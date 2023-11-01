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바로 여기서 비용 계산이 흥미로워집니다. 대부분의 프록시 제공업체는 기가바이트당 과금합니다: 데이터센터 트래픽은 $0.50~2/GB, 레지덴셜은 $5~15/GB입니다. 적은 용량에서는 차이가 감당할 만해 보이지만, 대규모로 가면 그 격차는 엄청나집니다.

월 500GB를 스크래핑하는 작업의 경우, 일반적인 GB당 요금 기준으로 약 $4,000를 지불하게 됩니다(Scrapfly 분석). 그리고 대부분의 사람들이 청구서를 받기 전까지 놓치는 사실이 있습니다: 연구에 따르면 웹 스크래핑 중 트래픽의 50~90%는 스크래퍼가 전혀 필요하지 않은 이미지, 폰트, CSS, 트래킹 픽셀에 낭비됩니다. GB당 과금 방식에서는 이러한 불필요한 데이터 비용까지 모두 지불하게 됩니다.

FineProxy의 무제한 데이터센터 프록시 풀은 이 문제를 완전히 해결합니다. 정액제 요금, 트래픽 미터 없음, 월말 깜짝 추가 요금 없음. 마음껏 스크래핑하세요. 킬로바이트 단위로 요청을 최적화할 필요 없습니다 — 대역폭이 모두 포함되어 있습니다.

참고로, 일부 경쟁업체는 “무제한” 대역폭을 광고하면서 공정 사용 정책 뒤에 숨어 있습니다. 예를 들어 Oxylabs는 청구 주기당 IP당 실질 사용량을 100GB로 제한하며, 초과 시 동시 세션이 100개에서 10개로 줄어듭니다. FineProxy에서 무제한은 진짜 무제한입니다. 단서 조항 없음.