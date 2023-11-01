بروكسي مراكز البيانات
تسعير ثابت لكل IP، بدون حدود على عرض النطاق، HTTP/HTTPS/SOCKS5 على كل عنوان — حوالي 100,000 عنوان IP عبر شبكات فرعية متنوعة، بسرعات تصل إلى 500 Mbps.
أنشئ خطة بروكسي مركز بيانات.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
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يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.
|موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 100 بروكسي مركز بيانات في الولايات المتحدة
- أضف دولة أخرى إلى خطة بروكسي مركز البيانات
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- حدّث قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- اعرض حالة خدمتي وتاريخ الاستحقاق التالي
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
هذا هو أسرع وكيل استخدمته على الإطلاق! لم أواجه أية مشكلات في الوصول إلى المحتوى المقيد، وكان الاتصال مستقرًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، كان دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة حقًا. بالتأكيد يستحق الاستثمار!
كنت أواجه مشكلات مع IPs المزيف، وقد أوصيتني بزيارة هذا الموقع. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام للغاية، وقد اشتريت حزمة $89 مع وقت استجابة وزمن وصول ممتازين
حركة المرور بلا حد
منتج جيد جدًا، يعجبني. كل شيء يعمل بشكل جيد - حركة مرور غير محدودة، وسرعة قصوى وأدنى سعر في السوق. دعم فني متاح وسريع الاستجابة دائمًا. وسأنصح أصدقائي.
عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.
وصول API والوكلاء
أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.
يوفرون واجهات API تتيح للمستخدمين جلب عناوين البروكسي من موقعهم الإلكتروني. ورغم أن موظفي خدمة العملاء لم يكونوا يجيدون الإنجليزية جيدًا، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمساعدتي. كما يتيحون تبديل عنوان IP بعد سبعة أيام.
ما هو بروكسي مركز البيانات بالضبط؟IPv4 لمركز بيانات
هو خادم بروكسي مستضاف في مركز بيانات وليس متصلاً عبر ISP سكني. عنوان IP ينتمي لشبكة مركز البيانات وليس لمشترك سكني. هذا يجعل بروكسيات مركز البيانات سريعة ورخيصة لكنها أكثر قابلية للكشف مقارنة بالبروكسيات السكنية. للمهام التي لا تتطلب الظهور كمستخدم سكني — مثل استخراج البيانات والمراقبة والوصول عبر API — فهي الخيار الأكثر كفاءة المتاح.
هل سيتم حظر بروكسيات مركز البيانات على كل المواقع؟لا
لا. الفكرة السائدة بأن "بروكسيات مركز البيانات تُحظر دائماً" مصدرها أشخاص يحاولون استخدامها على منصات محمية بشدة كمواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية المتميزة ذات أنظمة مكافحة البوتات المتقدمة. الواقع هو أن معظم الإنترنت — كتالوجات المنتجات، المواقع الإخبارية، محركات البحث، واجهات API العامة، الأدلة، قواعد البيانات الحكومية — يعمل بشكل ممتاز مع عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات. ابدأ ببروكسيات مركز البيانات ولا تنتقل إلى بروكسيات ISP أو السكنية إلا إذا تأكدت أن الموقع المستهدف يحظرها تحديداً.
ما الذي يميّز "غير المحدود" من FineProxy عن المنافسين؟بلا حدود مخفية
بعض المزوّدين يعلنون عن نطاق ترددي غير محدود لكنهم يطبّقون سياسات استخدام عادل. على سبيل المثال، أحد المزوّدين الكبار يحدّ الاستخدام الفعلي بـ 100 GB لكل IP في كل دورة فوترة، وبعدها يتم خنق الجلسات المتزامنة بشكل حاد. في FineProxy، لا توجد حدود مخفية، ولا عتبات خنق، ولا نجمات استخدام عادل. حركة مرور غير محدودة على كل IP، وكل بروتوكول، وكل يوم من فترة الفوترة.
ما هو حظر الشبكة الفرعية (Subnet Ban) ولماذا يجب أن يهمني؟تنوع المجموعة مهم
تقوم المواقع أحياناً بحظر ليس فقط عنوان IP واحد بل الشبكة الفرعية /24 بالكامل — أي 256 عنواناً تشترك في نفس الأوكتيتات الثلاثة الأولى. إذا كانت جميع بروكسياتك من شبكة فرعية أو اثنتين، فإن حدث حظر واحد يمكن أن يُسقط مجموعتك بالكامل. يوزّع FineProxy ما يقارب 100,000 عنوان IP عبر شبكات فرعية متنوعة، بحيث لا ينتشر الحظر في نطاق واحد إلى بقية عناوينك.
كم عدد بروكسيات مركز البيانات التي أحتاجها لاستخراج البيانات؟حسب الحجم
يعتمد على الموقع المستهدف وحجم العمل. لاستخراج البيانات الخفيف من مواقع غير محمية (بضعة آلاف صفحة يومياً)، يكفي 50-100 عنوان IP. للجمع واسع النطاق عبر ملايين الصفحات، ستحتاج عدة آلاف للحفاظ على كثافة طلبات منخفضة لكل IP. نبيع من بروكسي واحد إلى حزم بالجملة — وينخفض سعر الـ IP الواحد كلما زادت الكمية.
هل بروكسيات مركز البيانات أسرع من البروكسيات السكنية؟نعم
نعم، وبفارق كبير. البنية التحتية لمركز البيانات تتصل مباشرة بشبكات العمود الفقري للإنترنت عبر الألياف الضوئية، مما يوفر زمن استجابة أقل بـ 3-4 أضعاف مقارنة بالبروكسيات السكنية التي تمر عبر اتصالات سكنية. بروكسيات مركز البيانات من FineProxy تصل سرعتها إلى 500 Mbps لكل اتصال.
هل يمكنني استخدام بروكسيات مراكز البيانات لوسائل التواصل الاجتماعي؟حسب المهمة
يعتمد الأمر على المهمة. لاستخراج البيانات العامة من منصات التواصل الاجتماعي، يمكن أن تعمل بروكسيات مراكز البيانات إذا ضبطت وتيرة الطلبات بعناية وقمت بتدوير عناوين IP بشكل صحيح. أما لإدارة الحسابات والنشر، فمن المرجح أن تُعلّم المنصات عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات — في هذه الحالة، فكّر في استخدام بروكسيات ISP أو البروكسيات المخصصة بدلاً من ذلك.
بروكسيات مراكز البيانات:
السرعة والنطاق ومتى تكون الخيار المناسب
ليس كل مهمة تحتاج إلى IP سكني يبدو كاتصال سكني. عندما يتعلق الأمر بجمع بيانات كتالوجات المنتجات، أو مراقبة نتائج البحث، أو استخلاص بيانات الأسعار، أو التعامل مع API — فإن بروكسيات مراكز البيانات أسرع وأرخص وأكثر استقرارًا من أي نوع بروكسي آخر. المفتاح هو معرفة متى تناسب احتياجاتك واختيار مزوّد يملك فعليًا البنية التحتية التي تقف وراءها.
ما الذي يميّز بروكسيات مراكز البيانات
يقوم خادم بروكسي مركز البيانات بتوجيه حركة مرورك عبر عنوان IP مستضاف في منشأة مركز بيانات، وليس عنوانًا مُخصصًا لمنزل من قِبل ISP. تعمل هذه العناوين على خوادم عالية الأداء متصلة مباشرة بشبكات الـ backbone، ولهذا السبب تتفوّق باستمرار بسرعة تصل إلى 3-4 أضعاف مقارنة بالبروكسيات السكنية (تؤكد اختبارات Bright Data هذا عبر سيناريوهات اختبار متعددة).
المقابل هو سهولة الكشف. يمكن للمواقع تحديد نطاقات IP الخاصة بمراكز البيانات من خلال استعلامات ASN و DNS العكسي. على المنصات المحمية بأنظمة مضادة للبوتات متقدمة، تواجه عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات معدلات اكتشاف أعلى. لكن الغالبية العظمى من الإنترنت لا تستخدم Cloudflare Enterprise أو DataDome. المواقع الإخبارية، كتالوجات المنتجات، الأدلة العامة، محركات البحث، واجهات API، قواعد البيانات الحكومية — بروكسيات مراكز البيانات تتعامل مع كل هذا دون مشاكل وبتكلفة أقل بكثير مما ستكلفه البروكسيات السكنية.
الجدوى الاقتصادية على نطاق واسع
هنا تصبح الأرقام مثيرة للاهتمام. معظم مزوّدي البروكسي يفرضون رسومًا لكل غيغابايت: $0.50-2/GB لحركة مرور مراكز البيانات، و$5-15/GB للبروكسيات السكنية. عند الاستخدام المنخفض، يبدو الفارق محتملًا. لكن عند التوسع، يصبح الفارق هائلًا.
عملية سكرابينغ تسحب 500 GB شهريًا تكلّف تقريبًا $4,000 بأسعار الغيغابايت المعتادة (وفقًا لتحليل Scrapfly). وإليك تفصيلة يغفل عنها معظم الناس حتى تصلهم الفاتورة: تُظهر الدراسات أن 50-90% من حركة المرور أثناء عمليات السكرابينغ تُهدر على الصور والخطوط وملفات CSS وبكسلات التتبع التي لا يحتاجها السكرابر أصلًا. مع التسعير لكل غيغابايت، أنت تدفع مقابل كل هذا الحمل الزائد.
تجمّع بروكسيات مراكز البيانات غير المحدود من FineProxy يقضي على هذه المشكلة تمامًا. تسعير بسعر ثابت، بدون عدّاد حركة مرور، بدون رسوم مفاجئة في نهاية الشهر. اجمع البيانات بكثافة دون القلق بشأن تحسين كل طلب لتوفير بضعة كيلوبايتات — عرض النطاق الترددي مشمول.
جدير بالذكر: بعض المنافسين يعلنون عن عرض نطاق “غير محدود” لكنهم يتخفّون وراء سياسات الاستخدام العادل. Oxylabs مثلًا تحدّ الاستخدام الفعلي بـ 100 GB لكل IP في كل دورة فوترة — وبعدها تنخفض جلساتك المتزامنة من 100 إلى 10. في FineProxy، غير محدود يعني غير محدود. بدون شروط مخفية.
تنوّع الشبكات الفرعية: التفصيلة التي يتجاهلها معظم المشترين
عندما يحظر موقع ويب بروكسي مركز بيانات، فإنه غالبًا لا يحظر عنوان IP واحدًا فقط. بل يحظر الشبكة الفرعية /24 بأكملها — جميع العناوين الـ 256 التي تشترك في نفس الثمانيات الثلاث الأولى. إذا أعطاك مزوّدك 500 عنوان IP وكانت جميعها في شبكتين فرعيتين فقط، فإن حظرًا واحدًا يمكن أن يقضي على تجمّعك بالكامل في ثوانٍ.
تمتلك FineProxy ما يقارب 100,000 عنوان IPv4 موزّعة على نطاق واسع من الشبكات الفرعية المتنوعة. هذه ليست كتلة واحدة من عناوين IP المتسلسلة — إنها بنية تحتية موزّعة تصمد أمام الحظر على مستوى الشبكة الفرعية. عندما يتعرّض نطاق معيّن لضغط من موقع مستهدف، تستمر عناوينك الأخرى بالعمل لأنها في أحياء شبكية مختلفة تمامًا.
بنية تحتية مملوكة، وليست معاد بيعها
معظم مزوّدي بروكسيات مراكز البيانات لا يملكون عناوين IP الخاصة بهم. يستأجرون كتلًا من شبكات المنبع ويعيدون بيعها — وغالبًا عبر علامات تجارية متعددة في الوقت ذاته. نفس تجمّع عناوين IP يظهر بأسماء مختلفة، وعندما يتصرف عملاء إحدى العلامات بعدوانية، يتأثر التجمّع بأكمله.
تمتلك FineProxy نطاقات IP الخاصة بها وتدير الخوادم التي تعمل عليها. نحن لا نعيد بيع عناوين Hetzner أو OVH مع لوحة تحكم فوقها. هذا يعني أننا نتحكم بسمعة ASN مباشرة — نراقب قوائم Spamhaus ونزيل فوراً أي عنوان مُبلَّغ عنه من المجموعة النشطة. بروكسياتك تستفيد من نظافة بنية تحتية لا يستطيع الموزعون ضمانها ببساطة.
من يشتري بروكسيات مراكز البيانات بالجملة
فرق استخراج البيانات التي تجمع ملايين الصفحات يومياً. وكالات SEO التي تتابع تصنيفات الكلمات المفتاحية عبر مئات المواقع الجغرافية. خدمات مراقبة الأسعار التي تحتاج لفحص آلاف صفحات المنتجات كل ساعة. شركات التحقق من الإعلانات التي تتأكد من عرض الإبداعات الإعلانية عبر المناطق. مشغّلو خطوط البيانات الذين يغذّون أنظمة التحليلات أو مجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي ببيانات ويب حديثة.
القاسم المشترك: حجم طلبات مرتفع حيث السرعة والتكلفة أهم من الظهور كمستخدم سكني. إذا كان هدفك لا يحارب حركة مراكز البيانات بشكل فعّال، فإن دفع 10 أضعاف مقابل عناوين IP سكنية هو مجرد إهدار للمال.
البروتوكولات والأمان
كل بروكسي DC من FineProxy يدعم HTTP وHTTPS وSOCKS5 على نفس عنوان IP. تتضمن تطبيقاتنا لـ HTTPS شهادة SSL فردية لكل عنوان — مما يشفّر الاتصال من جهازك إلى البروكسي، وليس فقط من البروكسي إلى الموقع المستهدف. معظم المزودين يتركون هذه القفزة الأولى دون حماية. نحن لا نفعل ذلك.
SOCKS5 يتضمن دعماً كاملاً لـ UDP المرتبط لحالات الاستخدام التي تتجاوز حركة الويب.
البدء في الاستخدام
تبيع FineProxy بروكسيات مراكز البيانات بشكل فردي أو ضمن حزم جماعية، حيث ينخفض سعر IP الواحد كلما زاد حجم الطلب. صُمّمت عملية التفعيل لتكون فورية: بعد الدفع، يتم إنشاء قائمة البروكسيات تلقائياً بما يشمل عناوين IP والمنافذ وبيانات الاعتماد، وتُسلّم إلى لوحة التحكم خلال دقيقة إلى دقيقتين — بدون مراجعة يدوية وبدون انتظار ساعات العمل. يأتي كل بروكسي مع نطاق ترددي غير محدود، ودعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، ومصادقة عبر ربط IP (مع إمكانية استخدام اسم مستخدم/كلمة مرور عبر شبكات فرعية /21 لمزيد من المرونة)، وسرعات تصل إلى 500 ميغابت/ثانية.
للاطلاع على تعليمات الإعداد عبر المتصفحات وأنظمة التشغيل والأدوات الشائعة، راجع مركز التكامل.