अनब्लॉक्ड Snapchat
Snapchat के लिए IPv4 डेटासेंटर प्रॉक्सी: स्कूल और ऑफ़िस फ़ायरवॉल बायपास करें, HTTP/HTTPS/SOCKS5 के ज़रिए फ़िंगरप्रिंट आइसोलेशन के साथ 2–3 अकाउंट चलाएँ।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- प्रतिबंधित नेटवर्क पर Snapchat एक्सेस करने के लिए एक समर्पित US IP खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरे प्रॉक्सी विवरण JSON के रूप में निर्यात करें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा की स्थिति और बिलिंग विवरण दिखाएँ
- जब अगला रिफ़्रेश मुफ़्त हो, तब IP बदलें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
अकाउंट संचालन
मैं ऐसी सेवा ढूँढ रहा था जिसमें जटिल पंजीकरण और लंबा सेटअप न हो। FineProxy एकदम सही फिट था – मैंने एक प्लान खरीदा, एक्सेस पाया, और कुछ ही मिनटों में कनेक्ट हो गया। मैं इसे सोशल मीडिया और एनालिटिक्स के लिए उपयोग करता हूँ। अब तक, मुझे कोई गंभीर समस्या नहीं हुई है, कनेक्शन शानदार है, और कीमत कम है।
अपटाइम: बेहतरीन प्रॉक्सी, जो बिना कनेक्शन टूटे 3–7 दिनों तक स्थिर रहती हैं गति: TikTok, Gmail और क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करने के लिए पर्याप्त तेज़ समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 और यहाँ तक कि UDP भी वैश्विक उपलब्धता: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और अन्य देश
लोड के दौरान गति
लंबे समय से उनकी सेवाओं के साथ काम कर रहा हूं, पूरे काम की अवधि में कोई समस्या नहीं आई। 4 वर्ष
तेज़ गति, उच्च अपटाइम, और बड़े IP पूल के साथ उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवा। वेब स्क्रैपिंग, स्ट्रीमिंग और प्राइवेसी के लिए आदर्श। उपयोग में आसान, त्वरित समर्थन के साथ और समग्र रूप से मजबूत प्रदर्शन।
ग्राहक अनुभव
बहुत अच्छी तरह से चलाया गया स्टोर, अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद, एक अच्छा स्वागत, स्मार्ट खुलने का समय। बिना हिचकिचाहट के जाना चाहिए
अगर Snapchat प्रॉक्सी डिटेक्ट कर ले तो क्या होगा?सामान्यतः कुछ-नहीं
अगर आप प्रॉक्सी के ज़रिए सिर्फ़ कंटेंट ब्राउज़ कर रहे हैं — तो कुछ नहीं होगा। किसी सोशल नेटवर्क के पास सामान्य कंटेंट देखने को ब्लॉक करने का कोई कारण नहीं है, चाहे डेटासेंटर IP से ही क्यों न हो। अकाउंट एक्टिविटी के लिए मामला अलग है — Snapchat डेटासेंटर एड्रेस को फ़्लैग कर सकता है और उन रेंज से लॉगिन पर अतिरिक्त जांच लागू कर सकता है।
क्या Snapchat मेरे डिवाइस को स्थायी रूप से बैन कर सकता है?हाँ
हाँ। Snapchat में तीन बैन लेवल हैं: अकाउंट बैन (सिर्फ़ वह प्रोफ़ाइल), IP बैन (टेम्पररी, उस एड्रेस के सभी अकाउंट पर असर), और डिवाइस बैन (परमानेंट, आपके फ़ोन के IMEI और हार्डवेयर ID से जुड़ा)। डिवाइस बैन सबसे बुरा है — फ़ैक्टरी रीसेट से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जो लोग मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं, वे अलग फ़ोन या स्पूफ़्ड हार्डवेयर ID वाले एमुलेटर इस्तेमाल करते हैं।
क्या Snapchat के लिए प्रति अकाउंट एक प्रॉक्सी काफ़ी है?अकेले पर्याप्त नहीं
ज़रूरी है, लेकिन अकेले काफ़ी नहीं। Snapchat सिर्फ़ आपका IP नहीं चेक करता। अगर दो अकाउंट एक ही डिवाइस फ़िंगरप्रिंट, कुकीज़ या हार्डवेयर ID शेयर करते हैं — तो एड्रेस चाहे अलग हो, वे लिंक हो जाएँगे। आपको अलग-अलग प्रॉक्सी के साथ-साथ अलग डिवाइस एनवायरनमेंट भी चाहिए। Multilogin या Dolphin Anty जैसे एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट वाला हिस्सा सँभालते हैं।
मैं अपने फ़ोन पर Snapchat कैसे अनब्लॉक करूँ?Wi-Fi सेटिंग्स
अगर आपके नेटवर्क पर Snapchat ब्लॉक है: अपने फ़ोन की Wi-Fi सेटिंग्स में जाएँ। Android पर — अपने नेटवर्क को लॉन्ग-प्रेस करें > Modify > Advanced > Proxy > Manual। iOS पर — Settings > Wi-Fi > info आइकन पर टैप करें > Configure Proxy > Manual। अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट डालें। उस Wi-Fi का सारा ट्रैफ़िक प्रॉक्सी से होकर गुज़रेगा, Snapchat सहित। Snapchat अनब्लॉक हो गया।
क्या क्लाइंट्स के Snapchat विज्ञापन अकाउंट्स मैनेज करने के लिए मुझे प्रॉक्सी की ज़रूरत है?आवश्यक नहीं
ज़रूरी नहीं। business.snapchat.com पर Snapchat Business Manager एजेंसियों को सही रोल्स और परमिशन के साथ कई क्लाइंट विज्ञापन अकाउंट्स मैनेज करने की सुविधा देता है — किसी वर्कअराउंड की ज़रूरत नहीं। प्रॉक्सी तब काम आते हैं जब आप आधिकारिक बिज़नेस स्ट्रक्चर के बाहर अकाउंट्स चला रहे हों।