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هنا تصبح الأرقام مثيرة للاهتمام. معظم مزوّدي البروكسي يفرضون رسومًا لكل غيغابايت: $0.50-2/GB لحركة مرور مراكز البيانات، و$5-15/GB للبروكسيات السكنية. عند الاستخدام المنخفض، يبدو الفارق محتملًا. لكن عند التوسع، يصبح الفارق هائلًا.

عملية سكرابينغ تسحب 500 GB شهريًا تكلّف تقريبًا $4,000 بأسعار الغيغابايت المعتادة (وفقًا لتحليل Scrapfly). وإليك تفصيلة يغفل عنها معظم الناس حتى تصلهم الفاتورة: تُظهر الدراسات أن 50-90% من حركة المرور أثناء عمليات السكرابينغ تُهدر على الصور والخطوط وملفات CSS وبكسلات التتبع التي لا يحتاجها السكرابر أصلًا. مع التسعير لكل غيغابايت، أنت تدفع مقابل كل هذا الحمل الزائد.

تجمّع بروكسيات مراكز البيانات غير المحدود من FineProxy يقضي على هذه المشكلة تمامًا. تسعير بسعر ثابت، بدون عدّاد حركة مرور، بدون رسوم مفاجئة في نهاية الشهر. اجمع البيانات بكثافة دون القلق بشأن تحسين كل طلب لتوفير بضعة كيلوبايتات — عرض النطاق الترددي مشمول.

جدير بالذكر: بعض المنافسين يعلنون عن عرض نطاق “غير محدود” لكنهم يتخفّون وراء سياسات الاستخدام العادل. Oxylabs مثلًا تحدّ الاستخدام الفعلي بـ 100 GB لكل IP في كل دورة فوترة — وبعدها تنخفض جلساتك المتزامنة من 100 إلى 10. في FineProxy، غير محدود يعني غير محدود. بدون شروط مخفية.