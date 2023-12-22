أرباح تنافسية على جميع الخطط.
برنامج الشراكة
برنامج الشراكة FineProxy
أحِل عملاء إلى FineProxy واربح عمولة على طلباتهم الأولى وتجديداتهم اللاحقة عبر لوحة تحكم شفافة للشركاء.
اربح مع FineProxy
عمولات مرتفعة، إسناد شفاف، ودفعات سريعة حول العالم.
تحصل على عمولتك في كل مرة يُجدّد فيها العميل المُحال اشتراكه في خطة البروكسي.
قواعد مباشرة تُسهّل عليك التوسع والنمو.
لماذا يفضّل الشركاء العمل معنا
ثلاثة أمور هي الأهم: التحكّم الكامل، والإسناد الدقيق، والدفعات الموثوقة.
لوحة تحكّم متكاملة للشركاء مع إعدادات مرنة، وإحصائيات متقدّمة، وأكواد ترويجية لعملائك.
نعتمد نموذج إسناد النقرة الأخيرة مع ملفات تعريف ارتباط صالحة لمدة 60 يومًا وتتبّع مؤتمت بالكامل — لذا تحصل على عمولتك حتى لو احتاج العميل وقتًا لاتخاذ القرار.
سحب سريع عبر USDT TRC20 مباشرةً من لوحة تحكّم الشريك — متاح في جميع أنحاء العالم. الحد الأدنى للسحب: 100 USDT.
مبيعاتك الأولى أقرب ممّا تتصوّر
ثلاث خطوات بسيطة للانضمام إلى البرنامج والبدء في الربح.
- الخطوة 1سجّل الآن
انضم إلى برنامج شركاء FineProxy اليوم. بمجرّد الموافقة، ستحصل على صلاحية الوصول إلى لوحة تحكّم الشريك لتتبّع المبيعات وإنشاء روابط إحالة فريدة لأي خطة بروكسي.
- الخطوة 2روّج
شارك FineProxy مع جمهورك باستخدام موادنا الترويجية الجاهزة. تابع الأداء من لوحة التحكّم وحسّن استراتيجيتك بناءً على بيانات حقيقية.
- الخطوة 3ابدأ الربح
احصل على عمولة تصل إلى 30% على كل طلب يُجريه عملاؤك المُحالون. ابنِ قاعدة من العملاء المتكرّرين (والمسوّقين الفرعيين إن أردت) لتنمية أرباحك الشهرية على المدى الطويل.
سجّل الآن، واحصل على صلاحية الوصول إلى لوحة تحكّم الشريك، وابدأ الربح مع FineProxy اليوم.
كيف يبدو ذلك بالأرقام
مثال حسابي استناداً إلى إحدى أكثر خطط FineProxy مبيعاً.
أحد أكثر خياراتنا رواجاً هو 1,000 IPs مقابل $111. إذا أحلت فقط 5 عملاء يختارون هذه الخطة ويواصلون تجديدها، فعمولتك ستكون:$166.50 / month
الميزة الأساسية لبرنامج الشراكة هي العمولة المتكررة على التجديدات. تربح في كل مرة يجدّد فيها العميل المُحال خدمة البروكسي. إذا استمروا في استخدام البروكسي أشهراً—أو سنوات—تظل تربح طوال الفترة نفسها. لا حاجة للبدء من الصفر كل شهر؛ وسّع قاعدة الإحالات لزيادة الدخل الشهري المتكرر مع الوقت.
1. أحكام عامة
برنامج شركاء FineProxy مُخصَّص للأفراد والكيانات القانونية الذين يُحيلون عملاء إلى خدمات خوادم البروكسي المدفوعة من FineProxy.
بتسجيله في برنامج الشركاء، يُقرّ الشريك بأنه قد اطّلع على هذه الشروط ويقبلها بالكامل.
2. عمولة الشريك
- يحصل الشريك على عمولة تصل إلى 30% على الخدمات المدفوعة التي يشتريها العملاء المُحالون.
- تُضاف العمولة على عملية الشراء الأولى وعلى جميع عمليات التجديد اللاحقة التي يُجريها العميل.
- إذا اشترى العميل نفسه عدة خدمات مختلفة من FineProxy، تُحتسب العمولة بشكل منفصل لكل خدمة.
- يُعامَل تغيير الخطة/الباقة على أنه شراء خدمة جديدة، ويُطبَّق عليه عدّاد عمولة منفصل.
- تُضاف العمولة فقط على الطلبات المدفوعة بنجاح، بعد خصم المبالغ المستردة، وعمليات رد المدفوعات (Chargebacks)، والطلبات الملغاة، والمعاملات الاحتيالية.
قد يختلف معدل العمولة بحسب نوع الشريك، وجودة حركة المرور، وحجم المبيعات، ويُحدَّد وفقًا لإعدادات نظام الشراكة الخاص بـ FineProxy.
3. تتبُّع العملاء والإسناد
- يتم تتبُّع النقرات والتسجيلات والمدفوعات تلقائيًا عبر نظام الشراكة الخاص بـ FineProxy.
- يعتمد FineProxy نموذج إسناد النقرة الأخيرة (Last-Click) المبني على ملفات تعريف الارتباط (Cookies).
- مدة صلاحية ملف تعريف الارتباط (الكوكيز) هي 60 (ستين) يومًا تقويميًا من تاريخ آخر نقرة عبر رابط الشريك.
- إذا قام العميل بالتسجيل و/أو الدفع مقابل الخدمات خلال فترة صلاحية ملف تعريف الارتباط، يُنسب هذا العميل إلى الشريك المعني.
4. فترة الاحتجاز والمدفوعات
- تخضع جميع العمولات المُسجَّلة لفترة احتجاز إلزامية مدتها 30 (ثلاثون) يومًا تقويميًا من تاريخ كل معاملة على حدة.
- يتم تتبُّع كل معاملة بشكل منفصل، ولا تصبح مؤهلة للسحب إلا بعد انتهاء فترة الاحتجاز الخاصة بها.
- الحد الأدنى للسحب هو 100 (مائة) USDT (TRC-20).
- تتم المدفوعات حصريًا بعملة USDT (TRC-20) إلى محفظة العملات الرقمية الخاصة بالشريك والمُحددة في حساب الشريك.
- يحق لـ FineProxy طلب مستندات داعمة و/أو معلومات تحقق من الشريك.
- قد يتم تجميد الأموال في حال اكتشاف أي مخالفات لشروط برنامج الشراكة أو شروط خدمة FineProxy.
5. طرق الترويج المسموح بها
يمكن للشركاء استخدام قنوات الترويج التالية:
- المواقع الإلكترونية، وصفحات الهبوط، والمدونات، والمراجعات؛
- قنوات Telegram، والمنتديات، والمجتمعات المتخصصة؛
- المحتوى التعليمي والتقني والتحليلي؛
- الإعلانات المدفوعة، شريطة عدم استخدام اسم علامة FineProxy التجارية أو أسماء نطاقات FineProxy أو أي صيغ مشابهة لها في الإعلانات، ما لم تتم الموافقة على ذلك كتابيًا من قِبل FineProxy.
6. الإجراءات المحظورة
يُحظر على الشركاء ما يلي:
- استخدام اسم العلامة التجارية FineProxy أو أسماء النطاقات أو أي صيغ مشابهة لها في الإعلانات المدفوعة على محركات البحث أو النطاقات أو التصميمات الإعلانية؛
- التقدّم بصفة ممثل رسمي لـ FineProxy دون الحصول على موافقة خطية مسبقة؛
- تضليل العملاء (بما في ذلك تقديم ضمانات زائفة أو خصومات وهمية أو شروط مُحرَّفة)؛
- استخدام الرسائل المزعجة (سبام) أو الرسائل الجماعية/البريد الإلكتروني الجماعي دون موافقة المستلمين؛
- استخدام روابط الإحالة لإجراء مشتريات الشريك الشخصية؛
- توجيه زيارات تنتهك القوانين المعمول بها أو شروط خدمة FineProxy.
7. الشركاء الفرعيون
يحق للشريك إحالة شركاء آخرين وبناء هيكل شركاء فرعيين خاص به.
لا تتحمّل FineProxy أي مسؤولية عن التسويات أو المدفوعات أو العلاقات بين الشركاء ضمن هذه الهياكل.
8. استرداد العمولات وتعليق الحساب
تحتفظ FineProxy بالحق في:
- استرداد العمولات المُضافة في حال اكتشاف انتهاكات لشروط برنامج الشراكة؛
- تعليق صرف المدفوعات لحين اكتمال التحقيق؛
- في حالة المخالفات الجسيمة أو المتكررة، إنهاء حساب الشريك دون دفع العمولات المستحقة.
9. التعديلات على شروط البرنامج
يحق لـ FineProxy تعديل شروط برنامج الشراكة من جانب واحد ودون إشعار مسبق.
النسخة الحالية من الشروط متاحة دائمًا في لوحة تحكم الشركاء.
يُعتبر استمرار المشاركة في البرنامج بمثابة موافقة الشريك على الشروط المحدّثة.
10. حدود المسؤولية
لا تتحمل FineProxy أي مسؤولية عن:
- خسائر الشريك؛
- الأرباح الفائتة؛
- تصرفات الأطراف الثالثة والخدمات الخارجية.
يتحمل الشريك وحده المسؤولية الكاملة عن أساليب الترويج التي يستخدمها والامتثال للقوانين المعمول بها.