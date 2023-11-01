بروكسي لـ DeepSeek

لا أحد يعرف بالتحديد — فـ DeepSeek لا تكشف عن الأرقام. يُفيد المستخدمون بأنه خلال ساعات الهدوء يمكنك إرسال عشرات الطلبات في الدقيقة دون مشاكل. أما في أوقات الذروة، فحتى 5-10 طلبات في الدقيقة قد تتسبب في تأخيرات. وهذا بالضبط ما يجعل هذه الحدود محبطة — لا يمكنك التخطيط لشيء لا تستطيع قياسه.