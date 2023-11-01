إلغاء حظر Snapchat

إذا كان محظورًا من قِبل الشبكة المتصلة بها: انتقل إلى إعدادات Wi-Fi في هاتفك. على Android — اضغط مطولاً على شبكتك > تعديل > خيارات متقدمة > البروكسي > يدوي. على iOS — الإعدادات > Wi-Fi > اضغط على أيقونة المعلومات > تكوين البروكسي > يدوي. أدخل عنوان البروكسي والمنفذ. كل حركة المرور من تلك الشبكة ستمر عبر البروكسي، بما في ذلك Snapchat. وبذلك يُرفع الحظر عن Snapchat.