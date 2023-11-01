حالات استخدام البروكسي
من بيانات الويب العامة وأتمتة الذكاء الاصطناعي إلى منصات التواصل والمتاجر والبث — اعثر على إعداد البروكسي المناسب لمهمتك.
دليل حالات استخدام البروكسي
البيانات & الاستخراج
جمع بيانات واسع النطاق بآلاف عناوين IP للتحليل والمراقبة والأتمتة.
بروكسي AI
شغّل مفاتيح API متعددة عبر عناوين IP مخصصة لتوزيع الحمل وتجنّب قيود المعدل.
الألعاب & التداول
آلاف البروكسيات للعمليات عالية الحجم: تعزيز المشاهدات، استخراج بيانات المتاجر، والتداول.
البوتات & الأتمتة
بروكسيات فائقة السرعة مُحسَّنة لبرامج الأتمتة.
الوسائط & البث
الوصول إلى المحتوى المقيّد جغرافيًا وأتمتة التفاعل مع منصات الوسائط.
التسوق & المالية
مراقبة الأسعار، والمراجحة، وأتمتة المتاجر الإلكترونية.
حالات استخدام أخرى
حلول بروكسي متخصصة للمنصات والخدمات المتخصصة.
ابنِ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
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يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
التواصل الاجتماعي & المراسلة
إدارة حسابات متعددة وأتمتة التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.