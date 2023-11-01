Snapchat deblokkeren
IPv4 datacenter-proxy's voor Snapchat: omzeil school- en kantoor-firewalls, beheer 2–3 accounts met fingerprintisolatie via HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|Hier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop één dedicated US IP voor accessing Snapchat on a beperkt netwerk
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
- Exporteer mijn proxy details als JSON
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservice
- Vervang de IP wanneer de volgende vernieuwing gratis is
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Actieve accounts
Ik was op zoek naar een service zonder ingewikkelde registratie en langdurige setup. FineProxy was een perfecte fit . Ik kocht een plan, kreeg toegang, en aangesloten in slechts een paar minuten. Ik gebruik het voor sociale media en analytics. Tot nu toe heb ik niet ondervonden ernstige problemen, de verbinding is uitstekend, en de prijs is laag.
Beschikbaarheid: uitstekende proxy’s die 3–7 dagen stabiel blijven zonder uitval Snelheid: snel genoeg voor TikTok, Gmail en het inloggen bij cryptowallets Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 en zelfs UDP Wereldwijde dekking: de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en meer
Snelheid onder belasting
Door lange tijd met hun diensten te werken, zijn er helemaal geen problemen voor de gehele werkperiode.
Uitstekende proxy service met snelle snelheden, hoge uptime, en een grote IP-pool. Ideaal voor web scraping, streaming en privacy. Gemakkelijk te gebruiken met responsieve ondersteuning en sterke prestaties over het algemeen
Klantervaring
zeer goed run winkel, goede kwaliteit producten, een leuk welkom, slimme openingstijden.
Wat gebeurt er als Snapchat een proxy detecteert?Als u
Als u alleen content bekijkt via een proxy — niets. Een sociaal netwerk heeft geen reden om gewoon contentbekijken te blokkeren, zelfs niet vanaf datacenter-IP’s. Voor accountactiviteit ligt het anders — Snapchat kan datacenteradressen markeren en extra controles toepassen bij inlogpogingen vanuit die reeksen.
Kan Snapchat mijn apparaat permanent bannen?Ja
Ja. Snapchat hanteert drie banniveaus: accountban (alleen dat profiel), IP-ban (tijdelijk, treft alle accounts op dat adres) en apparaatban (permanent, gekoppeld aan de IMEI en hardware-ID van uw telefoon). Apparaatbans zijn het ergst — zelfs een fabrieksreset helpt niet. Daarom gebruikt iedereen die meerdere accounts beheert aparte telefoons of emulators met gespoofte hardware-ID's.
Is één proxy per account voldoende voor Snapchat?Noodzakelijk, maar
Noodzakelijk, maar op zichzelf niet voldoende. Snapchat controleert meer dan alleen uw IP. Als twee accounts dezelfde device fingerprint, cookies of hardware-ID delen — worden ze gekoppeld, ongeacht het adres. U hebt zowel aparte proxy's ALS aparte apparaatomgevingen nodig. Antidetect-browsers zoals Multilogin of Dolphin Anty regelen de fingerprint-kant.
Hoe deblokkeer ik Snapchat op mijn telefoon?Als het geblokkeerd
Als het geblokkeerd is door het netwerk waarop u zit: ga naar de Wi-Fi-instellingen van uw telefoon. Op Android — houd uw netwerk lang ingedrukt > Wijzigen > Geavanceerd > Proxy > Handmatig. Op iOS — Instellingen > Wi-Fi > tik op het info-icoon > Configureer proxy > Handmatig. Voer uw proxyadres en poort in. Al het verkeer via dat Wi-Fi-netwerk gaat door de proxy, inclusief Snapchat. Snapchat gedeblokkeerd.
Heb ik proxy's nodig om Snapchat-advertentieaccounts voor klanten te beheren?Niet per
Niet per se. Snapchat Business Manager op business.snapchat.com laat bureaus meerdere advertentieaccounts van klanten beheren met de juiste rollen en machtigingen — zonder workarounds. Proxy's komen pas in beeld wanneer u accounts beheert buiten de officiële bedrijfsstructuur.