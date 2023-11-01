بروكسي لـ DeepSeek
بروكسيات مراكز البيانات IPv4 لـ DeepSeek API: شغّل مفاتيح متعددة عبر عناوين IP منفصلة، تجاوز التقييد الديناميكي، HTTP/HTTPS/SOCKS5، إعداد متوافق مع OpenAI.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP أمريكياً مخصصاً واحداً لمفتاح DeepSeek API
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
وصول API والوكلاء
أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.
يوفرون واجهات API تتيح للمستخدمين جلب عناوين البروكسي من موقعهم الإلكتروني. ورغم أن موظفي خدمة العملاء لم يكونوا يجيدون الإنجليزية جيدًا، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمساعدتي. كما يتيحون تبديل عنوان IP بعد سبعة أيام.
تشغيل الحسابات
استخدمت الخدمة مع روبوت على Twitch وعملت بشكل مثالي. أشكر FineProxy على تخصيص نظام جيد جدًا لما أحتاج إليه تحديدًا.
كنت أبحث عن خدمة بدون تسجيل معقد وإعداد طويل. كان FineProxy مناسبًا تمامًا - لقد اشتريت خطة، وحصلت على إمكانية الوصول إليها، وقمت بالاتصال بها في بضع دقائق فقط. أستخدمه لوسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات. حتى الآن لم أواجه أية مشكلات خطيرة، والاتصال ممتاز، والسعر منخفض.
الحد الأدنى للطلبات
لقد اشتريت لأول مرة وكيل 1 لـ Avito أثناء الاختبار. تم الفحص - يعمل. كانت هناك مشكلة في الاتصال لأنني كنت مستجدًا. البائع لم يستسلم، فحص كل شيء بنفسه وساعد. الآن كل أسبوع آخذ منهم على حزمة وكيلاً لشركة soc. الشبكات رائعة والسرعة جيدة. . يحب. إذا كتبت على الموقع، عندما يكون البائع متصلاً بالإنترنت – يستجيب بسرعة. أوصي!
مرحبًا أيها الأصدقاء، أريد التعبير عن رأيي حول الوكيل، هناك 5 بلدان مختلفة لديها إمكانية الوصول إلى 10000 IP لمدة 10 أو 30 أيام بسعر منخفض جدًا، وهذا هو استنتاجي أيها الزملاء، كل ما يمكنني قوله هو أنك ستجبرك على التفكير
لماذا يُبطئ DeepSeek طلباتي دون إنذار مسبق؟تقييد ديناميكي
تُعدّل DeepSeek الحدود في الوقت الفعلي بناءً على حمل الخوادم. لا يوجد حدّ أقصى منشور يمكنك التخطيط وفقًا له. عندما تكون المنصة مشغولة، يحصل حسابك على سعة أقل. وقد أكّدوا ذلك علنيًا لكنهم لا يوفّرون أي طريقة لرفع الحدود الفردية.
كم عدد الطلبات التي يمكنني إرسالها فعليًا؟غير معلن
لا أحد يعرف بالتحديد — فـ DeepSeek لا تكشف عن الأرقام. يُفيد المستخدمون بأنه خلال ساعات الهدوء يمكنك إرسال عشرات الطلبات في الدقيقة دون مشاكل. أما في أوقات الذروة، فحتى 5-10 طلبات في الدقيقة قد تتسبب في تأخيرات. وهذا بالضبط ما يجعل هذه الحدود محبطة — لا يمكنك التخطيط لشيء لا تستطيع قياسه.
كم عدد مفاتيح API التي أحتاجها؟ابدأ بـ 3–5
ابدأ بـ 3-5 مفاتيح إذا كنت تتعرّض للتقييد بمفتاح واحد. كل مفتاح على IP مستقل يبدو لـ DeepSeek كمستخدم منفصل. راقب معدّل التأخيرات التي لا تزال تواجهها وأضف المزيد حسب الحاجة.
هل تحظر DeepSeek عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات؟لا
لا. واجهة API الخاصة بـ DeepSeek مصمّمة للوصول البرمجي — فهم يتوقعون حركة مرور من الخوادم. تقييد المعدّل مرتبط بحسابك ونمط استخدامك، وليس بنوع عنوان IP الخاص بك.
هل الباقة المجانية مناسبة للعمل الفعلي؟للمشاريع الصغيرة
للاختبارات والمشاريع الصغيرة — نعم. أما لأي شيء يحتاج إلى إنتاجية ثابتة، فإن التقييد الديناميكي يجعلها غير موثوقة. الحسابات المدفوعة تحصل على أولوية أعلى، لكنها أيضًا ليست محصّنة خلال ساعات الذروة. استخدام عدة مفاتيح مدفوعة عبر عناوين IP متعددة هو الإعداد الأكثر استقرارًا.