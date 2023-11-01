Blokeerimata Snapchat
IPv4 andmekeskuse proxy'd Snapchati jaoks: mööduge kooli ja kontori tulemüüridest, hallake 2–3 kontot sõrmejälje isolatsiooniga HTTP/HTTPS/SOCKS5 kaudu.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|Siin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta one dedicated US IP accessing Snapchat on a restricted network
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite üksikasju JSON-ina
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenust
- Asenda the IP when the next refresh is free
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Aktiivsed kontod
Ma otsisin teenust ilma keerulisest registreerimisest ja pikast seadistamisest. FineProxy sobis täiuslikult. Ostsin plaani, sain ligipääsu ja ühendasin mõne minuti pärast. Kasutan seda sotsiaalmeedias ja analüüsides. Seni pole ma tõsiseid probleeme leidnud, ühendus on suurepärane ja hind on madal.
Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid
Kiirus koormuse all
Nende teenustega töötamine juba pikka aega ei tekitanud probleeme kogu tööperioodi jooksul. 4 aastat
Väga hea proxy teenus, kiired kiirused, kõrge tööaeg ja suur IP-pool. Ideaalne veebikraptamiseks, voogimiseks ja privaatsuseks. Lihtne kasutamiseks, vastusvõimeline toetus ja üldine tugev jõudlus
Kliendikogemus
väga hästi käivitatud pood, kvaliteetsed tooted, kena tervitamine, tark avamiskäik. Kohtumiseks ilma kõhklemata
Mis juhtub, kui Snapchat tuvastab proxy kasutamise?Kui sirvite
Kui sirvite sisu lihtsalt puhverserveri kaudu — mitte midagi. Sotsiaalvõrgustikul pole põhjust blokeerida tavalist sisu vaatamist, isegi andmekeskuse IP-delt. Kontotegevuse puhul on olukord teine — Snapchat võib märgistada andmekeskuse aadressid ja rakendada lisakontrolle nendest vahemikest tehtud sisselogimistele.
Kas Snapchat võib mu seadme jäädavalt blokeerida?Jah
Jah. Snapchatil on kolm blokeerimise taset: konto blokeerimine (ainult see profiil), IP blokeerimine (ajutine, mõjutab kõiki sellel aadressil olevaid kontosid) ja seadme blokeerimine (püsiv, seotud teie telefoni IMEI ja riistvara ID-ga). Seadme blokeerimine on kõige hullem – isegi tehaseseadete taastamine ei aita. Seetõttu kasutavad kõik, kes haldavad mitut kontot, eraldi telefone või emulaatoreid võltsitud riistvara ID-dega.
Kas üks proxy konto kohta on Snapchati jaoks piisav?Vajalik, kuid
Vajalik, kuid üksi ei piisa. Snapchat kontrollib enamat kui teie IP-d. Kui kaks kontot jagavad sama seadme sõrmejälge, küpsiseid või riistvara ID-d – need seotakse olenemata aadressist. Vajate nii eraldi proxy't KUI KA eraldi seadmekeskkondi. Antidetect-brauserid nagu Multilogin või Dolphin Anty lahendavad sõrmejälje poole.
Kuidas Snapchati oma telefonis deblokeerida?Kui see on
Kui see on blokeeritud võrgu poolt, millega olete ühendatud: avage oma telefoni Wi-Fi seaded. Androidis – pikk vajutus oma võrgule > Muuda > Täpsemalt > Proxy > Käsitsi. iOS-is – Seaded > Wi-Fi > puudutage teabeikoni > Proxy seadistamine > Käsitsi. Sisestage oma proxy aadress ja port. Kogu selle Wi-Fi liiklus suunatakse läbi proxy, sealhulgas Snapchat. Snapchat on deblokeeritud.
Kas mul on vaja proxy't, et hallata klientide Snapchati reklaami kontosid?Mitte tingimata
Mitte tingimata. Snapchat Business Manager aadressil business.snapchat.com võimaldab agentuuridel hallata mitut kliendi reklaamikontot õigete rollide ja õigustega – ühtegi lahendust pole vaja. Proxy'd tulevad mängu siis, kui haldate kontosid väljaspool ametlikku äristruktuuri.