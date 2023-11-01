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도움말 센터

FineProxy FAQ

프록시 서비스, 주문, 대시보드 관리, API 액세스, 제한, 문제 해결 및 지원에 관한 실용적인 답변입니다.

주제9개 카테고리
지식 베이스48개 답변

자주 묻는 질문

FineProxy 서비스, 주문, 구성, 제한 및 지원에 관한 자주 묻는 질문을 확인하세요.

01

FineProxy 소개

3 개 답변

02

프록시 유형 및 위치 선택

7 개 답변

03

주문, 지갑 및 결제

6 개 답변

04

활성 서비스 관리

8 개 답변

05

트래픽 및 연결 제한

10 개 답변

06

IP 허용 목록 및 액세스

4 개 답변

07

API, MCP 및 웹후크

3 개 답변

08

프록시 테스트 및 차단된 리소스

5 개 답변

09

보증 및 환불

3 개 답변