사이트 및 서비스 정책을 확인하세요. 정책에 해당하는 리소스는 차단을 해제할 수 없습니다.
차단된 리소스가 아니라면 오류 코드, 로그, 프록시 설정 스크린샷을 지원팀에 보내세요.
기술 문제, 프록시 점검 및 비표준 상황에 관한 모든 요청은 반드시 티켓 시스템을 통해 처리됩니다. 이를 통해 각 사례를 정확히 추적하고 적절한 답변을 제공할 수 있습니다. 평균 응답 시간은 최대 1~2시간이며, 공식 응답 SLA는 최대 24시간입니다.
당사 프록시에는 모든 사용자와 플랜에 공통으로 적용되는 인프라 수준의 제한이 있습니다. 해당 제한에 포함되는 리소스는 당사 프록시를 통해 액세스할 수 없으며 차단 해제도 지원되지 않습니다.
- 이메일 서비스와 메일 프로토콜(SMTP, IMAP, POP3)은 사용 목적과 관계없이 완전히 차단됩니다.
- 모든 .gov 도메인을 포함한 정부 기관 리소스는 모든 국가와 플랜에서 차단됩니다.
- Google 검색 결과는 차단됩니다(그 밖의 Google 서비스는 이용할 수 있습니다).
차단된 웹사이트와 서비스의 전체 목록은 여기
목록에 포함된 리소스는 당사 프록시를 통해 작동하지 않습니다.
보증 및 환불3 개 답변
서비스 약관과 제한을 준수하는 경우 결제 기간 내내 프록시 가용성을 보장합니다.
모든 웹사이트에 대한 액세스 또는 특정 서비스와의 호환성을 보장하지는 않습니다. 결과는 대상 사이트의 변경되는 규칙, 안티봇 시스템, 브라우저 프로필, 헤더, 헤드리스 설정 및 기타 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
특정 주소가 적합하지 않다면 교체할 수 있습니다. 옵션은 “임대 기간이 끝나기 전에 IP 주소를 교체할 수 있나요?”.
예. 서비스 구매 후 24시간 이내에는 간편하게 환불받을 수 있습니다. 환불은 구매에 사용한 것과 동일한 결제 수단으로 처리됩니다. 암호화폐로 결제한 경우 지갑 주소와 네트워크 이름을 제공해야 합니다. 모든 환불 요청은 반드시 티켓 시스템을 통해 개인 계정에서 제출해야 합니다. 계정 잔액 환불을 요청하기 전에 개인 계정에서 활성 서비스를 직접 취소해야 합니다. 이는 절차 및 규정 요건을 준수하기 위해 필요합니다.
다음과 같은 경우 환불이 거절될 수 있습니다:
- 서비스 규정을 위반하여 서비스를 사용한 경우.
- 결제 후 24시간이 지난 경우.
- 서비스를 48시간으로 구매한 경우, 48시간 주문은 환불되지 않습니다.
24시간이 지난 후에도 활성 서비스를 취소할 수 있습니다. 사용하지 않은 금액은 향후 구매에 사용할 수 있도록 대시보드 지갑에 적립됩니다.