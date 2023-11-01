إلغاء حظر Snapchat
بروكسيات IPv4 من مراكز البيانات لـ Snapchat: تجاوز جدران الحماية في المدارس والمكاتب، تشغيل 2–3 حسابات مع عزل البصمة عبر HTTP/HTTPS/SOCKS5.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP أمريكيًا مخصصًا للوصول إلى Snapchat على شبكة مقيّدة
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر تفاصيل البروكسي بتنسيق JSON
- اعرض الحالة وتفاصيل الفوترة لخدمة البروكسي الخاصة بي
- استبدل عنوان IP عند التحديث المجاني التالي
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
تشغيل الحسابات
كنت أبحث عن خدمة بدون تسجيل معقد وإعداد طويل. كان FineProxy مناسبًا تمامًا - لقد اشتريت خطة، وحصلت على إمكانية الوصول إليها، وقمت بالاتصال بها في بضع دقائق فقط. أستخدمه لوسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات. حتى الآن لم أواجه أية مشكلات خطيرة، والاتصال ممتاز، والسعر منخفض.
وقت التشغيل: عناوين بروكسي ممتازة تظل مستقرة لمدة 3–7 أيام من دون انقطاع السرعة: سريعة بما يكفي لاستخدام TikTok وGmail وتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة البروتوكولات المدعومة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وحتى UDP التغطية العالمية: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمزيد
السرعة تحت الحمل
من خلال العمل مع خدماتهم لفترة طويلة، لم تظهر أية مشكلات على الإطلاق طوال فترة العمل. 4 سنوات
خدمة وكيل ممتازة بسرعات عالية، ووقت تشغيل مرتفع، وتجمع كبير IP. مثالية لكشط الويب والبث والخصوصية. سهل الاستخدام مع دعم سريع الاستجابة وأداء قوي بشكل عام
تجربة العملاء
موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم
ماذا يحدث إذا اكتشف Snapchat أنك تستخدم بروكسي؟عادةً لا شيء
إذا كنت تتصفح المحتوى فقط عبر بروكسي — لا شيء. ليس لدى الشبكة الاجتماعية سبب لحظر تصفح المحتوى العادي، حتى من عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات. أما بالنسبة لنشاط الحساب فالأمر مختلف — قد يُعلّم Snapchat عناوين مراكز البيانات ويطبّق فحوصات إضافية على عمليات تسجيل الدخول من تلك النطاقات.
هل يمكن لـ Snapchat حظر جهازي بشكل دائم؟نعم
نعم. لدى Snapchat ثلاثة مستويات للحظر: حظر الحساب (ذلك الملف الشخصي فقط)، وحظر IP (مؤقت، يؤثر على جميع الحسابات على ذلك العنوان)، وحظر الجهاز (دائم، مرتبط برقم IMEI ومعرّف العتاد الخاص بهاتفك). حظر الجهاز هو الأسوأ — حتى إعادة ضبط المصنع لن تُفيد. لهذا السبب يستخدم أي شخص يُدير حسابات متعددة هواتف منفصلة أو محاكيات بمعرّفات عتاد مُزيّفة.
هل يكفي بروكسي واحد لكل حساب على Snapchat؟ليس وحده
ضروري لكنه غير كافٍ وحده. يتحقق Snapchat من أكثر من عنوان IP الخاص بك. إذا تشارك حسابان نفس بصمة الجهاز أو ملفات تعريف الارتباط أو معرّف العتاد — يتم ربطهما بغض النظر عن العنوان. تحتاج إلى بروكسيات منفصلة وبيئات أجهزة منفصلة. متصفحات مكافحة الكشف مثل Multilogin أو Dolphin Anty تتولى جانب البصمة الرقمية.
كيف أرفع الحظر عن Snapchat على هاتفي؟إعدادات Wi-Fi
إذا كان محظورًا من قِبل الشبكة المتصلة بها: انتقل إلى إعدادات Wi-Fi في هاتفك. على Android — اضغط مطولاً على شبكتك > تعديل > خيارات متقدمة > البروكسي > يدوي. على iOS — الإعدادات > Wi-Fi > اضغط على أيقونة المعلومات > تكوين البروكسي > يدوي. أدخل عنوان البروكسي والمنفذ. كل حركة المرور من تلك الشبكة ستمر عبر البروكسي، بما في ذلك Snapchat. وبذلك يُرفع الحظر عن Snapchat.
هل أحتاج إلى بروكسيات لإدارة حسابات إعلانات Snapchat للعملاء؟ليس بالضرورة
ليس بالضرورة. يتيح لك Snapchat Business Manager على business.snapchat.com إدارة حسابات إعلانات متعددة للعملاء بأدوار وصلاحيات مناسبة — دون الحاجة إلى حلول بديلة. البروكسيات تدخل في الصورة عندما تُدير حسابات خارج الهيكل التجاري الرسمي.