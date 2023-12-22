برنامج الشراكة FineProxy

كيف يبدو ذلك بالأرقام

مثال حسابي استناداً إلى إحدى أكثر خطط FineProxy مبيعاً.

أحد أكثر خياراتنا رواجاً هو 1,000 IPs مقابل $111. إذا أحلت فقط 5 عملاء يختارون هذه الخطة ويواصلون تجديدها، فعمولتك ستكون:

الميزة الأساسية لبرنامج الشراكة هي العمولة المتكررة على التجديدات. تربح في كل مرة يجدّد فيها العميل المُحال خدمة البروكسي. إذا استمروا في استخدام البروكسي أشهراً—أو سنوات—تظل تربح طوال الفترة نفسها. لا حاجة للبدء من الصفر كل شهر؛ وسّع قاعدة الإحالات لزيادة الدخل الشهري المتكرر مع الوقت.