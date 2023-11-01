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Snapchat desbloqueado

Proxies de datacenter IPv4 para Snapchat: evita firewalls de escuelas y oficinas, gestiona 2–3 cuentas con aislamiento de huella digital mediante HTTP/HTTPS/SOCKS5.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada de Estados Unidos para acceder a Snapchat desde una red restringida
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mis datos proxy como JSON
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mi servicio proxy
  • Sustituir la IP cuando el próximo cambio sea gratuito
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

Estaba buscando un servicio sin un registro complicado y una larga configuración. FineProxy era un ajuste perfecto – compré un plan, conseguí acceso y conecté en pocos minutos. Lo uso para redes sociales y análisis. Hasta ahora, no he encontrado ningún problema serio, la conexión es excelente, y el precio es bajo.

EvgeniyDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Disponibilidad: Proxies excelentes que se mantienen estables entre 3 y 7 días sin interrupciones. Velocidad: Lo bastante rápidos para TikTok, Gmail e iniciar sesión en billeteras de criptomonedas. Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e incluso UDP. Cobertura global: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y más países.

esta bazaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

Trabajando con sus servicios desde hace mucho tiempo, no aparecieron problemas en absoluto durante todo el período de trabajo. 4 años

SallyTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Excelente servicio proxy con velocidades rápidas, alto tiempo de funcionamiento y una gran pool de IP. Ideal para scraping web, streaming y privacidad. Fácil de usar con soporte sensible y un rendimiento sólido en general

asapanowmanNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Experiencia del cliente

“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”

wilde amado toapanta yugchaPlataforma interna FineProxyFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué ocurre si Snapchat detecta un proxy?Normalmente nada

Si solo estás navegando contenido a través de un proxy — nada. Una red social no tiene motivo para bloquear la visualización normal de contenido, ni siquiera desde IP de centros de datos. Para la actividad de cuenta es diferente — Snapchat puede marcar direcciones de centros de datos y aplicar verificaciones adicionales en los inicios de sesión desde esos rangos.

¿Puede Snapchat bloquear mi dispositivo de forma permanente?

Sí. Snapchat tiene tres niveles de baneo: baneo de cuenta (solo ese perfil), baneo de IP (temporal, afecta a todas las cuentas en esa dirección) y baneo de dispositivo (permanente, vinculado al IMEI y al ID de hardware de tu teléfono’s). Los baneos de dispositivo son los peores — ni siquiera un restablecimiento de fábrica ayuda. Por eso cualquier persona que gestione múltiples cuentas usa teléfonos separados o emuladores con ID de hardware falsificados.

¿Basta con un proxy por cuenta para Snapchat?No solo

Necesario, pero no suficiente por sí solo. Snapchat verifica más que tu IP. Si dos cuentas comparten la misma huella digital del dispositivo, cookies o ID de hardware — quedan vinculadas independientemente de la dirección. Necesitas proxies separados Y entornos de dispositivo separados. Navegadores antidetect como Multilogin o Dolphin Anty se encargan de la parte de la huella digital.

¿Cómo desbloqueo Snapchat en mi teléfono?Ajustes de Wi-Fi

Si está bloqueado por la red en la que te encuentras: ve a los ajustes de Wi-Fi de tu teléfono. En Android — mantén pulsada tu red > Modificar > Avanzado > Proxy > Manual. En iOS — Ajustes > Wi-Fi > toca el icono de información > Configurar Proxy > Manual. Introduce la dirección y el puerto de tu proxy. Todo el tráfico de esa Wi-Fi pasa por el proxy, incluido Snapchat. Snapchat desbloqueado.

¿Necesito proxies para gestionar cuentas publicitarias de Snapchat de mis clientes?No necesariamente

No necesariamente. Snapchat Business Manager en business.snapchat.com permite a las agencias gestionar múltiples cuentas publicitarias de clientes con roles y permisos adecuados, sin necesidad de soluciones alternativas. Los proxies entran en juego cuando se manejan cuentas fuera de la estructura empresarial oficial.