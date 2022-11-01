기준일 2026년 1월 5일 인쇄

더 안전한 인터넷을 위하여: 남용 방지에 대한 당사의 약속

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FineProxy는 더 안전한 인터넷 환경을 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 무단 접근 시도, 결제 사기(카딩), 무차별 대입 또는 크리덴셜 스터핑 공격, 악성코드 배포, 기타 모든 악의적 행위를 포함한 불법적이거나 유해한 활동에 당사 서비스가 사용되는 것을 허용하지 않습니다. 이러한 활동은 당사 이용약관.

당사는 남용을 탐지하고 고객 및 제3자를 보호하기 위해 보안 제어 및 모니터링 시스템을 지속적으로 개선하고 있습니다. 어떤 제공업체도 오용이 절대 발생하지 않는다고 보장할 수는 없지만, 당사는 모든 신고를 진지하게 검토하며 남용이 확인되면 신속하게 조치를 취합니다.

당사의 IP 주소가 의심스러운 활동에 관련되었다고 판단되거나, 당사 네트워크에서 발생한 남용으로 피해를 입으셨다면 가능한 한 빨리 신고해 주시기 바랍니다. 보안 팀에 이메일로 연락하실 수 있습니다:

[email protected]

또는 당사 지원 시스템을 통해 티켓을 제출하실 수 있습니다:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

효율적인 조사를 위해 관련 세부 정보를 가능한 한 많이 포함해 주시기 바랍니다(예: 타임존이 포함된 타임스탬프, 관련 IP 주소, 대상 호스트, 로그, 참조 ID 등).

당사는 모든 신고를 검토하고 추가 오용을 방지하며 서비스 보안을 개선하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

더 안전한 인터넷을 만드는 데 협조해 주셔서 감사합니다.