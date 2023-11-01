필요에 맞는 데이터센터 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 미국 데이터센터 프록시 100개를 구매해 줘
- 내 데이터센터 프록시 플랜에 다른 국가를 추가해 줘
- 내 프록시 목록을 JSON으로 내보내 줘
- 내 프록시 서비스의 IP Allowlist를 업데이트해 줘
- 내 서비스의 상태와 다음 결제일을 보여 줘
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
단연코 지금까지 사용해 본 프록시 중 가장 빠릅니다! 제한된 콘텐츠에 접속하는 데 아무 문제도 없었고 연결도 매우 안정적입니다. 게다가 고객 지원팀도 정말 신속하게 응답했습니다. 확실히 투자할 가치가 있습니다!
가짜 IP 문제를 겪고 있었는데 이 웹사이트를 추천받았습니다. 인터페이스가 매우 사용자 친화적이며, 응답 시간과 지연 시간이 뛰어난 89달러짜리 패키지를 구매했습니다.
무제한 트래픽
아주 좋은 제품이라 마음에 듭니다. 무제한 트래픽, 최고 속도, 시장 최저가 등 모든 것이 잘 작동합니다. 기술 지원은 언제나 이용할 수 있고 신속하게 대응합니다. 친구들에게도 추천하겠습니다.
가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.
API 및 에이전트 액세스
Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.
사용자가 웹사이트에서 프록시를 가져올 수 있도록 API를 제공합니다. 고객 서비스 담당자의 영어 실력이 그다지 좋지는 않았지만, 저를 돕기 위해 열심히 노력했습니다. 또한 7일마다 IP를 교체할 수 있습니다.
데이터센터 프록시란 정확히 무엇인가요?데이터센터 프록시는
데이터센터 프록시는 가정용 ISP를 통해 연결되는 것이 아니라 데이터센터 시설에서 호스팅되는 프록시 서버입니다. IP 주소가 일반 가정 가입자가 아닌 데이터센터’s 네트워크에 속합니다. 이 때문에 데이터센터 프록시는 빠르고 저렴하지만, 레지덴셜 프록시보다 식별이 쉬울 수 있습니다. 가정 사용자처럼 보일 필요가 없는 작업 — 스크래핑, 모니터링, API 접근 — 에는 가장 효율적인 선택지입니다.
데이터센터 프록시는 모든 웹사이트에서 차단되나요?아닙니다
아닙니다. “데이터센터 프록시는 항상 차단된다”는 이야기는 소셜 미디어나 고급 안티봇 시스템을 갖춘 프리미엄 전자상거래 사이트 같은 강력한 보호 플랫폼에서 사용하려는 사람들로부터 나온 것입니다. 실제로 인터넷의 대부분 — 상품 카탈로그, 뉴스 사이트, 검색 엔진, 공개 API, 디렉토리, 정부 데이터베이스 — 은 데이터센터 IP로 완벽하게 작동합니다. 먼저 데이터센터 프록시를 사용해 보시고, 대상 사이트가 실제로 차단하는 것이 확인된 경우에만 ISP 또는 레지덴셜 프록시로 전환하세요.
FineProxy의일부 업체는 무제한
일부 업체는 무제한 대역폭을 광고하면서도 공정 사용 정책(Fair Usage Policy)을 적용합니다. 예를 들어, 한 대형 업체는 청구 주기당 IP 1개의 실질 사용량을 100 GB로 제한하며, 이를 초과하면 동시 세션이 심각하게 쓰로틀링됩니다. FineProxy에는 숨겨진 용량 제한도, 쓰로틀링 기준도, 공정 사용 단서 조항도 없습니다. 모든 IP, 모든 프로토콜, 청구 기간 내 매일 진정한 무제한 트래픽을 제공합니다.
서브넷 차단이란 무엇이며, 왜 중요한가요?웹사이트는 단일 IP뿐
웹사이트는 단일 IP뿐 아니라 동일한 첫 3옥텟을 공유하는 256개 주소, 즉 전체 /24 서브넷을 한꺼번에 차단하기도 합니다. 프록시가 한두 개 서브넷에 집중되어 있다면, 단 한 번의 차단으로 전체 풀이 무력화될 수 있습니다. FineProxy는 약 100,000개의 IP를 다양한 서브넷에 분산 배치하여, 하나의 대역이 차단되더라도 나머지 주소에는 영향이 미치지 않습니다.
스크래핑에 데이터센터 프록시가 몇 개나 필요한가요?대상 사이트와 수집
대상 사이트와 수집 규모에 따라 다릅니다. 보호되지 않은 사이트를 하루 수천 페이지 수준으로 가볍게 스크래핑하는 경우 50~100개 IP면 충분합니다. 수백만 페이지를 대규모로 수집하려면, IP당 요청 밀도를 낮게 유지하기 위해 수천 개가 필요합니다. FineProxy는 단일 프록시부터 대량 패키지까지 판매하며, 수량이 늘어날수록 IP당 단가가 낮아집니다.
데이터센터 프록시가 레지덴셜 프록시보다 빠른가요?네
네, 상당히 빠릅니다. 데이터센터 인프라는 광섬유를 통해 인터넷 백본 네트워크에 직접 연결되므로, 가정 회선을 경유하는 레지덴셜 프록시 대비 3~4배 낮은 지연 시간을 제공합니다. FineProxy’s 데이터센터 프록시는 연결당 최대 500Mbps 속도를 지원합니다.
데이터센터 프록시:
속도와 확장성, 그리고 적합한 활용 시점
모든 작업에 가정용 연결처럼 보이는 레지덴셜 IP가 필요한 것은 아닙니다. 제품 카탈로그 스크래핑, 검색 결과 모니터링, 가격 데이터 수집, API 작업 등에서는 데이터센터 프록시 서버가 다른 어떤 프록시 유형보다 빠르고, 저렴하며, 예측 가능합니다. 핵심은 언제 데이터센터 프록시가 적합한지 파악하고, 인프라를 직접 보유한 제공업체를 선택하는 것입니다.
데이터센터 프록시가 다른 이유
데이터센터 프록시 서버는 ISP가 가정에 할당한 IP가 아닌, 데이터센터 시설에서 호스팅되는 IP 주소를 통해 트래픽을 라우팅합니다. 이러한 IP 주소는 백본에 직접 연결된 고성능 서버에 위치하기 때문에, 레지덴셜 프록시보다 일관되게 3~4배 빠른 속도를 제공합니다(Bright Data 벤치마크에서 다양한 테스트 시나리오를 통해 이를 확인하였습니다).
단점은 식별 가능성입니다. 웹사이트는 ASN 조회와 리버스 DNS를 통해 데이터센터 IP 대역을 식별할 수 있습니다. 고급 안티봇 시스템을 갖춘 고도로 보호된 플랫폼에서는 데이터센터 IP의 탐지율이 높아집니다. 하지만 대다수의 인터넷 사이트는 Cloudflare Enterprise나 DataDome을 사용하지 않습니다. 뉴스 사이트, 제품 카탈로그, 공개 디렉토리, 검색 엔진, API, 정부 데이터베이스 — 데이터센터 프록시는 이 모든 곳에서 문제없이 작동하며, 레지덴셜 프록시 비용의 극히 일부만으로 처리할 수 있습니다.
대규모 사용 시의 비용 효율
바로 여기서 비용 계산이 흥미로워집니다. 대부분의 프록시 제공업체는 기가바이트당 과금합니다: 데이터센터 트래픽은 $0.50~2/GB, 레지덴셜은 $5~15/GB입니다. 적은 용량에서는 차이가 감당할 만해 보이지만, 대규모로 가면 그 격차는 엄청나집니다.
월 500GB를 스크래핑하는 작업의 경우, 일반적인 GB당 요금 기준으로 약 $4,000를 지불하게 됩니다(Scrapfly 분석). 그리고 대부분의 사람들이 청구서를 받기 전까지 놓치는 사실이 있습니다: 연구에 따르면 웹 스크래핑 중 트래픽의 50~90%는 스크래퍼가 전혀 필요하지 않은 이미지, 폰트, CSS, 트래킹 픽셀에 낭비됩니다. GB당 과금 방식에서는 이러한 불필요한 데이터 비용까지 모두 지불하게 됩니다.
FineProxy의 무제한 데이터센터 프록시 풀은 이 문제를 완전히 해결합니다. 정액제 요금, 트래픽 미터 없음, 월말 깜짝 추가 요금 없음. 마음껏 스크래핑하세요. 킬로바이트 단위로 요청을 최적화할 필요 없습니다 — 대역폭이 모두 포함되어 있습니다.
참고로, 일부 경쟁업체는 “무제한” 대역폭을 광고하면서 공정 사용 정책 뒤에 숨어 있습니다. 예를 들어 Oxylabs는 청구 주기당 IP당 실질 사용량을 100GB로 제한하며, 초과 시 동시 세션이 100개에서 10개로 줄어듭니다. FineProxy에서 무제한은 진짜 무제한입니다. 단서 조항 없음.
서브넷 다양성: 대부분의 구매자가 간과하는 핵심 요소
웹사이트가 데이터센터 프록시를 차단할 때, 단순히 하나의 IP만 차단하는 것이 아닙니다. 동일한 첫 세 옥텟을 공유하는 /24 서브넷 전체 — 256개 주소를 한꺼번에 차단하는 경우가 많습니다. 제공업체가 준 500개 IP가 단 두 개의 서브넷에 몰려 있다면, 한 번의 차단으로 전체 풀이 몇 초 만에 무력화될 수 있습니다.
FineProxy는 다양한 서브넷에 분산된 약 100,000개의 IPv4 주소를 보유하고 있습니다. 이것은 연속된 IP의 단일 블록이 아닌, 서브넷 수준의 차단에도 견딜 수 있는 분산형 인프라입니다. 특정 대역이 타겟 사이트의 압박을 받더라도, 나머지 주소들은 완전히 다른 네트워크 대역에 위치하기 때문에 정상적으로 작동합니다.
자체 인프라 보유, 재판매 아님
대부분의 데이터센터 프록시 제공업체는 자체 IP를 소유하지 않습니다. 상위 네트워크에서 블록을 임대한 후 재판매하며, 여러 브랜드를 통해 동시에 판매하는 경우도 많습니다. 동일한 IP 풀이 다른 이름으로 나타나고, 한 브랜드의 고객이 무리하게 사용하면 전체 풀에 영향이 미칩니다.
FineProxy는 자체 IP 블록을 소유하고 이를 구동하는 서버를 직접 관리합니다. Hetzner나 OVH 주소에 대시보드만 씌워 재판매하는 방식이 아닙니다. 이는 ASN 평판을 직접 관리한다는 뜻입니다. Spamhaus 등재 여부를 모니터링하고 플래그가 지정된 주소는 즉시 활성 풀에서 제거합니다. 리셀러가 절대 보장할 수 없는 인프라 위생 관리의 혜택을 누리실 수 있습니다.
데이터센터 프록시를 대량 구매하는 고객
하루에 수백만 페이지를 수집하는 스크래핑 팀. 수백 개 지역에서 키워드 순위를 추적하는 SEO 에이전시. 매시간 수천 개의 제품 페이지를 확인해야 하는 가격 모니터링 서비스. 여러 지역의 광고 크리에이티브 게재를 확인하는 광고 검증 기업. 최신 웹 데이터를 분석 시스템이나 AI 학습 데이터셋에 공급하는 데이터 파이프라인 운영자.
공통점은 대량의 요청을 처리해야 하며, 일반 가정용 사용자로 보이는 것보다 속도와 비용이 더 중요하다는 점입니다. 대상 사이트가 데이터센터 트래픽을 적극적으로 차단하지 않는다면, 레지덴셜 IP에 10배나 더 비싼 비용을 지불하는 것은 돈 낭비일 뿐입니다.
프로토콜 및 보안
FineProxy의 모든 DC 프록시는 동일 IP에서 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 지원합니다. HTTPS 구현에는 주소별 개별 SSL 인증서가 포함되어, 프록시에서 대상 사이트까지뿐만 아니라 사용자 기기에서 프록시까지의 연결도 암호화합니다. 대부분의 제공업체는 이 첫 번째 구간을 보호하지 않습니다. 저희는 다릅니다.
SOCKS5는 웹 트래픽 이외의 사용 사례를 위해 완전한 UDP 연동을 지원합니다.
시작하기
FineProxy는 데이터센터 프록시를 개별 또는 대량 패키지로 판매하며, 구매 수량이 늘어날수록 IP당 단가가 낮아집니다. 온보딩 프로세스는 즉시 완료되도록 설계되었습니다. 결제 후 IP, 포트, 인증 정보가 포함된 프록시 목록이 자동으로 생성되어 1~2분 내에 대시보드로 전달됩니다 — 수동 검토나 영업시간 대기가 필요 없습니다. 모든 프록시에는 무제한 대역폭, HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, IP 바인딩 인증(/21 서브넷 유연성을 활용한 로그인/비밀번호 옵션 포함), 최대 500Mbps 속도가 제공됩니다.
브라우저, 운영체제 및 주요 도구의 설정 안내는 통합 허브를 참조하십시오.