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حالات استخدام البروكسي

من بيانات الويب العامة وأتمتة الذكاء الاصطناعي إلى منصات التواصل والمتاجر والبث — اعثر على إعداد البروكسي المناسب لمهمتك.

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غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

دليل حالات استخدام البروكسي

01

البيانات & الاستخراج

جمع بيانات واسع النطاق بآلاف عناوين IP للتحليل والمراقبة والأتمتة.

3 أدلة
01استخراج بيانات الويبالأفضلاستخراج البيانات العامة على نطاق واسع دون حظر02تحسين محركات البحثتتبع SERP، مراقبة الترتيب، بحث الكلمات المفتاحية03التحقق من الإعلاناتتحقق من مواضع الإعلانات عبر المواقع الجغرافية
02

بروكسي AI

شغّل مفاتيح API متعددة عبر عناوين IP مخصصة لتوزيع الحمل وتجنّب قيود المعدل.

6 أدلة
01مركز بروكسي الذكاء الاصطناعيمركزنظرة شاملة على جميع حلول بروكسي الذكاء الاصطناعي02ChatGPTالأفضلتوزيع الطلبات عبر مفاتيح متعددة03DeepSeekعناوين IP مخصصة لموازنة حمل DeepSeek API04Geminiتدوير البروكسي لـ Google Gemini API05Claudeعناوين IP مستقرة لـ Anthropic Claude API06Janitor AIتجاوز حدود الطلبات على منصة Janitor AI
03

الألعاب & التداول

آلاف البروكسيات للعمليات عالية الحجم: تعزيز المشاهدات، استخراج بيانات المتاجر، والتداول.

4 أدلة
01Twitchالأفضلتعزيز المشاهدات بكميات ضخمة عبر آلاف عناوين IP02Steamالأفضلاستخراج بيانات المتاجر وإدارة الحسابات المتعددة03عملات رقميةالأفضلبوتات التداول وأتمتة منصات التبادل04PlayStationبروكسيات للألعاب والوصول إلى متجر PSN
04

البوتات & الأتمتة

بروكسيات فائقة السرعة مُحسَّنة لبرامج الأتمتة.

5 أدلة
01مركز البوتاتمركزنظرة شاملة على جميع حلول بروكسي الأتمتة02بوتات الأحذية الرياضيةبروكسيات ISP سريعة لشراء الأحذية الرياضية03BASدمج البروكسي مع Browser Automation Studio04ZennoPosterأتمتة المهام بالجملة باستخدام بروكسيات دوّارة05CAPTCHAبروكسيات لخدمات حل CAPTCHA
05

التواصل الاجتماعي & المراسلة

إدارة حسابات متعددة وأتمتة التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

9 أدلة
01Telegramالأفضلإدارة الحسابات المتعددة والمراسلة الجماعية02WhatsAppالمراسلة التجارية والتواصل الجماعي03Instagramالأفضلأتمتة الحسابات واستخراج البيانات04Discordإدارة الخوادم وبروكسيات البوتات05Twitter (X)النشر من حسابات متعددة واستخراج البيانات06Facebookالحسابات الإعلانية وإدارة الصفحات07Redditاستخراج التعليقات وأتمتة الحسابات08LinkedInتوليد العملاء المحتملين واستخراج الملفات الشخصية09Snapchatحسابات متعددة ووصول حسب الموقع الجغرافي
06

الوسائط & البث

الوصول إلى المحتوى المقيّد جغرافيًا وأتمتة التفاعل مع منصات الوسائط.

5 أدلة
01YouTubeالأفضلتعزيز المشاهدات واستخراج البيانات02YouTube Musicبث الموسيقى من أي منطقة جغرافية03TikTokالأفضلالمشاهدات وتجهيز الحسابات واستخراج البيانات04Spotifyالوصول إلى خدمات البث من أي دولة05Netflixفتح مكتبات المحتوى المقيّدة جغرافيًا
07

التسوق & المالية

مراقبة الأسعار، والمراجحة، وأتمتة المتاجر الإلكترونية.

4 أدلة
01Amazonتتبّع الأسعار واستخراج بيانات المنتجات02eBayمراقبة المزادات وأتمتة عرض الإعلانات03Taobaoالوصول إلى المتاجر الصينية من أي موقع04المراجحةمقارنة الأسعار عبر المنصات على نطاق واسع
08

حالات استخدام أخرى

حلول بروكسي متخصصة للمنصات والخدمات المتخصصة.

8 أدلة
01Craigslistانشر واستخرج الإعلانات المبوبة على نطاق واسع02بروكسي SIPتوجيه VoIP وهاتف IP03OnlyFansإدارة المحتوى والحسابات المتعددة04LibGenالوصول إلى المكتبات عبر بروكسي05DuckDuckGoاستخراج بيانات SERP من محركات بحث خاصة06Yandexجمع بيانات محركات البحث الروسية07وسائل التواصل الاجتماعيدليل عام للبروكسيات على منصات التواصل08البثدليل عام للبروكسيات على خدمات البث

ابنِ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

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