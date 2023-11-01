Blokeerimata Snapchat

Jah. Snapchatil on kolm blokeerimise taset: konto blokeerimine (ainult see profiil), IP blokeerimine (ajutine, mõjutab kõiki sellel aadressil olevaid kontosid) ja seadme blokeerimine (püsiv, seotud teie telefoni IMEI ja riistvara ID-ga). Seadme blokeerimine on kõige hullem – isegi tehaseseadete taastamine ei aita. Seetõttu kasutavad kõik, kes haldavad mitut kontot, eraldi telefone või emulaatoreid võltsitud riistvara ID-dega.