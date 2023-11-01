Snapchat entsperren
IPv4-Datacenter-Proxys für Snapchat: Firewalls von Schulen und Büros umgehen, 2–3 Accounts mit Fingerprint-Isolation über HTTP/HTTPS/SOCKS5 betreiben.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie eine dedizierte US-IP für den Snapchat-Zugang in einem eingeschränkten Netzwerk
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Details als JSON
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meinen Proxy-Dienst
- Ersetzen Sie die IP, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Ich suchte nach einem Service ohne komplizierte Registrierung und lange Einrichtung. FineProxy war die perfekte Lösung – ich habe einen Plan gekauft, erhielt Zugang und konnte mich in nur wenigen Minuten verbinden. Ich benutze ihn für soziale Medien und Analysen. Bisher bin ich auf keine ernsten Probleme gestoßen, die Verbindung ist ausgezeichnet und der Preis ist niedrig.
Geschwindigkeit unter Last
Arbeite schon lange mit ihren Diensten, während der gesamten Arbeitszeit sind keine Probleme aufgetreten. 4 Jahre.
Ausgezeichneter Proxy-Service mit hohen Geschwindigkeiten, hoher Verfügbarkeit und einem großen IP-Pool. Ideal für Web-Scraping, Streaming und Datenschutz. Einfach zu bedienen mit reaktionsschnellem Support und insgesamt starker Leistung.
Kundenerfahrung
Ich habe hier Proxies für Messageboards gekauft, im Allgemeinen funktionieren sie gut, die Preise sind nicht schlecht. Ich werde mehr nehmen)
Was passiert, wenn Snapchat einen Proxy erkennt?Meist nichts
Wenn Sie über einen Proxy lediglich Inhalte abrufen — gar nichts. Ein soziales Netzwerk hat keinen Grund, normales Content-Browsing zu blockieren, selbst nicht bei Rechenzentrums-IPs. Bei Account-Aktivitäten sieht das anders aus — Snapchat kann Rechenzentrums-Adressen flaggen und bei Logins aus diesen Bereichen zusätzliche Prüfungen durchführen.
Kann Snapchat mein Gerät dauerhaft sperren?Ja
Ja. Snapchat kennt drei Sperrstufen: Account-Ban (nur dieses Profil), IP-Ban (temporär, trifft alle Accounts auf dieser Adresse) und Geräte-Ban (dauerhaft, gebunden an die IMEI und Hardware-ID Ihres Telefons). Geräte-Bans sind am schlimmsten — selbst ein Werksreset hilft nicht. Deshalb verwenden alle, die mehrere Accounts betreiben, separate Telefone oder Emulatoren mit gefälschten Hardware-IDs.
Reicht ein Proxy pro Account für Snapchat aus?Nicht allein
Notwendig, aber allein nicht ausreichend. Snapchat prüft mehr als nur Ihre IP. Teilen zwei Accounts denselben Gerätefingerabdruck, dieselben Cookies oder dieselbe Hardware-ID — sind sie unabhängig von der Adresse miteinander verknüpft. Sie benötigen separate Proxys UND separate Geräteumgebungen. Antidetect-Browser wie Multilogin oder Dolphin Anty übernehmen dabei die Fingerprint-Seite.
Wie entsperre ich Snapchat auf meinem Smartphone?WLAN-Einstellungen nutzen
Wenn Snapchat durch das Netzwerk blockiert wird, in dem Sie sich befinden: Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones. Unter Android — langes Drücken auf Ihr Netzwerk > Ändern > Erweitert > Proxy > Manuell. Unter iOS — Einstellungen > WLAN > auf das Info-Symbol tippen > Proxy konfigurieren > Manuell. Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein. Der gesamte Traffic über dieses WLAN läuft durch den Proxy — einschließlich Snapchat. Snapchat ist entsperrt.
Benötige ich Proxys, um Snapchat-Werbekonten für Kunden zu verwalten?Nicht unbedingt
Nicht unbedingt. Der Snapchat Business Manager unter business.snapchat.com ermöglicht es Agenturen, mehrere Kunden-Werbekonten mit entsprechenden Rollen und Berechtigungen zu verwalten — ganz ohne Umwege. Proxys kommen ins Spiel, wenn Sie Accounts außerhalb der offiziellen Business-Struktur betreiben.